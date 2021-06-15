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Бойата: «Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»

15 июня 2021, 01:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Герты» и сборной Бельгии Дедрик Бойата рассказал о том, что получил персональное задание на матч 1-го тура Евро-2020 против России (3:0) — закрыть форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Каковы причины моего присутствия здесь? Я силён физически и уже проводил хорошие матчи против Дзюбы. Но думаю, это не единственные причины. Мои выступления за клуб также говорят о том, что я не украл чьё-то место.

Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился с этой миссией.

Роберто Мартинес [Прим. — главный тренер сборной Бельгии] верил в меня с момента своего прибытия в сборную. Я приехал сюда не для того, чтобы что-то доказывать. Чемпионат мира был значимым турниром для меня в отсутствие Компани и Вермалена. Я часто говорю о том, что Мартинес верил в меня даже после моей травмы.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
15 июня в 12:11
Да только Дзюба сам выключился
RaulitoS
RaulitoS
15 июня в 12:04
Особо не напрягался, ведь Дзюбиньо еще до игры отключился.
Сп62
Сп62 ответ pioner1987 (комментарий удален) (раскрыть)
15 июня в 11:21
Верховых мячей Артём всё-таки выиграл больше. Не криви душой.
karnager
karnager
15 июня в 09:52, ред.
Дзюбе не надо было шалить перед игрой. Всем известно, что такая разрядка полезна только для женщин, а на мужчин влияет негативно
sir_Alex
sir_Alex ответ 1bear (раскрыть)
15 июня в 06:40
Он сам себя включит. Правой рукой 😉
112910415
112910415
15 июня в 06:32
сверхусилий не потребовалось
ULTRASteam
ULTRASteam
15 июня в 05:46
Ну статистика вещь упрямая) и по ней мусье Бойата проиграл большинство единоборств)
Дзюба играл в подыгрыше, скинул большинство передач что ему летело, 2 предголевых момента точно создал, но в сборной России к сожалению нет Азмуна)
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 04:37
Задача была по плечу.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 02:11
Да его похоже включить забыли.
STVA 1
STVA 1
15 июня в 02:01
И где же у него кнопка?
sv_1969
sv_1969
15 июня в 01:58
А он играл интересно?
1bear
1bear
15 июня в 01:51
кто же поможет"включить" Дзюбу теперь???
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