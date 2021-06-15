Бойата: «Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»

Защитник «Герты» и сборной Бельгии рассказал о том, что получил персональное задание на матч 1-го тура Евро-2020 против России (3:0) — закрыть форварда «Зенита» .

Каковы причины моего присутствия здесь? Я силён физически и уже проводил хорошие матчи против Дзюбы. Но думаю, это не единственные причины. Мои выступления за клуб также говорят о том, что я не украл чьё-то место.

Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился с этой миссией.

Роберто Мартинес [Прим. — главный тренер сборной Бельгии] верил в меня с момента своего прибытия в сборную. Я приехал сюда не для того, чтобы что-то доказывать. Чемпионат мира был значимым турниром для меня в отсутствие Компани и Вермалена. Я часто говорю о том, что Мартинес верил в меня даже после моей травмы.