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Слуцкий рассказал, какая команда больше всех впечатлила его на Евро-2020

15 июня 2021, 09:20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какая команда больше всех впечатлила его на старте Евро-2020.

Сильнее всех на старте турнира меня впечатлила Италия. С большим интересом ждал Швейцарию и Англию, но итальянцы выглядели лучше. Впрочем, специфика подготовки к длинному турниру делает вероятным то, что некоторые команды станут резко прибавлять по его ходу. Поэтому не всегда впечатления от первого тура распространяются на весь чемпионат. Те же англичане, возможно, будут становиться сильнее.

Италия поразила меня стилистически — то, насколько в атаку она играет, как именно эти атаки проводит. Многофункциональность футболистов, переходы в высокий прессинг, причем независимо от текущего результата. Пока это был самый современный футбол из всего, что увидел на Евро. Много читал о «Скуадре адзурре», но возможности ее посмотреть до сих пор не выпадало. Хотел убедиться в том, что прочитанное соответствует действительности. Реальность даже превзошла ожидания!

Один из игроков сборной Италии рассказал о главном требовании, которое предъявляет наставник команды Роберто Манчини.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 17:38
    ildar_3871
    ildar_3871
    15 июня в 12:58
    Слуцкого тренером сборной , до конца чемпионата Европы !
    Lexx1k
    Lexx1k
    15 июня в 12:55
    Манчини великолепный коуч. Не зря же выиграл самый ценный трофей для Сити
    stanichnik
    stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
    15 июня в 12:01
    Для маленькой такой компании - огромный такой секрет!))
    YVG
    YVG ответ нечитайло (раскрыть)
    15 июня в 11:58
    Это уже не сюрприз давно.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Сп62 (раскрыть)
    15 июня в 11:55
    С разницей в два мяча, причем Дзюбака забьет и даст двадцать интервью в течении часа.
    Ironigor
    Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
    15 июня в 11:46, ред.
    Франция сегодня выиграет или Германия проиграет , только не кому не говори !!!)))☝😜
    stanichnik
    stanichnik
    15 июня в 11:42
    Сложно оспаривать суждения Слуцкого оценивающего качество прошедших игр, статистика и факты говорят сами за себя. Даже в сравнении со вчерашним матчем Испания - Швеция, где был установлен своеобразный рекорд по количеству времени владения мячом одной из команд, но счёт так и не был открыт. Посмотрим чем сегодня ответят команды группы "F", где играют финалисты прошлого европейского первенства французы и португальцы и постоянные фавориты всех футбольных международных соревнований сборная Германии, шансы которых все букмекеры оценивают очень высоко.
    Comentarios
    Comentarios ответ ДАША Д (раскрыть)
    15 июня в 11:26
    А мне они чет наоборот не понравились. Бегунки
    Сп62
    Сп62
    15 июня в 11:07
    Завтра дифирамбы будем петь сборной России. Бузова уже готовит свой монолог.
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 июня в 10:31
    Пока Италия самая убедительная, а Россия самая неубедительная команды.
    Ironigor
    Ironigor
    15 июня в 10:21
    Италия пока самая лучшая команда Чемпионата и я думаю это одна из финалистов !!!
    LOpp
    LOpp
    15 июня в 09:56
    Многие сборные в порядке
    beefs
    beefs
    15 июня в 09:53
    всегда Италия когда так начинает в 1/8 сдает (пик формы пройден)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 июня в 09:48
    Согласен, сразу запрягли, так держать
    нечитайло
    нечитайло
    15 июня в 09:25
    А Россия то как удивляет, завтра ещё обделается и сюрприз будет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 июня в 09:22
    Мне тоже Италия понравилась!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июня в 09:21
    Италия была хороша.
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