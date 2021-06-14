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Рахимов: «Россия может сыграть с Финляндией в два нападающих»

14 июня 2021, 22:00
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче сборной России на Евро-2020 против сборной Финляндии.

Думаю, что вариант с двумя нападающими возможен. Мы слышали, что наши игроки обсуждают низкий блок финнов, быстрые контратаки. Если низкий блок, то это розыгрыши около штрафной. Значит, много потерь. Поэтому нужны фланги и подачи. А у нас есть футболисты, которые хорошо играют головой. Такой вариант возможен. Есть и Соболев, и Дзюба, и Заболотный. Они могут навязать борьбу. Очень важно реализовать первый же момент, который будет.

Кого убрать? Тут вопрос не об этом. Для этого есть 26 человек, из которых можно выбрать 11. Остальные ждут своего шанса. Если мы рассматриваем Соболева, просто выбираем схему 4-4-2. В обороне только четыре защитника. Такая схема с двумя опорными полузащитниками может закрыть середину. Очень важно двух мобильных, которые отбирают мяч и могут разыграть.

Да, у нас были ошибки, но в обороне мы не играли плохо. Мы сами допустили эти ошибки. Футбол без них не бывает. Но делать сейчас акцент только на этом неправильно. Надо понимать, что тренерский штаб смотрит на состояние игроков, на соперника, выбирает рисунок игры. А кто будет под это подходить, решится в последний день. Мы можем предполагать, но у нас есть два больших нападающих. Если использовать фланги, то надо использовать подачи. А мы умеем бороться в штрафной.

Ранее известная певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед вторым матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июня в 07:17
с этим тренером - едва ли
1-я конная
1-я конная
15 июня в 00:46
Но зная Таракана сыграет в одного от защиты
протон1
протон1
14 июня в 23:31
да хоть в 10 напав пусть. главное то что мы знаем уровень сборной.
Little Caprice
Little Caprice
14 июня в 22:45
"Да, у нас были ошибки, но в обороне мы не играли плохо. Мы сами допустили эти ошибки" - что?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 22:17
Черчесов щас будет осваивать тактику с тремя центральными. Какие нафик 2 нападающих? Главное, не пропустить ;) Сарказм, если что...
А по делу - нашим обязательно нужна победа, желательно в 2 мяча. Кто будет забивать - без разницы, хоть третьего вратаря выпускайте. Но забить нужно.
Но вот на мой взгляд, плохо, что все наши напы одноплановые - высокие и медлительные.
Не хватает маленького-шустрого, типа Панова в его лучшие годы или Шавы зенитовских времён...
Ironigor
Ironigor
14 июня в 22:11
Да конечно может и надо !!! А вот как будет на самом деле посмотрим . В любом случае пожелаю только Победы сборной России !!! Всем Добра !!!
Сантус
Сантус
14 июня в 22:04
Не учите великого тренера работать!!:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 22:01
Забивать то надо...
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