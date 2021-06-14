Рахимов: «Россия может сыграть с Финляндией в два нападающих»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением о предстоящем матче сборной России на Евро-2020 против сборной Финляндии.

Думаю, что вариант с двумя нападающими возможен. Мы слышали, что наши игроки обсуждают низкий блок финнов, быстрые контратаки. Если низкий блок, то это розыгрыши около штрафной. Значит, много потерь. Поэтому нужны фланги и подачи. А у нас есть футболисты, которые хорошо играют головой. Такой вариант возможен. Есть и Соболев, и Дзюба, и Заболотный. Они могут навязать борьбу. Очень важно реализовать первый же момент, который будет.

Кого убрать? Тут вопрос не об этом. Для этого есть 26 человек, из которых можно выбрать 11. Остальные ждут своего шанса. Если мы рассматриваем Соболева, просто выбираем схему 4-4-2. В обороне только четыре защитника. Такая схема с двумя опорными полузащитниками может закрыть середину. Очень важно двух мобильных, которые отбирают мяч и могут разыграть.

Да, у нас были ошибки, но в обороне мы не играли плохо. Мы сами допустили эти ошибки. Футбол без них не бывает. Но делать сейчас акцент только на этом неправильно. Надо понимать, что тренерский штаб смотрит на состояние игроков, на соперника, выбирает рисунок игры. А кто будет под это подходить, решится в последний день. Мы можем предполагать, но у нас есть два больших нападающих. Если использовать фланги, то надо использовать подачи. А мы умеем бороться в штрафной.