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Сантуш: «Я ожидал увидеть другую сборную Венгрии»

16 июня 2021, 06:15
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы знали, что если забьём гол, то игра станет легче. Я ожидал увидеть другую сборную Венгрии. Большую часть игры они провели в очень глубокой обороне, но мы давили, давили и давили, прижимая их к воротам. У нас было четыре очень хороших шанса забить, и если бы мы это сделали, венгерская команда развалилась. Но поначалу нам не удавалось использовать моменты, что немного усложнило победу.

Мы хорошо начали второй тайм, но потом был волнительный период, что нормально. Однако время шло, и наше беспокойство усиливалось. Но мы оправились, забили первый мяч, и после этого Венгрия раскрылась. Думаю, это справедливый результат.

Мы хотели начать с победы, но это только три очка. Впереди у нас две очень важных игры. Это чемпионат Европы, и мы должны быть последовательны.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, в свою очередь, поблагодарил команду за то, что она помогла ему забить два мяча и стать лучшим игроком встречи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 09:02
Чуть не выстояли, немного не хватило
stanichnik
stanichnik ответ ОПС (раскрыть)
16 июня в 07:41
Турки первыми показали такой результат, так что рекорд скорее турецкий, чем российский.
ОПС
ОПС
16 июня в 06:23
Повторили "рекорд" России.
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