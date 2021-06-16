Сантуш: «Я ожидал увидеть другую сборную Венгрии»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы знали, что если забьём гол, то игра станет легче. Я ожидал увидеть другую сборную Венгрии. Большую часть игры они провели в очень глубокой обороне, но мы давили, давили и давили, прижимая их к воротам. У нас было четыре очень хороших шанса забить, и если бы мы это сделали, венгерская команда развалилась. Но поначалу нам не удавалось использовать моменты, что немного усложнило победу.

Мы хорошо начали второй тайм, но потом был волнительный период, что нормально. Однако время шло, и наше беспокойство усиливалось. Но мы оправились, забили первый мяч, и после этого Венгрия раскрылась. Думаю, это справедливый результат.

Мы хотели начать с победы, но это только три очка. Впереди у нас две очень важных игры. Это чемпионат Европы, и мы должны быть последовательны.