Роналду: «Большая победа! Вперёд, Португалия!»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии после победы над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 опубликовал эмоциональный пост в инстаграме.

Вы должны знать, как терпеть, бороться до конца и не прекращать верить. Здесь нет лёгких соперников или матчей, которые выигрываются сходу. Чемпионат Европы — это турнир, где играют только лучшие из лучших и где любой матч можно выиграть только с огромной решительностью и самоотверженностью.

Большая победа, команда! Идём к нашей цели! Вперёд, Португалия! Мы делаем всё, чтобы доставить больше радости португальским болельщикам, которые так сильно нас поддерживают!