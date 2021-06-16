ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Роналду: «Большая победа! Вперёд, Португалия!»

16 июня 2021, 05:51
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 опубликовал эмоциональный пост в инстаграме.

Вы должны знать, как терпеть, бороться до конца и не прекращать верить. Здесь нет лёгких соперников или матчей, которые выигрываются сходу. Чемпионат Европы — это турнир, где играют только лучшие из лучших и где любой матч можно выиграть только с огромной решительностью и самоотверженностью.

Большая победа, команда! Идём к нашей цели! Вперёд, Португалия! Мы делаем всё, чтобы доставить больше радости португальским болельщикам, которые так сильно нас поддерживают!

Роналду оформил дубль в этой встрече и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
16 июня в 12:02
Российские футболисты прочитали этот пост, прониклись и хором повторили: "Вперёд, Португалия"!!
nxvw4vfu2zrt
nxvw4vfu2zrt
16 июня в 10:15
Роналду по-настоящему велик, даже в эпоху ВАР продолжает забивать с левых пенальти и из офсайдов.
112910415
112910415
16 июня в 09:14
аплодирую !...
хоть и не поклонник Роналду совсем
Dobermаn
Dobermаn
16 июня в 08:46
После 30 у моси пошел спад.В ЛЧ 2-8 и прочие позоры,на копа Чили обыграть не может 6-7 матчей,из них 2 финала и слезы.А Роналдк после 30 ставит рекорды.36 лет, и все павно играет не хуже Лукаку или Мбаппе,ведь забил в этом сезоне больше,чем они.)
stanichnik
stanichnik
16 июня в 06:40, ред.
Не смотря на свой далеко уже немолодой возраст, Роналду остается лидером команды успех которой во мнгом зависит от активных действий этого футболиста. Два гола в вороа сбрной Венгрии в уже в пятом подряд чемпионате Европы яркое тому подтверждение, ставшее очередным его спортивным рекордом. Можно с полной уверенностью сказать, что точка еще не поставлена. Удачи ему на этих соревнованиях и без травм!
sir_Alex
sir_Alex
16 июня в 06:23
Португалия, вперде!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июня в 05:57
Это была лишь Венгрия
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июня в 05:53
Интересно, сколько он ещё будет играть?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100