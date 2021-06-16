Попович: «Выиграть сборной России сегодня будет тяжело»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч сборной России с Финляндией на Евро-2020.

В сегодняшнем матче будет ничья. Сборная России — не та команда, которая была раньше, когда приезжали в Хельсинки с Романцевым и обыгрывали 6:0. Сейчас сборная совсем другого плана, а финнам терять нечего, они будут играть в свою игру: от обороны, на контратаках. Для них это не новость, тяжело будет раскрыть. России будет тяжело. Финляндия ставит автобус около штрафной, нужен тонкий пас. У них ещё три очка в кармане, спокойно будут играть по ситуации. С датчанами они играли на контратаках: один момент — один гол. Конечно, в футболе всё возможно, но выиграть сегодня будет тяжело.