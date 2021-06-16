ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Попович: «Выиграть сборной России сегодня будет тяжело»

16 июня 2021, 14:17
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Попович прокомментировал предстоящий матч сборной России с Финляндией на Евро-2020.

В сегодняшнем матче будет ничья. Сборная России — не та команда, которая была раньше, когда приезжали в Хельсинки с Романцевым и обыгрывали 6:0. Сейчас сборная совсем другого плана, а финнам терять нечего, они будут играть в свою игру: от обороны, на контратаках. Для них это не новость, тяжело будет раскрыть. России будет тяжело. Финляндия ставит автобус около штрафной, нужен тонкий пас. У них ещё три очка в кармане, спокойно будут играть по ситуации. С датчанами они играли на контратаках: один момент — один гол. Конечно, в футболе всё возможно, но выиграть сегодня будет тяжело.

Ранее стало известно, в какой форме сборная России выйдет на этот матч.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии8
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 июня в 15:05
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 15:02
Надеюсь Черчесов найдет нужную мотивацию для игроков нашей сборной:
David Young
David Young
16 июня в 14:36
Взвешенный и разумный прогноз. Жаль что не так уж многие понимают что Теему и его команда - это далеко не мальчики для битья, а очень даже крепкие и слаженные нордические воины.
112910415
112910415
16 июня в 14:25
а у многих нет сомнений в победе, как же так ?
Ironigor
Ironigor
16 июня в 14:23
Типун тебе на язык 😝, добрый ты наш !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 14:22
Даже добыть ничью будет проблемотично!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100