Росси: «По игре между нами и Португалией не было разницы в 3 мяча»

Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Я разочарован результатом. По игре между командами не было разницы в три мяча. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такие вещи случаются, когда вы глубоко защищаетесь и испытываете трудности с выходом из обороны.

Впереди два матча, и мы должны думать о них. Мы должны играть смелее. Нам нужно больше атаковать, чтобы создавать моменты. Временами нам не хватает точности. В следующих двух матчах нужно доказать, что мы мужчины и что мы способны отреагировать на неудачу.