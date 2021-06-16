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Росси: «По игре между нами и Португалией не было разницы в 3 мяча»

16 июня 2021, 06:39
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Я разочарован результатом. По игре между командами не было разницы в три мяча. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такие вещи случаются, когда вы глубоко защищаетесь и испытываете трудности с выходом из обороны.

Впереди два матча, и мы должны думать о них. Мы должны играть смелее. Нам нужно больше атаковать, чтобы создавать моменты. Временами нам не хватает точности. В следующих двух матчах нужно доказать, что мы мужчины и что мы способны отреагировать на неудачу.

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи после матча отметил, что при такой игре его команды от встречи с Францией можно ожидать любого результата.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
16 июня в 07:16
Да,Венгры не заслужили разгрома,но после пропущенного первого гола посыпались
Впереди у Венгров еще два очень сложных матча
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 06:42
0-3 - популярный счёт на ЕВРО.
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