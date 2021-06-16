Капелло: «Россия запросто может выйти из группы на Евро»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Думаю, Россия победит Финляндию с минимальным счетом. Команда сделает выводы из прошлого матча с Бельгией и выйдет на поле с большей мотивацией. Перед своими болельщиками ты не можешь играть по-другому.

Сборная России — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не столь успешны. Но Россия запросто может выйти из группы.