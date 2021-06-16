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Капелло: «Россия запросто может выйти из группы на Евро»

16 июня 2021, 11:07
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Думаю, Россия победит Финляндию с минимальным счетом. Команда сделает выводы из прошлого матча с Бельгией и выйдет на поле с большей мотивацией. Перед своими болельщиками ты не можешь играть по-другому.

Сборная России — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не столь успешны. Но Россия запросто может выйти из группы.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе сборной России над Финляндией.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июня в 11:28
запросто ...
процентов 40 вероятность
Ironigor
Ironigor
16 июня в 11:26
Сегодня будем делать посмотреть !!! Только Победа ✌
Знатог
Знатог
16 июня в 11:26
ага, и на ЧМ-2014 запросто вышли.
Mekail
Mekail
16 июня в 11:18
А у нас всегда все запросто..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 11:13
Ага, как два пальца об асфальт).
shlomo
shlomo
16 июня в 11:08
Но и запросто может и не выйти
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