Бубнов: «Дания в 1-м тайме смотрелась лучше, чем Россия во всех четырёх»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной Дании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (1:2). В заключительном туре группового этапа датчане сыграют против России.

Датчане очень активно начали, заставили ошибиться фаворита, быстро повели в счёте, прессинговали, владели преимуществом и контролировали ход встречи до перерыва. Хозяевам удалось закрыть Лукаку, владеть мячом. Любопытно, что при схеме с четырьмя защитниками они активно использовали фланговых при атаках.

Бельгию, пожалуй, не стоит обвинять в недостаточном настрое, но в то же время подопечные Мартинеса наверняка рассчитывали победить, не затрачивая сверхусилий. На деле пришлось бросать в бой только восстановившихся Де Брюйне и Витселя. И в итоге только выход Де Брюйне позволил им переломить ситуацию и добиться положительного результата.

Дания продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокий боевой дух и готовность бороться до конца даже на фоне грозного соперника. Не случись страшная история с Эриксеном в первом туре, они наверняка подходили бы к концу группового этапа с другими показателями. Исходя из сегодняшней встречи, не зная контекста произошедшего, со стороны удивительно, как они не обыграли финнов.

Это стечение обстоятельств может стоить датчанам путёвки в плей-офф. В заключительном матче с Россией они будут изо всех сил цепляться за свой шанс, пойдут ва-банк с первых минут. Как минимум в первом тайме на фоне сборной Бельгии они выглядели гораздо увереннее и организованнее в средней линии, чем наша команда во всех четырёх на турнире. Нет сомнений, что на оборону россиян будет оказано серьёзнейшее давление. Просто отбиться не получится — нужно предлагать контригру. Наши столкнутся с хорошим темпом, и датчане, которые вновь сыграют дома, думаю, будут владеть преимуществом. Ничья станет для сборной России хорошим результатом.