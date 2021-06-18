Бубнов: «Дания в 1-м тайме смотрелась лучше, чем Россия во всех четырёх»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной Дании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (1:2). В заключительном туре группового этапа датчане сыграют против России.
Датчане очень активно начали, заставили ошибиться фаворита, быстро повели в счёте, прессинговали, владели преимуществом и контролировали ход встречи до перерыва. Хозяевам удалось закрыть Лукаку, владеть мячом. Любопытно, что при схеме с четырьмя защитниками они активно использовали фланговых при атаках.
Бельгию, пожалуй, не стоит обвинять в недостаточном настрое, но в то же время подопечные Мартинеса наверняка рассчитывали победить, не затрачивая сверхусилий. На деле пришлось бросать в бой только восстановившихся Де Брюйне и Витселя. И в итоге только выход Де Брюйне позволил им переломить ситуацию и добиться положительного результата.
Дания продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокий боевой дух и готовность бороться до конца даже на фоне грозного соперника. Не случись страшная история с Эриксеном в первом туре, они наверняка подходили бы к концу группового этапа с другими показателями. Исходя из сегодняшней встречи, не зная контекста произошедшего, со стороны удивительно, как они не обыграли финнов.
Это стечение обстоятельств может стоить датчанам путёвки в плей-офф. В заключительном матче с Россией они будут изо всех сил цепляться за свой шанс, пойдут ва-банк с первых минут. Как минимум в первом тайме на фоне сборной Бельгии они выглядели гораздо увереннее и организованнее в средней линии, чем наша команда во всех четырёх на турнире. Нет сомнений, что на оборону россиян будет оказано серьёзнейшее давление. Просто отбиться не получится — нужно предлагать контригру. Наши столкнутся с хорошим темпом, и датчане, которые вновь сыграют дома, думаю, будут владеть преимуществом. Ничья станет для сборной России хорошим результатом.
Вот в матче с Данией наши и вспомнят про футбол и тогда просто обыграют викингов. Удачи и победы нашим футболистам!
Вот в матче с Данией наши и вспомнят про футбол и тогда просто обыграют викингов. Удачи и победы нашим футболистам!
Ушатаем датчан в их логове на раз-два....
Дзюба прыгуч...Головин бегуч...Саламыч могуч...
Ушатаем датчан в их логове на раз-два....
Дзюба прыгуч...Головин бегуч...Саламыч могуч...
Будем надеяться, что они перегорели
Будем надеяться, что они перегорели
Остаётся надеяться только на банальное везение
Остаётся надеяться только на банальное везение
Здоровья вам ...легенда!
Здоровья вам ...легенда!