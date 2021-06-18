ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Бубнов: «Дания в 1-м тайме смотрелась лучше, чем Россия во всех четырёх»

18 июня 2021, 04:33
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной Дании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (1:2). В заключительном туре группового этапа датчане сыграют против России.

Датчане очень активно начали, заставили ошибиться фаворита, быстро повели в счёте, прессинговали, владели преимуществом и контролировали ход встречи до перерыва. Хозяевам удалось закрыть Лукаку, владеть мячом. Любопытно, что при схеме с четырьмя защитниками они активно использовали фланговых при атаках.

Бельгию, пожалуй, не стоит обвинять в недостаточном настрое, но в то же время подопечные Мартинеса наверняка рассчитывали победить, не затрачивая сверхусилий. На деле пришлось бросать в бой только восстановившихся Де Брюйне и Витселя. И в итоге только выход Де Брюйне позволил им переломить ситуацию и добиться положительного результата.

Дания продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокий боевой дух и готовность бороться до конца даже на фоне грозного соперника. Не случись страшная история с Эриксеном в первом туре, они наверняка подходили бы к концу группового этапа с другими показателями. Исходя из сегодняшней встречи, не зная контекста произошедшего, со стороны удивительно, как они не обыграли финнов.

Это стечение обстоятельств может стоить датчанам путёвки в плей-офф. В заключительном матче с Россией они будут изо всех сил цепляться за свой шанс, пойдут ва-банк с первых минут. Как минимум в первом тайме на фоне сборной Бельгии они выглядели гораздо увереннее и организованнее в средней линии, чем наша команда во всех четырёх на турнире. Нет сомнений, что на оборону россиян будет оказано серьёзнейшее давление. Просто отбиться не получится — нужно предлагать контригру. Наши столкнутся с хорошим темпом, и датчане, которые вновь сыграют дома, думаю, будут владеть преимуществом. Ничья станет для сборной России хорошим результатом.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии10
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
18 июня в 16:29
По организации игры (в этом ЕВРО) ..наши выглядят слабей ВСЕХ!...Возможно, что временно!))))
Сп62
Сп62
18 июня в 10:24
Поразила не только команда Дании, но фанаты. Такой дружной команды зрителей Питер может только позавидовать. Представляю, как стадион будет гнать и поддерживать свою сборную против нас. Это точо двенадцатый игрок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 08:06
Тут с бубнем спорить сложно.
SHMEL258
SHMEL258
18 июня в 08:03
Можно было просто сказать, что датчане хороши и сильнее нас.
112910415
112910415
18 июня в 07:29
датчане слишком сильны ..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 07:26
Дания выглядела не хуже Бельгии, смогла обыграть ее, но де Брюйне переиграть не смогла. Кевин должен был стать лучшим игроком матча, но стал Лукаку, потому что тяжелое детство, оскорбления бананами и BLM. Бельгия на нашем поле в полноги победила без де Брюйне с разгромным счетом. Кто как думает, что с нашими юродивыми сделает разъяренная Дания на своем поле и кто до сих пор верит в великий план Черчесова?
Vladimir808
Vladimir808
18 июня в 07:18
Вообще-то наш мужик медленно запрягает.)
Вот в матче с Данией наши и вспомнят про футбол и тогда просто обыграют викингов. Удачи и победы нашим футболистам!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июня в 06:45
"Смотреться" и выигрывать - это разные вещи....
Ушатаем датчан в их логове на раз-два....
Дзюба прыгуч...Головин бегуч...Саламыч могуч...
beefs
beefs
18 июня в 06:38
Ой, уже стало страшно, что то будет...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июня в 06:12
Здесь можно только согласиться
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 06:10
С мастером анализа ТТД не поспоришь.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 06:10
В третьем матче Данию может и прорвать. Наши вполне могут попасть под каток.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июня в 05:32, ред.
Дания прыгнула выше головы.
Будем надеяться, что они перегорели
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 июня в 05:27
Наших пешеходов датчане могут разорвать.
Остаётся надеяться только на банальное везение
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 июня в 05:18
А что скажет Дно Дивеев?
STVA 1
STVA 1
18 июня в 05:04
Тут не поспоришь
Mangur
Mangur
18 июня в 04:45
Раз шаман стукнул Бубном значит так и есть. Редко соглашаюсь с Бубновым но так и есть
praporchik zadov
praporchik zadov
18 июня в 04:41
Согласен с маэстро...
Здоровья вам ...легенда!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100