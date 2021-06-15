Жирков пропустит Евро-2020 из-за мышечной травмы ноги

Защитник сборной России Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх Евро-2020 из-за мышечного повреждения ноги. Об этом сообщает источник.
Ранее стало известно, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро.
«Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется», — рассказал собеседник источника информации.
Но если честно говоря это не потеря для сборной. В 37 лет от Юры пользы уже нет для нашей сборной. Зря усатый его вообще вызывал.
Но если честно говоря это не потеря для сборной. В 37 лет от Юры пользы уже нет для нашей сборной. Зря усатый его вообще вызывал.