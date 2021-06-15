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Жирков пропустит Евро-2020 из-за мышечной травмы ноги

15 июня 2021, 15:20

Защитник сборной России Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх Евро-2020 из-за мышечного повреждения ноги. Об этом сообщает источник.

Ранее стало известно, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро.

«Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется», — рассказал собеседник источника информации.

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Все комментарии
протон1
протон1
15 июня в 20:22
если бы не травма. возможно Жирков бы вытащил сборную. но увы
oFANATo
oFANATo
15 июня в 20:05
Здоровья конечно Жиркову...
Но если честно говоря это не потеря для сборной. В 37 лет от Юры пользы уже нет для нашей сборной. Зря усатый его вообще вызывал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 16:44
Здоровья Юрию, жаль, что так получилось.
Mangur
Mangur
15 июня в 16:33
Печально.Скорейшего выздоровления.
beefs
beefs
15 июня в 15:54
все, Юра, такие турниры уже не для тебя...
Futurista
Futurista
15 июня в 15:30
Нога попала в колесо истории...
161регион
161регион
15 июня в 15:22
Свободу Юре и здоровья....
Сидор новый
Сидор новый
15 июня в 15:22
Здоровья Юрке....жаль конечно...это его последний выход был...
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