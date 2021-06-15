Жирков пропустит Евро-2020 из-за мышечной травмы ноги

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15 июня 2021, 15:20

Защитник сборной России не сможет принять участие в оставшихся играх Евро-2020 из-за мышечного повреждения ноги. Об этом сообщает источник.

Ранее стало известно, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро.

«Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется», — рассказал собеседник источника информации.