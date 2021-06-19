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«Арсенал» вновь попытается подписать Ауара

вчера, 11:46

По данным Daily Mail, «Арсенал» вновь попытается подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.

Лондонский клуб уже пытался оформить переход игрока в прошлом году, однако сделка в конечном итоге не состоялась.

Недавно ходили слухи, что «Ювентус» также заинтересован в подписании хавбека.

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Ashtray
Ashtray ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 12:54
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 12:21
    Попробуйте лучше поработать над трансфером Педро Гонсалвеша из Спортинга, а Ауара оставьте Ювентусу или кому нибудь еще...
    Усем провел отличный сезон 19/20 вел игру Лиона,но сезон 20/21 я бы не сказал что он провел ударно, хотя показатели голевых действий выше прошлогодних, но лидерами на поле были другие
    marut
    marut
    вчера в 12:16
    Думаю, что если Юве проявляет интерес, то Арсеналу ничего не светит
    ProKop92
    ProKop92 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Но не для Арсенала
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:48
    Стоящий паренёк !!!
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