«Арсенал» вновь попытается подписать Ауара

По данным Daily Mail, «Арсенал» вновь попытается подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.
Лондонский клуб уже пытался оформить переход игрока в прошлом году, однако сделка в конечном итоге не состоялась.
Недавно ходили слухи, что «Ювентус» также заинтересован в подписании хавбека.
Усем провел отличный сезон 19/20 вел игру Лиона,но сезон 20/21 я бы не сказал что он провел ударно, хотя показатели голевых действий выше прошлогодних, но лидерами на поле были другие
Усем провел отличный сезон 19/20 вел игру Лиона,но сезон 20/21 я бы не сказал что он провел ударно, хотя показатели голевых действий выше прошлогодних, но лидерами на поле были другие