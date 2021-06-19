«Арсенал» вновь попытается подписать Ауара

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вчера, 11:46

По данным Daily Mail, «Арсенал» вновь попытается подписать полузащитника «Лиона» .

Лондонский клуб уже пытался оформить переход игрока в прошлом году, однако сделка в конечном итоге не состоялась.

Недавно ходили слухи, что «Ювентус» также заинтересован в подписании хавбека.