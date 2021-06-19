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Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»

вчера, 22:25

Бывший голкипер «Ливерпуля» и «Реала» Ежи Дудек прокомментировал игру нападающего Роберта Левандовски.

Я думаю, что мы видим в сборной Польше двух разных Левандовских. Один Левандовски, который играет за мюнхенскую «Баварию», и он играет в совершенно потрясающий футбол, забивает голы и бьёт рекорды, а другой Левандовски играет за национальную сборную, особенно на крупных турнирах, таких как Евро и чемпионат мира, и статистически он выступает не так хорошо.

Перед началом турнира у него была потрясающая статистика, он бил рекорды и забивал голы за «Баварию», а также за национальную команду, но для нас это всегда плохие новости, потому что всегда, когда у него был хороший сезон в клубе, он изо всех сил старался хорошо выступить за сборную на больших турнирах, и похоже, что в этом году будет то же самое, что и раньше.

На мой взгляд, сейчас Левандовски действительно лучший форвард в мире, но только в составе «Баварии», потому что в сборной он другой игрок, и он знает это.

Левандовски забил лишь один гол за последние 33 удара (11 в створ) в составе национальной команды на чемпионатах мира и Европы. Последний раз Левандовски отличался за сборную Польши на крупном турнире в 1/4 финала Евро-2016 против Португалии.

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Все комментарии
Тень Отца
Тень Отца
вчера в 23:25
Левановски - это Левановски. Где бы ни играл
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:01
Игроки другие!Вот и всё!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:59
Короля делает свита, так можно охарактеризовать разницу в игре Левандовски за сборную Польши и за мюнхенскую Баварию, плюс разный стиль и тактика игры. Бавария всегда играет с позиции силы, создавая массу голевых моментов, реализация, которых возложена как раз на Левандовски. А сборная Польши играет по ситуации и чаще всего самим приходится чаще обороняться и играть на контратаках, и тут, как выясняется у Роберта не всегда получается быть на высоте, не те ассистенты и помощники, отсюда и такая разница в его статистических данных.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:55
Это не Левандовски разный, партнеры у него разного уровня. А то что парень немного подсел, так форму после травмы еще набрал, но сегодня уже получше , чем в первом туре.
1bear
1bear
вчера в 22:50
если Левандовский уйдёт из Баварии,то его карьера закончится в тот же день
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Это очень хорошо прослеживалось и в первом матче и сегодня уже видно по первому тайму . Действительно очень большая разница !
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