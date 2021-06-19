Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»

Бывший голкипер «Ливерпуля» и «Реала» прокомментировал игру нападающего .

Я думаю, что мы видим в сборной Польше двух разных Левандовских. Один Левандовски, который играет за мюнхенскую «Баварию», и он играет в совершенно потрясающий футбол, забивает голы и бьёт рекорды, а другой Левандовски играет за национальную сборную, особенно на крупных турнирах, таких как Евро и чемпионат мира, и статистически он выступает не так хорошо.

Перед началом турнира у него была потрясающая статистика, он бил рекорды и забивал голы за «Баварию», а также за национальную команду, но для нас это всегда плохие новости, потому что всегда, когда у него был хороший сезон в клубе, он изо всех сил старался хорошо выступить за сборную на больших турнирах, и похоже, что в этом году будет то же самое, что и раньше.

На мой взгляд, сейчас Левандовски действительно лучший форвард в мире, но только в составе «Баварии», потому что в сборной он другой игрок, и он знает это.