Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Германии (2:4).

Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и все же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, было еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная победа для Германии.