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Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»

вчера, 23:12
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Германии (2:4).

Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и все же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, было еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная победа для Германии.

Германия в пятый раз подряд обыграла Португалию.

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Тень Отца
Тень Отца
вчера в 23:26
Интересно увидеть комментарий плаксы)
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