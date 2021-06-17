Бабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.
Сообщается, что он будет помогать Алексею Березуцкому, назначенному исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича.
Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб #ЦСКА и будет помогать Алексею Березуцкому https://t.co/mrXJWrBIJH pic.twitter.com/CTUB9Srdby— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 17, 2021
Накануне в ЦСКА рассказали причину ухода Олича.
Обьясняет главный редактор sport.kz Александр Стрельников.
Начнем с того что он является воспитанником алматинского футбола.
Начинал вторым тренером в "Алма-Ате" где и закончил игровую карьеру.
Работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бренда Шторка,
Мирослава Беранека, Юрия Красножана, Станисмила Стоилова. Много лет был вторым тренером "Астаны".
В качестве главного тренера приводил "Астану" к чемпионству в 2018 году.
Так же вывел ее в групповой этап Лиги Европы где впоследствии не хватило всего одного очка для выхода в плей - офф.
Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе.
Анализирует огромное количество футбольного материала. Требователен к себе и к подчиненным.
Вот так его охарактеризовал Александр Стрельников.
Обьясняет главный редактор sport.kz Александр Стрельников.
Начнем с того что он является воспитанником алматинского футбола.
Начинал вторым тренером в "Алма-Ате" где и закончил игровую карьеру.
Работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бренда Шторка,
Мирослава Беранека, Юрия Красножана, Станисмила Стоилова. Много лет был вторым тренером "Астаны".
В качестве главного тренера приводил "Астану" к чемпионству в 2018 году.
Так же вывел ее в групповой этап Лиги Европы где впоследствии не хватило всего одного очка для выхода в плей - офф.
Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе.
Анализирует огромное количество футбольного материала. Требователен к себе и к подчиненным.
Вот так его охарактеризовал Александр Стрельников.
Но Алексей очень серьёзный парень, в доску свой. Пусть у него всё получится!!!
Но Алексей очень серьёзный парень, в доску свой. Пусть у него всё получится!!!
Это Гриша Бабаян
Это Гриша Бабаян
А Леонид Слуцкий сказал, " что очень рад, что А.Березуцкому представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать"
А Леонид Слуцкий сказал, " что очень рад, что А.Березуцкому представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать"
Всех съест и сам рулить клубом будет ))
Всех съест и сам рулить клубом будет ))