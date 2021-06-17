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Бабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА

17 июня 2021, 18:20

Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Сообщается, что он будет помогать Алексею Березуцкому, назначенному исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича.

Накануне в ЦСКА рассказали причину ухода Олича.

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Все комментарии
Куплет
Куплет
17 июня в 23:31
Теперь шашлык будут жарить вместо тренеровок
alexcc2009
alexcc2009
17 июня в 23:17
Ну если Казахстанский тогда конечно, надо брать
Николай Еремеев
Николай Еремеев
17 июня в 22:10, ред.
Так и хочется спросить у этого Бабаева . -когда увольняли Олича он сказал . что тренировать ЦСКА должны свои доморощенные игроки . имея в виду Березуцкого- .согласен промолчу ,хотя и Олич нам не чужой , а когда пригласили чужого нам кота в мешке Бабаяна в замы ,напрашивается вопрос - где же логика в твоих словах дорогой товарищ ???
oFANATo
oFANATo ответ Сп62 (раскрыть)
17 июня в 21:32
Александр Стрельников расписал, так расписал.
Mi6
Mi6
17 июня в 21:22
Ужасные новости из стана армейцев
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
17 июня в 21:18
Представление, как на доску почёта.
Рейс 821
Рейс 821
17 июня в 20:57
Ещё раксану надо
d_fincher
d_fincher
17 июня в 20:55
ЦСКА падает на дно.
oFANATo
oFANATo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июня в 20:49
Кто это?
Обьясняет главный редактор sport.kz Александр Стрельников.
Начнем с того что он является воспитанником алматинского футбола.
Начинал вторым тренером в "Алма-Ате" где и закончил игровую карьеру.
Работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бренда Шторка,
Мирослава Беранека, Юрия Красножана, Станисмила Стоилова. Много лет был вторым тренером "Астаны".
В качестве главного тренера приводил "Астану" к чемпионству в 2018 году.

Так же вывел ее в групповой этап Лиги Европы где впоследствии не хватило всего одного очка для выхода в плей - офф.
Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе.
Анализирует огромное количество футбольного материала. Требователен к себе и к подчиненным.

Вот так его охарактеризовал Александр Стрельников.
zooveterinar
zooveterinar
17 июня в 20:47
Втерся все-таки!!!
Lu4nik
Lu4nik
17 июня в 20:44
Роксана Бабаян?
tims
tims
17 июня в 20:22, ред.
Бабаев совершил подлость по отношению к Оличу из-за этого Бабуина. Совершенно очевидно, что казахский армянин попал в ЦСКА не за заслуги в футболе, а либо за деньги, либо по знакомству... А может, правы те, кто предлагает объявить бойкот и не ходить на матчи армейцев, пока этот Бабаян будет в штате клуба?
Ironigor
Ironigor ответ Vladimir808 (раскрыть)
17 июня в 20:22
Вот насчёт в доску , это точно!!!))) Я вообще не верю в его гениальность.
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
17 июня в 20:21
Многие армяне,родившиеся на территории Азербайджана во времена СССР,носят фамилии с окончанием на -ЕВ.Да и многие карабахцы.Да и бьют не по паспорту,а по фейсу...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
17 июня в 20:19
Бей, беги!) первое что пришло в голову,,,)
Но Алексей очень серьёзный парень, в доску свой. Пусть у него всё получится!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
17 июня в 20:15
А кто там поляк? Неужели Бабаев?
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 20:14
Величайшего таланта и достижений специалист!!! Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с долгожданным назначением.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июня в 20:09
Самый лучший из армян
Это Гриша Бабаян
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июня в 20:02
Он так полюбил наверно бешбармак(правильно написал?)), что не смог отказаться от коня).
zsb1961
zsb1961
17 июня в 20:02
Неплохой вариант.
протон1
протон1
17 июня в 19:52
бабаев. бабаян. бабай все собираются что ли у коней?
oFANATo
oFANATo
17 июня в 19:50
Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.....
А Леонид Слуцкий сказал, " что очень рад, что А.Березуцкому представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать"
Ironigor
Ironigor
17 июня в 19:36
АБРАКАДАБРА !!! Тяжело надеяться на положительный исход такого таинственного тандема - "ББ" !!!(
drug01
drug01
17 июня в 19:27
Значит будет толк
Cat01
Cat01
17 июня в 19:26
Это хорошо
протон1
протон1
17 июня в 19:20
бабаян кто ? он играл за цска?. он лучше Рахимича ? который отдал после анжи много упорных трудов цска.
pomor45
pomor45
17 июня в 19:19, ред.
Интернациональный сплав из евреев, хохлов поляков и армян.
makkie
makkie
17 июня в 19:11
Казах среди коней, забавно!
Всех съест и сам рулить клубом будет ))
112910415
112910415
17 июня в 19:06
Бабаян круче Олича ... это всякий знает !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 июня в 19:05
Что будет посмотрим. Надеюсь, что ЕЛГ и Рома знают, что делают они же не враги клуба.
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