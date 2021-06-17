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Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

17 июня 2021, 17:29

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал бывший рулевой «Томи» Александр Кержаков. Специалист прокомментировал своё назначение.

Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола.

Напомним, что в следующем сезоне «Нижний Новгород» будет выступать в РПЛ.

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Vladimir808
Vladimir808 ответ Трезвый повар (раскрыть)
18 июня в 07:40
Насчёт Томи не соглашусь. Кто-то решил больше денег на ФК,,Томь» не выделять, а дальше может быть повторение Амкара, Анжи, в такой ситуации и Венгер и даже Романцев ничего не решат.)
Vladimir808
Vladimir808
18 июня в 07:34
Желаю успехов Кержакову в Нижнем!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июня в 20:06
Странное решение. Под руководством Кержакова Томь вылетела из ФНЛ в ПФЛ, а его в ПЛ берут
Но в любом случае желаю Александру успехов в новой команде
VeniaminS
VeniaminS
17 июня в 19:52
Удачи на новом месте.
протон1
протон1
17 июня в 19:19
вот еще один физ рук у руля. помню слоган. кержаковить . забить не мог в 13 игряд подряд.
pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 19:15
Следующие - братья.
pomor45
pomor45
17 июня в 19:13
В добрый путь!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Little Caprice (раскрыть)
17 июня в 18:54
К последнему туру Зенит может оторваться от преследователей очков на 10)
Mi6
Mi6
17 июня в 18:50
Довёл Томь, доведёт и Н.Н.
zsb1961
zsb1961
17 июня в 18:49
Удачи на новом посту!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
17 июня в 18:37
Бил, бью и буду бить
Little Caprice
Little Caprice
17 июня в 18:29
Ну теперь ещё яснее, почему Зенит в последнем туре с НН играет :)
zooveterinar
zooveterinar
17 июня в 18:28
Потихоньку,по маленьку и семака сместит!!!
ДСА
ДСА
17 июня в 18:28
Может у него и получится.
ildar_3871
ildar_3871
17 июня в 18:27
Опять мимо !
порт
порт
17 июня в 18:07
я думал что НН зацепиться за ПЛ, видать не судьба.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июня в 17:53
Раз с губером договорился , то сидеть будет.... На пару воровать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июня в 17:38
Берут в тренеры не за тренерские заслуги, а за то, что ближе к "телу". Сезон не начался, а уже движухи идут.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 17:37
Березуцкий, Кержаков...Кто следующий?
particular
particular
17 июня в 17:35, ред.
Если выведет НН в зону ЕК, то в следующем сезоне сместит любого в Зените...
1bear
1bear
17 июня в 17:32
пока не считаю А.Кержакова хорошим тренером,но кто его знает???
YVG
YVG
17 июня в 17:30
Удачи Кержакову в новой команде!
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