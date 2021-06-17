Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал бывший рулевой «Томи» . Специалист прокомментировал своё назначение.

Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола.