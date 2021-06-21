День X для сборной России. Команда Черчесова должна выбрать — в плей-офф или по домам

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вчера, 12:00

В заголовке «икс», а не намек на исход матча с Данией.

Багаж перед заключительным туром

Перед матчем с Данией превалируют реалистичные настроения: болельщики видели, как неудачливые датчане доминировали в матче с Финляндией и отчаянно гоняли бельгийцев по полю. Да, у нашего сегодняшнего соперника 0 очков перед заключительным туром (и это огромная несправедливость), но по игре команда Каспера Хьюлманда в большом порядке, играют на скоростях, кажущихся недоступными сборной России.

Наши футболисты провели матчи с теми же соперниками, что позволяет сопоставить возможности команда. Так вот, Бельгия разгромила команду Станислава Черчесова пешком, а с Финляндией была во многом равная игра, в которой удалось вырвать победу благодаря одному точному удару. Спасибо Леше Миранчуку, что исполнил. Получается, сегодня встреча недовольных: россияне в большинстве своем не удовлетворены игрой своей сборной, а датчане — результатом первых двух матчей.

Всё идет по плану. И даже чуточку лучше

Даже с учетом всего вышесказанного я совсем не понимаю, когда говорят, что «расклад не в нашу пользу». Простите, а вы рассчитывали, что сборная России по итогам двух туров оформит выход в плей-офф? Пока что Евро-2020 для нашей команды складывается на 100%, как ожидалось. В некотором смысле чемпионат по-настоящему начинается только сегодня, ведь до этого момента реализовывались общеизвестные сценарные ходы:

- Мы ожидали, что проиграем Бельгии в стартовом матче. Расстроили детали, но исход был предсказуем.

- Мы ожидали, что возьмем три очка в матче с Финляндией. Хотелось бы увереннее, но уж как есть.

- Мы знали, что матч с Данией в третьем туре станет судьбоносным. И все пришло к этому.

- Кроме того, изначально было известно, что при текущей формуле проведения чемпионата Европы для выхода из группы нужна победа и набранные очки в еще одном матче.

- А «чуточку лучше» заключается в том, что перед решающим матчем ничья устраивает нас, а не Данию. Если отбросить в сторону впечатления и опасения, то чисто математически имеем расклад в пользу сборной России.

Собственно, турнирный расклад

Сборная России потеряла шансы на первое место в группе, зато может финишировать второй, третьей или четвертой.

Как обеспечить 2-е место:

- Выиграть у Дании при условии, что Финляндия не наберет 3 очка в матче с Бельгией.

- Сыграть вничью с Данией при условии, что Финляндия не выиграет у Бельгии.

Резюме: скорее всего, любой положительный исход матча в Копенгагене — победа или ничья, позволит выйти из группы со второй строчки и сразиться с Уэльсом в 1/8 финала.

Как финишировать на 3-м месте:

- Выиграть у Дании, и если Финляндия обыграет Бельгию. Тогда у трех команд будет по 6 очков, будут считать дополнительные показатели, и мы окажемся ниже конкурентов из-за разницы голов. Впрочем, если финны выиграют 6:0, то худшая разница будет уже у бельгийцев, и тогда мы станем вторыми.

- Сыграть вничью с Данией, и если Финляндия обыграет Бельгию. В таком случае сборная России с 4 очками останется третьей и почти наверняка сыграет в плей-офф. Финляндия выиграет группу, Бельгия займет второе место.

- Проиграть Дании в один мяч, и если Бельгия выиграет у Финляндии. Правда, тут еще неизбежен сложный подсчет дополнительных показателей, например, есть разница между поражением 0:1 и 1:2. Если первый вариант, то нужна крупная победа Бельгии. С тремя очками и разницей голов «-3» будет проблематично попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места.

Резюме: Поражение — не вариант. В случае победы или ничьей сборная России сыграет в плей-офф, даже если Финляндия сотворит сенсацию в игре с Бельгией и отодвинет нас на третью строчку.

Уже играли с датчанами на «Паркене». Можно повторить

Единственная до сегодняшнего дня встреча в истории противостояния сборных России и Дании состоялась в Копенгагене, на стадионе «Паркен», где команды сойдутся и сегодня. 29 февраля 2012 года сборная России под руководством Дика Адвоката выиграла у датчан со счетом 2:0 в гостевом товарищеском матче. По голу забили Роман Широков и Андрей Аршавин, а Юрий Жирков, который начинал в составе сборной России Евро-2020, отметился тогда результативной передачей. Если команда Станислава Черчесова повторит результат девятилетней давности, то чемпионат Европы для сборной России продолжится.

Составы и тактика

У Каспера Хьюлманда и Станислава Черчесова есть все основания выставить те же составы, что и в предыдущих матчах. В случае сборной России это будет победный состав, который часто не меняют, а датчане классно сыграли против Бельгии, нет смысла отказываться от пойманного ритма. В схемах России и Дании по три центральных защитника, а вот дальше могут быть расхождения: у Черчесова полузащита расположена «ромбом», а у Хьюлманда — в линию.

Впрочем, не исключено, что на этот раз Оздоев сыграет на одной линии с Зобниным, и тогда получим «бой с тенью». Станислав Саламович может выбрать более оборонительный вариант, так как нашу команду устраивает ничья. Главная кадровая интрига касается правого фланга обороны сборной России: Марио Фернандес получил травму в игре с Финляндией, и хотя уже вернулся к тренировкам, выбор может быть сделан в пользу Караваева.

Ориентировочный состав сборной России (5-3-1-1): Сафонов — Караваев, Дивеев, Семенов, Джикия, Кузяев — Зобнин, Оздоев, Головин — Миранчук — Дзюба.

Ориентировочный состав сборной Дании (3-4-2-1): Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Васс, Хейбьерг, Дилейни, Мехле — Дамсгорд, Брейтуэйт — Поульсен.

Что может помочь сборной России добиться положительного результата:

1. Лишний день отдыха. Наш матч с Финляндией состоялся в среду, а Дания играла с Бельгией в четверг. У команды Станислава Черчесова было на 27 часов больше отдыха перед решающим матчем. В рамках скоротечного турнира это может стать преимуществом.

2. Сборная России должна прибавлять. Очевидно, что тренерский штаб сборной не планировал функциональный пик на матчи против Бельгии и Финляндии. Надеемся, что сегодня сборная России «полетит».

3. Невезение датчан. Сложно сохранять веру в лучшее и вытаскивать из себя еще одну мощную игру после того, как дважды проиграл. Если сборная России оставила запас для роста, то датчане могут и не сыграть третью игру подряд на том же уровне интенсивности, тем более пункт №1 не в их пользу.

4. Лонг-боллы на Дзюбу могут сработать. Тот случай, когда примитивная тактика может сыграть нам на руку. У Дании классный прессинг, высоко накрывали бельгийцев и соорудили гол из отбора на чужой половине. Но ведь Бельгия выходила из обороны через пас, в то время как сборная России с удовольствием играет длинными передачами на Дзюбу. Такая разновидность футбола может доставить датчанам неудобства.