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День X для сборной России. Команда Черчесова должна выбрать — в плей-офф или по домам

вчера, 12:00
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В заголовке «икс», а не намек на исход матча с Данией.

Багаж перед заключительным туром

Перед матчем с Данией превалируют реалистичные настроения: болельщики видели, как неудачливые датчане доминировали в матче с Финляндией и отчаянно гоняли бельгийцев по полю. Да, у нашего сегодняшнего соперника 0 очков перед заключительным туром (и это огромная несправедливость), но по игре команда Каспера Хьюлманда в большом порядке, играют на скоростях, кажущихся недоступными сборной России.

Наши футболисты провели матчи с теми же соперниками, что позволяет сопоставить возможности команда. Так вот, Бельгия разгромила команду Станислава Черчесова пешком, а с Финляндией была во многом равная игра, в которой удалось вырвать победу благодаря одному точному удару. Спасибо Леше Миранчуку, что исполнил. Получается, сегодня встреча недовольных: россияне в большинстве своем не удовлетворены игрой своей сборной, а датчане — результатом первых двух матчей.

Всё идет по плану. И даже чуточку лучше

Даже с учетом всего вышесказанного я совсем не понимаю, когда говорят, что «расклад не в нашу пользу». Простите, а вы рассчитывали, что сборная России по итогам двух туров оформит выход в плей-офф? Пока что Евро-2020 для нашей команды складывается на 100%, как ожидалось. В некотором смысле чемпионат по-настоящему начинается только сегодня, ведь до этого момента реализовывались общеизвестные сценарные ходы:

- Мы ожидали, что проиграем Бельгии в стартовом матче. Расстроили детали, но исход был предсказуем.

- Мы ожидали, что возьмем три очка в матче с Финляндией. Хотелось бы увереннее, но уж как есть.

- Мы знали, что матч с Данией в третьем туре станет судьбоносным. И все пришло к этому.

- Кроме того, изначально было известно, что при текущей формуле проведения чемпионата Европы для выхода из группы нужна победа и набранные очки в еще одном матче.

- А «чуточку лучше» заключается в том, что перед решающим матчем ничья устраивает нас, а не Данию. Если отбросить в сторону впечатления и опасения, то чисто математически имеем расклад в пользу сборной России.

Собственно, турнирный расклад

Сборная России потеряла шансы на первое место в группе, зато может финишировать второй, третьей или четвертой.

Как обеспечить 2-е место:

- Выиграть у Дании при условии, что Финляндия не наберет 3 очка в матче с Бельгией.

- Сыграть вничью с Данией при условии, что Финляндия не выиграет у Бельгии.

Резюме: скорее всего, любой положительный исход матча в Копенгагене — победа или ничья, позволит выйти из группы со второй строчки и сразиться с Уэльсом в 1/8 финала.

Как финишировать на 3-м месте:

- Выиграть у Дании, и если Финляндия обыграет Бельгию. Тогда у трех команд будет по 6 очков, будут считать дополнительные показатели, и мы окажемся ниже конкурентов из-за разницы голов. Впрочем, если финны выиграют 6:0, то худшая разница будет уже у бельгийцев, и тогда мы станем вторыми.

- Сыграть вничью с Данией, и если Финляндия обыграет Бельгию. В таком случае сборная России с 4 очками останется третьей и почти наверняка сыграет в плей-офф. Финляндия выиграет группу, Бельгия займет второе место.

- Проиграть Дании в один мяч, и если Бельгия выиграет у Финляндии. Правда, тут еще неизбежен сложный подсчет дополнительных показателей, например, есть разница между поражением 0:1 и 1:2. Если первый вариант, то нужна крупная победа Бельгии. С тремя очками и разницей голов «-3» будет проблематично попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места.

Резюме: Поражение — не вариант. В случае победы или ничьей сборная России сыграет в плей-офф, даже если Финляндия сотворит сенсацию в игре с Бельгией и отодвинет нас на третью строчку.

Уже играли с датчанами на «Паркене». Можно повторить

Единственная до сегодняшнего дня встреча в истории противостояния сборных России и Дании состоялась в Копенгагене, на стадионе «Паркен», где команды сойдутся и сегодня. 29 февраля 2012 года сборная России под руководством Дика Адвоката выиграла у датчан со счетом 2:0 в гостевом товарищеском матче. По голу забили Роман Широков и Андрей Аршавин, а Юрий Жирков, который начинал в составе сборной России Евро-2020, отметился тогда результативной передачей. Если команда Станислава Черчесова повторит результат девятилетней давности, то чемпионат Европы для сборной России продолжится.

Составы и тактика

У Каспера Хьюлманда и Станислава Черчесова есть все основания выставить те же составы, что и в предыдущих матчах. В случае сборной России это будет победный состав, который часто не меняют, а датчане классно сыграли против Бельгии, нет смысла отказываться от пойманного ритма. В схемах России и Дании по три центральных защитника, а вот дальше могут быть расхождения: у Черчесова полузащита расположена «ромбом», а у Хьюлманда — в линию.

Впрочем, не исключено, что на этот раз Оздоев сыграет на одной линии с Зобниным, и тогда получим «бой с тенью». Станислав Саламович может выбрать более оборонительный вариант, так как нашу команду устраивает ничья. Главная кадровая интрига касается правого фланга обороны сборной России: Марио Фернандес получил травму в игре с Финляндией, и хотя уже вернулся к тренировкам, выбор может быть сделан в пользу Караваева.

Ориентировочный состав сборной России (5-3-1-1): Сафонов — Караваев, Дивеев, Семенов, Джикия, Кузяев — Зобнин, Оздоев, Головин — Миранчук — Дзюба.

Ориентировочный состав сборной Дании (3-4-2-1): Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Васс, Хейбьерг, Дилейни, Мехле — Дамсгорд, Брейтуэйт — Поульсен.

Что может помочь сборной России добиться положительного результата:

1. Лишний день отдыха. Наш матч с Финляндией состоялся в среду, а Дания играла с Бельгией в четверг. У команды Станислава Черчесова было на 27 часов больше отдыха перед решающим матчем. В рамках скоротечного турнира это может стать преимуществом.

2. Сборная России должна прибавлять. Очевидно, что тренерский штаб сборной не планировал функциональный пик на матчи против Бельгии и Финляндии. Надеемся, что сегодня сборная России «полетит».

3. Невезение датчан. Сложно сохранять веру в лучшее и вытаскивать из себя еще одну мощную игру после того, как дважды проиграл. Если сборная России оставила запас для роста, то датчане могут и не сыграть третью игру подряд на том же уровне интенсивности, тем более пункт №1 не в их пользу.

4. Лонг-боллы на Дзюбу могут сработать. Тот случай, когда примитивная тактика может сыграть нам на руку. У Дании классный прессинг, высоко накрывали бельгийцев и соорудили гол из отбора на чужой половине. Но ведь Бельгия выходила из обороны через пас, в то время как сборная России с удовольствием играет длинными передачами на Дзюбу. Такая разновидность футбола может доставить датчанам неудобства.

Сборная России: «Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол»
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17 июня Комментарии10
Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене
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PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 09:56
Идеальный заголовок в итоге. День хэ...
Сергей Балабанов
Сергей Балабанов
вчера в 19:15
Хорошая статья! Спасибо автору за веру в возможности футболистов сборной России! Будем надеяться на хороший результативный футбол в исполнении сборной России! Болеем за наших российских футболистов! Датчат можно победить, если показать коллективную игру, нацеленную на достижение главной цели - победы России над Данией на групповом этапе EURO-2020 сегодня 21-го июня 2021 года ! Вперёд Россия! Болельщики ждут от российских футболистов яркой игры!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:45
Нужно менять всю "систему"!!!
Roger Young
Roger Young ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:37
не откроются и не возобновят. Сейчас футбол - бизнес и только
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 17:06
Оналитики с промгазТВ во главе с котом Губерниева предсказывают нашим победу. Боярский и спартаковская баба кричат о поражении. Кому верить, ребята?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 16:36
Желаю нашим крупного проигрыша! Может после этого у нас откроются беЗплатные секции для всех желающих мальчишек и возобновится турнир Кожаный мяч!.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:09
"Такая разновидность футбола (навесы на Дзюбу) может доставить датчанам неудобства"
Поржал с нового стиля игры))
phantom-k
phantom-k ответ Андрей Плетнев (раскрыть)
вчера в 15:20
Ох уж мне эта Испания. Напомню. Это была команда без тренера, против которой весь матч мы стояли в обороне. Всей командой. Ну такое себе достижение. Плюс судья был лоялен к нам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Губер Натор (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:15
Спасибо!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:58
С 3-го места с 3-мя очками, проиграв Дании, попасть в плей офф у нас шансов практически нет по текущим раскладам. Но вериться, в это с трудом, что мы не проиграем. Напоминает ситуацию на Евро 2012, где нам тоже надо было не проиграть грекам в третьем матче. А в 2016-м надо было просто обыграть Уэльс, что тоже казалось вполне возможным, учитывая какой состав у нас был тогда. Но вышло самое позорное поражение России в финалах Евро. Так что воспоминания о третьих, решающих матчах самое удручающее. Как раз в таких матчах, где надо решать, сборная проваливается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:57
Я желаю нашей сборной России только Победы ✌
Одна Родина, Одна Команда !!! Всем Добра !!!
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 14:47
домой конечно
David Young
David Young ответ Губер Натор (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:42
Далеко не всё зависит от сборной России, это правда. Если Дания захочет и сможет, то даже России сыгравшей настолько хорошо настолько не удастся её остановить, в контексте не проиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:40
Будет низовая ничья, стопудово!
fubh
fubh
вчера в 14:39
получат сегодня трешку, на 70 минуте заменят дзюбу и отыграют 1 мяч. скажут что это же дания что вы хотели. в общем стасян не виноват.
Андрей Плетнев
Андрей Плетнев ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 14:37
Все верно пишете и правильно, но... На чм 2018 россию тоже хоронили после матча с Уругваем, когда попали на испанию.. Не понятно каким везением, но испанцы не смогли переиграть стаса и компанию. Хочется все таки верить что и сегодня случилось бы подобное..
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 14:26
Сегодня Артём своими 74 HDD. научить всех дачан как правильно должны прнимат поза при необходимости без мяча. Ассистентом будет кто-нибудь из Soccera. )))
Ravshan878
Ravshan878 ответ борька (раскрыть)
вчера в 14:13
Ооооооо дядя Борька.Сколько лет сколько зим.Иногда смотрю где же мудрые дяди.Вот и опять вы с нами.Очень рад видеть.🙏. Сегодня по болеем за Russia.☝️.
pomor45
pomor45
вчера в 14:09
Что значит день Х, если он у нас годами? Это вполне привычное состояние нашего футбола. Например, Х-ом на ЧМ-2018 в матче с Испанией стала нога Акинфеева, совершенно Х.. знает как оказавшаяся на пути мяча. Она и принесла Стасику славу, награду и прочное место ГТ сборной, а его подопечным награды и звания.
112910415
112910415
вчера в 13:49
поражение, отпуск и всё забыть !
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:35
Удачи нашим, но в хороший итог верится с трудом. Будет тяжелая и тягомтная игра, а в итоге проиграем 0-1
Chivas1
Chivas1
вчера в 13:34
Если проиграем то действительно мы дно и не заслуживаем выхода в 1/8…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:09
При любом исходе будет польза для сборной. Если возьмут хотя бы очко - выйдут со второго места на Уэльс. А это шанс побороться за выход дальше. Всё таки не Германия-Франция, попроще немножко. Да и должок с прошлого Евро остался.
А если встрянут, да ещё и с разгромом - Черчесова могут погнать из сборной (сам он не уйдёт, не тот человек).
Так что запасаемся терпением и патриотизмом и болеем за наших. Другой сборной у нас пока нет...
борька
борька
вчера в 13:08
Замечательная статья для мечтателей.а вдруг пощучьему велению, сб. Дании подменят на сборную Андорры, а бельгийцы превратятся в сб. Мальты и 6÷0
mars6791
mars6791
вчера в 12:58
Я болею за футбол, а сегодня в футбол играет Дания, а футбол Черчесова это скорее регресс.
бундер
бундер
вчера в 12:51
Нет никакой уверености в победе наших. Игра однотипна, только навесы на рукоблуда, никакого разнообразия. Датчане наеверняка уже отработали на треньках атаку через Семенова. Закончим как и на прошлом Евро. И если тогда все можно было валить на немощей на поле, то тут стоить винить только Стасяна..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:33, ред.
Есть предчувствие, что Россия проиграет сегодня и возможно даже крупно. Россия не превосходит Данию ни в индивидуальном классе ни в организации игры. Да и по мотивации вряд ли есть какое-то преимущество, ведь датчанам победа нужна не меньше, а даже больше. И если это произойдет никакой сенсации не случится, ведь в глубине души большинство болельщиков понимает, что реально датчане сейчас сильнее. Думаю, Россия закончит этот этап на 3 месте, но в плей-офф все же пройдет.
_Философ_
_Философ_
вчера в 12:28
Поболеем за Россию - мы же россияне, а не даны
myst5
myst5
вчера в 12:20
Уж простите болеем за Данию то есть болеем за футбол . Мы же здоровые люди а не самобичиватели
phantom-k
phantom-k
вчера в 12:11
То есть вы считаете что тренер датчан настолько далек от профессии что не знает о стиле сборной Стаса "бей на Дзюбу"??? Простите, но чтобы его "съесть" за глаза хватит одного прекрасно играющего на втором этаже Кьяера. Датчане прекрасно готовы к атлетическому футболу так же, как и к комбинационному. И считать что они просядут эмоционально... Они прекрасно понимают - для них это матч-принцип, матч турнира. Рано или поздно Фортуна повернется к ним лицом. и у них есть все основания развернуть эту даму к себе именно сегодня.
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