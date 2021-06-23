Давид Луис может вернуться в ПСЖ

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сегодня, 14:13

Защитник покинул «Арсенал» на правах свободного агента.

Как сообщается, в подписании бразильца заинтересован ПСЖ , за который он уже выступал с 2014 по 2016 год. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи является поклонником таланта защитника, поэтому готов осуществить данный переход. Однако главный тренер ПСЖ не уверен в данном трансфере. Аргентинский специалист считает, что Луис допускает слишком много ошибок в обороне.

Сам Давид Луис рассматривает вариант с переходом в чемпионат Бразилии, чтобы быть ближе к семье.