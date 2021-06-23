Клопп заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Джон МакГинн попал в сферу интересов «Ливерпуля».
Как сообщается, в трансфере шотландца лично заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. Немецкий специалист был впечатлён работоспособностью хавбека, когда «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» со счётом 7:2 в октябре прошлого года. Клопп интересовался у Эндрю Робертсона, партнёра МакГинна по сборной Шотландии, об игровых качествах футболиста.
МакГинн подписал новый пятилетний контракт с «Астон Виллой» в декабре прошлого года, поэтому «львы» запросят около 45-50 млн фунтов стерлингов за трансфер своего игрока.
В прошлом сезоне МакГинн поразил ворота «Манчестер Сити». Этот гол стал самым быстрым, который «горожане» пропускали в своей истории в рамках АПЛ.