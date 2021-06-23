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Клопп заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы»

сегодня, 12:32

Полузащитник «Астон Виллы» Джон МакГинн попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Как сообщается, в трансфере шотландца лично заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. Немецкий специалист был впечатлён работоспособностью хавбека, когда «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» со счётом 7:2 в октябре прошлого года. Клопп интересовался у Эндрю Робертсона, партнёра МакГинна по сборной Шотландии, об игровых качествах футболиста.

МакГинн подписал новый пятилетний контракт с «Астон Виллой» в декабре прошлого года, поэтому «львы» запросят около 45-50 млн фунтов стерлингов за трансфер своего игрока.

В прошлом сезоне МакГинн поразил ворота «Манчестер Сити». Этот гол стал самым быстрым, который «горожане» пропускали в своей истории в рамках АПЛ.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:41
Астон Виллу быстренько растащат и отправят в Чампионшип.
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