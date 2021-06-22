МакГрегор забил первый гол сборной Шотландии на Евро с 1996 года

1624392932

вчера, 23:15

Полузащитник сборной Шотландии забил гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против команды в Хорватии.

Каллум стал автором первого гола в истории выступления шотландской сборной на чемпионатах Европы с 1996 года.

Сборная Шотландии последний раз принимала участие в финальной части Евро в 1996 году. Таким образом, МакГрегор стал первым футболистом национальной команды за 25 лет, которому удалось забить гол в ворота соперника на турнире.

Также недавно хавбек сборной Хорватии Иван Перешич установил рекорд в национальной команде.