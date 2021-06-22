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МакГрегор забил первый гол сборной Шотландии на Евро с 1996 года

вчера, 23:15
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник сборной Шотландии Каллум МакГрегор забил гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против команды в Хорватии.

Каллум стал автором первого гола в истории выступления шотландской сборной на чемпионатах Европы с 1996 года.

Сборная Шотландии последний раз принимала участие в финальной части Евро в 1996 году. Таким образом, МакГрегор стал первым футболистом национальной команды за 25 лет, которому удалось забить гол в ворота соперника на турнире.

Также недавно хавбек сборной Хорватии Иван Перешич установил рекорд в национальной команде.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:12
первый и последний, судя по всему
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:36
При такой скорострельности следующие пять голов имеет шансы увидеть только Коннор МакЛауд.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:32
Я рад за него
протон1
протон1
вчера в 23:24
я уж подумал что другой макрегар
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