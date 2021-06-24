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«Тоттенхэм» до сих пор не нашёл нового тренера. Серия отказов и новый фаворит Паратичи и Леви

вчера, 18:35
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Найдись, счастливчик!

Ищут давно и не могут найти…

«Тоттенхэм» отправил Жозе Моуриньо в отставку еще в середине апреля. Команда была доверена временщику Райану Мэйсону, а у клуба было достаточно времени, чтобы назначить нового тренера. Но воз и ныне там. Бесконечная охота «Шпор» продолжается с 19 апреля, две недели прошло со дня назначения управляющим директором Фабио Паратичи, который перешел в «Тоттенхэм» с аналогичной должности в «Ювентусе».

С момента отставки Моуриньо в лондонский клуб источники разной степени достоверности сватали около 20 специалистов. Рассказываем о тех, кем «Тоттенхэм» действительно интересовался, но получил отказ или не смог договориться об условиях сотрудничества, а также о кандидатах, которых еще только предстоит отпугнуть. «Тоттенхэм» — такой «Тоттенхэм»!

Список отказов

Эрик тен Хаг (Нидерланды)

Не успел пройти слух об интересе «шпор» к наставнику «Аякса», как амстердамский клуб официально объявил о продлении контракта с тен Хагом до 2023 года. Болельщики «Аякса» сквозь смех благодарят «Тоттенхэм» за ускорение переговоров с Эриком, поспешившим расписаться на всех бумагах, до которых только успел дотянуться, когда узнал о планах лондонского клуба. Мемы с тен Хагом в роли святого отца из «Очень страшного кино» и его сакраментальным «Ну на*ер!» (когда увидел предложение «Тоттенхэма») идут на ура.

Юлиан Нагельсманн (Германия)

Внимание к молодому и прогрессивному Нагельсманну вроде бы должно демонстрировать амбиции «Тоттенхэма», но в действительности «Шпоры» просто мимо проходили, когда Юлиан объявил о решении покинуть «РБ Лейпциг» по окончании сезона. Нагельсманн сделал это ради мюнхенской «Баварии», которая готова выложить за тренера 25 миллионов евро. А теперь представьте, что будет, если Даниэла Леви попросят заплатить за трансфер (!) тренера (!!!). Ой-ой.

Ханс-Дитер Флик (Германия)

Будущего тренера «Баварии» взять не получилось, попытались уговорить бывшего. В данном случае все зашло слишком далеко по меркам «Тоттенхэма»: факт переговоров с Фликом подтвержден, причем встреча состоялась еще в начале мая. Видимо, Ханси не заинтересовался, раз уже к концу последнего весеннего месяца обо всем договорился с Немецким футбольным союзом и был назван следующим тренером Бундесманшафт.

Брендан Роджерс (Северная Ирландия)

В концовке завершившегося сезона Брендан Роджерс снова испытал горечь разочарования из-за непопадания «Лестера» в Лигу чемпионов, зато улыбался на «Уэмбли» в день, когда выиграл для «Лис» первый в истории клуба Кубок Англии. В какой-то момент «Шпоры» были в восторге от работы Роджерса в «Лестере» и даже умудрились донести эту информацию до самого специалиста, но Брендан вежливо отказался, предпочтя остаться в команде, с которой финишировал на две строчки выше «Тоттенхэма» в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино (Аргентина)

Следующий грандиозный план Даниэла Леви состоял в том, чтобы вернуть в «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино. Надежда была на то, что аргентинец не слишком комфортно чувствует себя в ПСЖ из-за отношений со спортивным директором Леонардо, который до этого «сожрал» Томаса Тухеля. В конце мая Леви и Почеттино находились в тесном контакте, в данном случае наивное стремление к воссоединению было обоюдным, но хмурый «Пари Сен-Жермен» прекратил эти беседы за чашкой чая суровым призывом уважать действующий контракт аргентинского тренера. Маурисио счел за благо выйти из чата с Леви, но в будущем воссоединение может свершиться, если Почеттино вылетит из ПСЖ по той или иной причине.

Антонио Конте (Италия)

«Тоттенхэму» уже привычно «донашивать» тренеров за «Челси», и Антонио Конте мог занять видное место в коллекции. Итальянец сделал «Интер» чемпионом и оставил «Нерадзурри», у Конте были шансы принять «Реал», но Перес выбрал знакомого итальянца, а с «Тоттенхэмом» были обстоятельные переговоры в начале июня. Несмотря на хорошие отношения между Конте и Паратичи, дальше разговоров дело не пошло: Леви напугал управленческий стиль Антонио и его требования к реорганизации состава.

Паулу Фонсека (Португалия)

Дошло до того, что претендентом на мостик «Тоттенхэма» стал человек, которого Жозе Моуриньо сменил в «Роме». Фонсека был очень близок к «Шпорам», сделка о его переходе была согласована в середине июня, уже были проработаны предсезонные планы и трансферная политика. А потом прагматичный Паратичи решил, что команды Фонсеки играют в слишком авантюрный футбол, который не подходит «Тоттенхэму». Португалец попал в игнор на волне восхождения нового фаворита.

Дженнаро Гаттузо (Италия)

Гаттузо 23 дня был тренером «Фиорентины», но так и не смог смириться с тем, что ему придется тренировать Александра Кокорина, и покинул свой пост. Отчасти это спровоцировало разлад с Фонсекой, ведь Паратичи показалось, что внезапно появившийся на бирже труда соотечественник куда лучше подходит «Шпорам». Думаю, Паратичи завел бы Гаттузо в «Тоттенхэм», но тут уже вмешались фанаты, раскопавшие высказывания Рино о женщинах в футболе и однополой любви. Гаттузо оказался слишком не толерантным для клуба с петухом на эмблеме, а хэштег #NoToGattuso заставил и Даниэла Леви дать итальянцу отставку еще до назначения.

Следующий!

«Тоттенхэм» может заманить еще немало тренеров вкусными печеньками в офисе, а в крайнем случае назначат Юргена Клинсманна, который уже выразил готовность прийти на помощь Даниэлу Леви. На последнем месте работы, в берлинской «Герте», немец продержался 10 недель.

Ну а если серьезно, то сейчас «Тоттенхэм» пытается договориться с Нуну Эшпириту Санту, который только что покинул «Вулверхэмптон» после четырех лет работы. Португальский специалист выглядит доступным для «Шпор», но с учетом предыдущих попыток уже ни в чем не получается быть уверенным.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:49
Пока гранды АПЛ пытаются подписать контракты с топовыми игроками "Тоттенхэм" еще не смог найти тренера:
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:43
Может Черчесова потянете?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:42
Желащих полно,плохо ищут!
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