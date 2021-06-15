«Я в порядке, учитывая обстоятельства». Эриксен обратился к общественности

Полузащитник сборной Дании и «Интера» в Инстаграме рассказал о своем состоянии после перенесенной остановки сердца.

Привет всем! Хочу поблагодарить вас за огромное количество теплых сообщений, которые приходят со всего мира. Это многое значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне по-прежнему нужно пройти некоторые обследования, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней в предстоящих матчах Евро-2020.