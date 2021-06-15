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«Я в порядке, учитывая обстоятельства». Эриксен обратился к общественности

15 июня 2021, 10:46

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен в Инстаграме рассказал о своем состоянии после перенесенной остановки сердца.

Привет всем! Хочу поблагодарить вас за огромное количество теплых сообщений, которые приходят со всего мира. Это многое значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне по-прежнему нужно пройти некоторые обследования, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней в предстоящих матчах Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Эриксен заказал себе пиццу в больницу.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall ответ Caniggia (раскрыть)
15 июня в 13:49
Посмотрим , были примеры Кассано сделал операцию на сердце и играл дальше а Нванкво Кану с пороком сердца в Англии после Италии еще 13 лет отыграл. Проблема в том что после смерти Астори, в Италии любая патология запрещает футбольную деятельность. Ну и в очередной раз все убедились в том, что запашок духа футбола имеет крайне неприятный запах. Ради бабла деятели из УЕФА готовы загонять игроков до смерти со своими Лигами наций, ранним стартом ЧЕ и прочей фигнёй. Кристиану здоровья.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
15 июня в 13:31
Поправляйся, Здоровья !
gentlewolf
gentlewolf
15 июня в 12:49
Здоровья тебе, мужик!
Roman73
Roman73
15 июня в 12:33
Датчане очень рассчитывали на Эриксена, это умный игрок , он придавал стройность игре. Без него они ослаблены и деморализованы . Датчанам не светит , а нашим шанс.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
15 июня в 12:10
Хрусталям нельзя в большой спорт. Но честолюбивому человечеству что в лоб что по лбу.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
15 июня в 11:54
Нам бы хоть ничейку сгонять с датчанами. Они будут воодушевлены, а наши как всегда. Эриксену здоровья. Главное вовремя оказали первую помощь.
антон Гнатенко
антон Гнатенко
15 июня в 11:54
Главное, что жив остался. На жену было страшно смотреть. Этот матч я точно запомню на всю жизнь.
Caniggia
Caniggia
15 июня в 11:34
Жаль, скорее всего карьере конец! Но главное здоровья!
Roger Young
Roger Young
15 июня в 11:25
Удачи Эриксену и здоровья!
STVA 1
STVA 1
15 июня в 11:17
Это здорово! Скорейшего выздоровления!
Брулин
Брулин
15 июня в 11:13
Пипец повезло ему. Пока скорее всего не осознает как пронесло. Здоровья ему и победы датчанам во всех матчах. Пусть играют за себя и за того парня-с...
Знатог
Знатог
15 июня в 11:06
Про то что сборная проиграла, ему сказали?
Дима Логинов
Дима Логинов
15 июня в 10:50
Датчане теперь будут играть и за себя и за того парня. Не завидую не только нашим, но и бельгийцам.
Эриксену же выздоровления. О профессиональном футболе теперь можно забыть, но ван Бастен тоже в 29-ть лет карьеру завершил, а его весь мир знает как одного из лучших игроков в истории футбола.
Главное здоровья Кристиану и долгих лет жизни.
shlomo
shlomo
15 июня в 10:48
Дай Бог, чтобы все обошлось...здоровья тебе!
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