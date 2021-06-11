«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

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сегодня, 10:43

Сегодня, 11 июня, 37 лет исполнилось бывшему нападающему ЦСКА . Пресс-служба «армейцев» поздравила форварда с днём рождения.

Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!

Единственный 😍

Неповторимый 🔴🔵



Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!



Feliz Aniversário! pic.twitter.com/cxaEuVKI5i — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2021