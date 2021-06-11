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«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

сегодня, 10:43

Сегодня, 11 июня, 37 лет исполнилось бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву. Пресс-служба «армейцев» поздравила форварда с днём рождения.

Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!

Ранее Вагнер Лав заявлял, что может вернуться в ЦСКА.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:14
Вагнер Лав занимает почётное место в списке Клуба Г. Федотова.( 124 гола, 37 место).
Единственный легионер .
Любим, помним, здоровья и всех благ.
idres
idres
сегодня в 12:01
Присоединяюсь к поздравлению
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 11:46
С Днем Рождения, Ваня!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 11:44
Единственный и неповторимый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:42
Моя аватарка не позволяет забыть о легенде ЦСКА и всей РПЛ. Здоровья amigo !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 11:35
Я тоже поздравляю!!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:23
Присоединяюсь к поздравлениям !!! Игрок который влюбил в себя всех болельщиков ЦСКА, да и думаю многих болельщиков других команд Своей игрой , изяществом владения мячом , дриблингом и естественно красиво забитыми мячами ну и конечно его доброй притягательной не забываемой улыбкой !!! Человек который умеет играть в футбол, хочет играть , завораживает своей игрой и этим заставляет влюблять в себя!!! Можно сказать что этот легионер-легенда для ЦСКА!!! Удачи тебе Вагнер во Всём !!! Всем Добра !!!
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 11:19
Лучший нападающий в истории РПЛ!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:46
Вагнер для один из тех легов, которые приезжали играть в первую очередь. Хотя финансовую составляющую никто не отменял. Она важна. Здоровья и успехов!
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