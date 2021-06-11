«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

Сегодня, 11 июня, 37 лет исполнилось бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву. Пресс-служба «армейцев» поздравила форварда с днём рождения.
Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!
Единственный 😍— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2021
Неповторимый 🔴🔵
Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!
Feliz Aniversário! pic.twitter.com/cxaEuVKI5i
Ранее Вагнер Лав заявлял, что может вернуться в ЦСКА.
Единственный легионер .
Любим, помним, здоровья и всех благ.
Единственный легионер .
Любим, помним, здоровья и всех благ.
https://www.youtube.com/watch?v=RpBJBBJ4GyM