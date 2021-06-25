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Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом

сегодня, 18:41
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы неделю назад. Футболист потерял сознание во время первого матча датчан на Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1).

Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Уэльса, который состоится завтра. Об этом рассказал голкипер датчан Каспер Шмейхель.

Было приятно его видеть. Я думаю, что многим ребятам очень сильно помог тот факт, что они просто смогли увидеть Кристиана. Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним всё в порядке, было действительно важно для нас.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 19:25
Рады что сним все хорошо
beefs
beefs
сегодня в 19:15
с возвращением, Кристиан...
4dtmemj8pgq6
4dtmemj8pgq6
сегодня в 18:51
Дания должна выигрывать игру.
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