Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом

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сегодня, 18:41

Полузащитник сборной Дании был выписан из больницы неделю назад. Футболист потерял сознание во время первого матча датчан на Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1).

Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Уэльса, который состоится завтра. Об этом рассказал голкипер датчан .