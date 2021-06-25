Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы неделю назад. Футболист потерял сознание во время первого матча датчан на Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1).
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Уэльса, который состоится завтра. Об этом рассказал голкипер датчан Каспер Шмейхель.
Было приятно его видеть. Я думаю, что многим ребятам очень сильно помог тот факт, что они просто смогли увидеть Кристиана. Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним всё в порядке, было действительно важно для нас.