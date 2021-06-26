Хьюлманд: «С огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и их достижениям»

Главный тренер сборной Дании поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020.

Я с огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и всему, чего они достигли за последнее время, включая тот полуфинал [Евро-2016]. Это страна, которая на все сто поддерживает свою национальную сборную, а игроки работают на команду.

Мы с нетерпением ждём этой встречи. После трёх очень эмоциональных матчей в Копенгагене у нас большие надежды на этот поединок.