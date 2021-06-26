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Хьюлманд: «С огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и их достижениям»

сегодня, 05:54
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020.

Я с огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и всему, чего они достигли за последнее время, включая тот полуфинал [Евро-2016]. Это страна, которая на все сто поддерживает свою национальную сборную, а игроки работают на команду.

Мы с нетерпением ждём этой встречи. После трёх очень эмоциональных матчей в Копенгагене у нас большие надежды на этот поединок.

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен выразил сожаление по поводу того, что игра состоится в Амстердаме, а не в столице Дании.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:36
Тут Дания - фаворит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:10
Не удивлюсь проходу Уэльса
Mangur
Mangur
сегодня в 06:00
Уважуха Уэльсу. Сборная России заняла первое место среди четвёртых команд. Ну хоть что-то выиграла.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:58
Удачи датчанам, теперь буду за них болеть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:58
Уэльс победит, ставлю на них.
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