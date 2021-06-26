Манчини: «Надеюсь, Италия проведёт ещё 4 игры на Евро»

Главный тренер сборной Италии поделился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

Нам нужно показать отличную игру, так как у Австрии есть класс, и они действуют агрессивно. Мы должны всё сделать правильно. В этом вся прелесть таких турниров: необходимо побеждать, другого выхода нет. Мы должны продолжать играть в наш футбол. Надеюсь, впереди нас ждут ещё 4 игры на Евро-2020.

Что касается выбора состава, тренеру приятно сталкиваться с этой «трудностью» выбора между отличными игроками. Это роскошь для нас.