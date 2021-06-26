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Манчини: «Надеюсь, Италия проведёт ещё 4 игры на Евро»

сегодня, 02:08
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

Нам нужно показать отличную игру, так как у Австрии есть класс, и они действуют агрессивно. Мы должны всё сделать правильно. В этом вся прелесть таких турниров: необходимо побеждать, другого выхода нет. Мы должны продолжать играть в наш футбол. Надеюсь, впереди нас ждут ещё 4 игры на Евро-2020.

Что касается выбора состава, тренеру приятно сталкиваться с этой «трудностью» выбора между отличными игроками. Это роскошь для нас.

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович ранее заявил, что не боится защитников сборной Италии.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:28
Хотелось чтобы Италия провела ещё четыре игры.
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