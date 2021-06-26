Лукаку: «Думаю, теперь и я вхожу в список форвардов мирового класса»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии признался, что считает себя одним из лучших форвардов в мире.

Я добился серьёзного прогресса, но я всегда стараюсь прикладывать ещё больше усилий. Все говорят о том, что я просто в хорошей форме, но я считаю, что я, скорее, поднялся на новый уровень своей карьеры и сейчас стараюсь сделать ещё один шаг. Цель — выиграть чемпионат Европы с Бельгией.

Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема, Харри Кейне, они называют их игроками «мирового класса», но когда речь заходит обо мне, всё сводится просто к «хорошей форме».

Это побудило меня работать усерднее и стать сильнее. Считаю, что теперь и я вхожу в этот список игроков мирового класса.