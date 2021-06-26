Лукаку: «Думаю, теперь и я вхожу в список форвардов мирового класса»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что считает себя одним из лучших форвардов в мире.
Я добился серьёзного прогресса, но я всегда стараюсь прикладывать ещё больше усилий. Все говорят о том, что я просто в хорошей форме, но я считаю, что я, скорее, поднялся на новый уровень своей карьеры и сейчас стараюсь сделать ещё один шаг. Цель — выиграть чемпионат Европы с Бельгией.
Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема, Харри Кейне, они называют их игроками «мирового класса», но когда речь заходит обо мне, всё сводится просто к «хорошей форме».
Это побудило меня работать усерднее и стать сильнее. Считаю, что теперь и я вхожу в этот список игроков мирового класса.
Лукаку в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 с Португалией также ответил на вопрос о том, чему он завидует в игре нападающего соперников Криштиану Роналду, и в чём, по мнению бельгийца, ему мог бы позавидовать сам Роналду.
Я хотел бы обладать дриблингом Роналду и его ударом. А ему, думаю, понравилась бы моя мощь и то, как я играю спиной к воротам.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подчеркнул, что его команда не акцентирует всё внимание на Роналду.
Впрочем, в этом его самосравнение с королем Панам и Алжиров логично, хаха))
Впрочем, в этом его самосравнение с королем Панам и Алжиров логично, хаха))