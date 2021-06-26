ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Лукаку: «Думаю, теперь и я вхожу в список форвардов мирового класса»

сегодня, 02:38
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что считает себя одним из лучших форвардов в мире.

Я добился серьёзного прогресса, но я всегда стараюсь прикладывать ещё больше усилий. Все говорят о том, что я просто в хорошей форме, но я считаю, что я, скорее, поднялся на новый уровень своей карьеры и сейчас стараюсь сделать ещё один шаг. Цель — выиграть чемпионат Европы с Бельгией.

Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема, Харри Кейне, они называют их игроками «мирового класса», но когда речь заходит обо мне, всё сводится просто к «хорошей форме».

Это побудило меня работать усерднее и стать сильнее. Считаю, что теперь и я вхожу в этот список игроков мирового класса.

Лукаку в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 с Португалией также ответил на вопрос о том, чему он завидует в игре нападающего соперников Криштиану Роналду, и в чём, по мнению бельгийца, ему мог бы позавидовать сам Роналду.

Я хотел бы обладать дриблингом Роналду и его ударом. А ему, думаю, понравилась бы моя мощь и то, как я играю спиной к воротам.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подчеркнул, что его команда не акцентирует всё внимание на Роналду.

Все новости
Манчини: «Надеюсь, Италия проведёт ещё 4 игры на Евро»
Сегодня, 02:08 Комментарии1
Земан: «Сарри не предал „Наполи“, возглавив „Ювентус“»
Сегодня, 00:29 Комментарии3
Арнаутович: «Есть два игрока, которые не из этого мира — Роналду и Месси»
Вчера, 23:26 Комментарии4
Полузащитник «Ювентуса» рассказал, как питается Роналду
Вчера, 19:14 Комментарии11
«Рамос ушёл, потому что не ответил на предложение „Реала“». Флорентино Перес — о капитане, Суперлиге, Зидане и Мбаппе
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии8
Роберто Мартинес: «У нас нет плана игры против Роналду»
Вчера, 18:15 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:27
Сам не похвалишь никто не похвалит
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:06
В Челси все его сватают , а нужен ли
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 02:53
Форвард, с которым "Интер" занял последнее место в группе с "Шахтером" и "Мёнхенгладбахом", авторитетно считает себя одним из лучших.

Впрочем, в этом его самосравнение с королем Панам и Алжиров логично, хаха))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100