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Бонуччи: «Австрия сильнее тех трёх команд, с которыми мы играли в группе»

сегодня, 05:24
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

Мы с огромным уважением относимся к Австрии, они свежи и физически подготовлены к тому, чтобы провести отличный матч.

Но мы также уверены и в себе, хоть и должны сохранять полную концентрацию, с кем бы мы ни играли. Нам нужно быть очень осторожными в мелочах. Мы с уважением отнесёмся к Австрии, но должны играть в свой футбол.

Австрия превосходит три другие команды, с которыми мы уже встречались [на групповом этапе]. Она обладает немецким стилем игры, агрессией, умением контратаковать, высоким темпом и прессингом. Они на ступеньку выше [наших соперников по группе].

Мы никогда не говорили о том, что чувствуем себя сильнее кого-либо. Но мы уверены в том пути, который мы прошли с тренером Манчини, и результаты это отражают. Но если мы снизим уровень концентрации и готовность чем-то жертвовать, то станем обычной сборной.

На групповой стадии Евро-2020 итальянцы поочерёдно обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич признал, что австрийская команда является аутсайдером в матче с Италией.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:38
Главное соперника похвалить на всякий случай.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:35
Смотрел все игры австрийце они мне понравились поэтому итальянцам надо в оба глядеть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:13
Австрия не подарок это точно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:42, ред.
Я тоже так думаю Австрия не подарок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:33
Правильно надо уважать соперника...
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