Бонуччи: «Австрия сильнее тех трёх команд, с которыми мы играли в группе»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии поделился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

Мы с огромным уважением относимся к Австрии, они свежи и физически подготовлены к тому, чтобы провести отличный матч.

Но мы также уверены и в себе, хоть и должны сохранять полную концентрацию, с кем бы мы ни играли. Нам нужно быть очень осторожными в мелочах. Мы с уважением отнесёмся к Австрии, но должны играть в свой футбол.

Австрия превосходит три другие команды, с которыми мы уже встречались [на групповом этапе]. Она обладает немецким стилем игры, агрессией, умением контратаковать, высоким темпом и прессингом. Они на ступеньку выше [наших соперников по группе].

Мы никогда не говорили о том, что чувствуем себя сильнее кого-либо. Но мы уверены в том пути, который мы прошли с тренером Манчини, и результаты это отражают. Но если мы снизим уровень концентрации и готовность чем-то жертвовать, то станем обычной сборной.