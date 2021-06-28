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«Сочи» объявил об уходе Новосельцева

28 июня 2021, 18:12

«Сочи» на официальном сайте объявил, что защитник Иван Новосельцев покинул клуб.

У 29-летнего игрока истек срок контракта с сочинским клубом, стороны приняли решение не продлевать соглашение.

Ранее сообщалось, что Новосельцев, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 июня в 04:37
Я ничего вразумительного не увидел, поэтому и переспрашивал, но вижу в какую сторону уклон идёт, вас понял. Во всех бедах виноват Зенит и точка.
Ну рад хоть за ЦСКА у них все сразу играют и в звёзд превращаются, за всю историю ни одного подобного случая как с Ваней Н.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
28 июня в 21:22
Ну вот зачем три раза писать об одном и том же???
Я все сказал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 20:43, ред.
Да какая разница какими они были? Итог кем они стали!
Что в ЦСКА никогда не переходили игроки, которые в своих клубах были лидерами, а в армейском клубе не заиграли? Или ты хочешь сказать, что там никогда не было конкуренции? А может в Реале, Барсе, Баварии, Челси, МС и т.д. конкуренции нет? Везде есть конкуренция, а вот выиграет игрок или нет это от него зависит. Вы с этим не согласны или с чем конкретно? Заранее скажу возраст значение не имеет.
P.S. Можно много привести примеров, но давайте один из последних. Шкурин зря взял трубку? А Якка Бийол с Бистровичем, Гогуа, Гаичем и многими другими? А может тогда просто не брать трубки от ЦСКА? Ну это исходя из вашей логики!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 20:26
Не соглашусь. В Ростове парень был на ведущих ролях , а в Зените конкуренция была запредельная, да и молодыми ни Ваня, ни Полоз, ни Мевля не были.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 20:20
А когда Барса, Реал, Бавария, МС и т.д. подписывают молодых игроков, им что сразу обещают регулярную практику?
Посмотри сколько игроков проходит через эти клубы и тогда поймёшь, что тот же Зенит ещё мальчик по сравнению с ними.
Или ты хочешь сказать, что раз купили то должен играть несмотря ни на что?
Неужели все покупки ЦСКА всегда играют? Или хочешь сказать, что они заранее переходили в ЦСКА только ради денег?
Нет, они надеялись, да и клуб надеялся, но иногда надежды не срастаются с реальностью. Вот и получаются такие как Новосельцевы. Ты меня не гони, а плати зарплату, а я и в сторонке посижу...
Да ты привёл пример Новосельцева, Полоза, Мевли, а почему тогда молчишь о Азмуне, Данни, Дзюбе, Анюкове и других многих игроков? Может им тоже не надо было трубку брать и не добиваться успехов?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
28 июня в 20:03
На тот момент в Зените числилось четыре с половиной десятка футболистов, так что надеяться на регулярную практику Ване, а также Полозу, Мевле не приходилось.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 20:01
Ну чё,всё,гуляй Ваня!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 19:13, ред.
Это сейчас легко так говорить, а когда звонят из Зенита, Локо, ЦСКА, Спартака - совсем думается по-другому. Если бы все не брали трубки и не переходили на повышение, то не было бы много великих игроков. Надо всегда дерзать, но другое дело что не у всех получается. А есть ещё приспособленцы, которые попали на нужное место и сидят до последнего, пока их не погонят.
Новосельцев один из них. Он согласен сидеть до последнего на скамейке Зенита, Сочи или ещё кого не важно, пока не закончится контракт. Деньги уж больно хорошие. Да и из Сочи не хотел уезжать, но ему указали на дверь.
Ironigor
Ironigor
28 июня в 19:09
Эх Ваня Ваня , угробил ты себя ещё в Зените.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 19:06
Парень лет 5 просто тренируется....
Зениту не нужен...
Сочам не нужен...
Даже Черчесову не нужен....
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 19:04, ред.
Не надо было брать трубку , когда звонили из Питера, а Ваня взял и повелся на сказки про сундуки с золотом, про народное признание , про легкость попадания из Питера в сборную .....А в итоге растворился Ваня , как ложка сахара в горячем чае : ни сборной, ни клуба ....ни жены.
Не все переходы одинаково полезны.
Всем здоровья.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
28 июня в 19:03
Есть слова: "стороны приняли решение не продлевать соглашение".
Как раз одна сторона не захотела продлевать контракт (фк Сочи), а Новосельцев очень не хотел уходить. Вот я о чём!

"Стороны приняли решение не продлевать соглашение" таких слов на официальном сайте фк Сочи нет. Там конкретно сказано "Защитник покидает «Сочи» ввиду истечения контракта с клубом".

Это просто Вы решили не обижать Ивана!!! Ладно пусть так и будет.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Байкал-38 (раскрыть)
28 июня в 18:57
"Иван не хотел покидать клуб", "желание Новосельцева здесь никто не спрашивал". Об этом в клубе не сообщают.

Слов "по обоюдному согласию" в тексте нет. Стороны приняли решение не продлевать соглашение - это официально-деловой стиль.
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 18:47
Загубленная карьера переходя к радужным)
Байкал-38
Байкал-38
28 июня в 18:42
У 29-летнего игрока истек срок контракта с сочинским клубом, стороны приняли решение не продлевать соглашение.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265479/novoselcev-ivan-sochi

Стороны приняли решение? Это Сочи принял решение не продлевать с Новосельцевым контракт, а сам Иван не хотел покидать клуб.

"Защитник покидает «Сочи» ввиду истечения контракта с клубом". И желание Новосельцева здесь никто не спрашивал. Где вы здесь увидели обоюдное согласие?
YVG
YVG
28 июня в 18:41
Неужели пойдет Заболотному помогать усиливать цска?
beefs
beefs
28 июня в 18:41
эх Ваня, Ваня...
sv_1969
sv_1969
28 июня в 18:34
В сочи проблемы с денЮшками а Ванюша аппетит не убавил по ходу
ДСА
ДСА
28 июня в 18:33
Видать по условиям не договорились.
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 18:24
Назад на лавку в зенит
Cat01
Cat01
28 июня в 18:20
Куда пойти куда податься...
drug01
drug01
28 июня в 18:18
Зачем туда перешёл
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