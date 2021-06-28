«Сочи» объявил об уходе Новосельцева

«Сочи» на официальном сайте объявил, что защитник Иван Новосельцев покинул клуб.
У 29-летнего игрока истек срок контракта с сочинским клубом, стороны приняли решение не продлевать соглашение.
Ранее сообщалось, что Новосельцев, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».
Новосельцев один из них. Он согласен сидеть до последнего на скамейке Зенита, Сочи или ещё кого не важно, пока не закончится контракт. Деньги уж больно хорошие. Да и из Сочи не хотел уезжать, но ему указали на дверь.
Новосельцев один из них. Он согласен сидеть до последнего на скамейке Зенита, Сочи или ещё кого не важно, пока не закончится контракт. Деньги уж больно хорошие. Да и из Сочи не хотел уезжать, но ему указали на дверь.