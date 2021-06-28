ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Далич: «Хорватии не хватало Ловрена и Перишича. Мы сделали всё возможное»

28 июня 2021, 22:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями после поражения от Испании в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы хорошо играли. Сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока — большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих — Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.

Сборная Испании забила Хорватии 13 голов в 3 последних матчах.

Все новости
Украинский боксёр Усик: «Извини Англия, но Украина победит»
Сегодня, 18:05 ВидеоКомментарии7
Директор «Ювентуса»: «Никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет»
Сегодня, 16:26 Комментарии12
Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»
Сегодня, 12:58 Комментарии11
Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма»
Сегодня, 11:17 Комментарии5
Реднапп: «В РПЛ нужно сократить лимит на легионеров до четырёх»
Сегодня, 10:57 Комментарии41
«Я рад видеть, как он страдает». Рами — о пенальти Мбаппе со Швейцарией
Сегодня, 09:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
29 июня в 09:35
Представляю, какое садо-мазо ждет нас в сентябре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 00:08
Ну ни чё,в следующий раз!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 23:51
Гена Орлов подтверждает:
Gahi
Gahi
28 июня в 23:44
После такой игры, что показала команда Хорватии против Испании можно с уверенностью сказать что команда заслужила уважения всех болельщиков команд за самоотдачу и бойцовский дух играть до конца матча. Хотя  фортуна и благоволила Хорватии когда несогласованность между Педри и Симоне привело к голу в ворота Испании и тогда когда за 5 минут основного времени отыграли 2 мяча и сравняли счёт 3-3 переведя матч в дополнительное время. Так что удача сопутствующая команде нужно было просто использовать и те оставшиеся моменты, которые возникали у Хорватии. Но это футбол и результат сегодняшнего матча и драматургию игры мало кто мог сегодня предположить что игра сложиться именно так и с таким счётом основное время 3-3 и дополнительное время 3-5. Удачи всем и хорошего настроения. 
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 23:05
Сделали не только всё возможное, но и невозможное, отыграть два мяча в самом конце второго тайма, за семь минут, уважение такой сборной! Несмотря, что в итоге проиграли.
Болельщикам не стыдно за игру своей сборной, хотя и обидно, что проиграли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 22:58
Хорваты молодцы! Респект!
mihaluch
mihaluch
28 июня в 22:56
Хорваты сделали всё что могли.
Ironigor
Ironigor
28 июня в 22:56
Вот это была бы совсем другая история !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100