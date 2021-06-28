Далич: «Хорватии не хватало Ловрена и Перишича. Мы сделали всё возможное»

Главный тренер сборной Хорватии поделился мыслями после поражения от Испании в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы хорошо играли. Сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока — большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих — Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.