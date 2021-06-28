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«Готов к таким играм, если они ещё будут». Энрике — после матча с Хорватией

28 июня 2021, 23:16
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями после победы над Хорватией (5:3) в 1/8 финала Евро-2020.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен — я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Испания вышла в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2012 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Blaugrana97 (раскрыть)
29 июня в 08:56
Для ставок лучьше!
112910415
112910415
29 июня в 06:52
ну, это на любителя !
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
29 июня в 01:48
Разве лучше игры, в которых ясен победитель еще с первых минут и нет никакой интриги?
G.O.A.T
G.O.A.T
28 июня в 23:34
Славная победа Каталонского тренера!
beefs
beefs
28 июня в 23:32
Классный матч, побольше бы таких...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 23:21
Таких игр больше не надо! Поберегите наши нервы
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