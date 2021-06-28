«Готов к таким играм, если они ещё будут». Энрике — после матча с Хорватией

Главный тренер сборной Испании поделился эмоциями после победы над Хорватией (5:3) в 1/8 финала Евро-2020.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен — я рад, что мы получили второй шанс выиграть.