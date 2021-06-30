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Виллаш-Боаш — о сборной России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»

вчера, 17:18

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную России.

Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.

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RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:25
Андре как там Марсель поживает? С довольно неплохой по бюджету командой несколько раз слил вчистую лч
А чем Тедеско или Шварц хуже?если покопаться, то можно много интересных молодых тренеров найти
Roman73
Roman73
вчера в 21:04, ред.
Отношения с Дюковым--вот главное в работе со сборной .
Вы можете ничего не делать , если у вас есть отношения с Дюковым.
Сборная зеркало нашей ( контр)революции .
Вы в отношениях , вы -олигарх,
Вы в отношениях, вы министр,
Вы в отношениях , вы тренер сборной...
Да здравствуют отношения и прочие сношения !
Вот наше перпетуум мобиле, вот на чём держится наш ( русский ) мир !
Не правда ли Вилаш-Боаш ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:22
Тонко намекает , что готов быть "дояром" в РФС.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:14, ред.
Очень надеюсь, что ногИ этого хама мы больше в России не увидим. Может, кто-то забыл, но осмелюсь напомнить, как в бытность тренером " Зенита" этот хам пинал наших боковых арбитров, а всё его поведение на бровке, а также во время пресс-конференций после окончания матчей свидетельствовало о том, что он не уважает нашу страну. И не только не уважает, а презирает. Очнитесь, наконец, от летаргического сна и даже не думайте об этой кандидатуре! Обращаюсь к чиновникам РФС, от которых зависит назначение.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:36
Все хотят стать тренером сборной России, делать особо ни хрена не нужно, т.к. все равно толка не будет, а бабки нехилые)
Asper
Asper
вчера в 18:13
А кстати норм вариант.
Он никому не нравился, когда тут работал, и даже нам, болельщикам Зенита.
Но время всё утрясло, как всегда, и теперь даже толком не понять - а чего не нравилось-то?
Футбол ставит не дурной, всё что говорил (тогда больше говорили, что ныл) - оказалось верным
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:35
прекрасные отношения с Александром Дюковым.
Всё сразу понятно((
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:31
Уже кого угодно, только не бараноголового!
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:30
Давай боаша
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:29
Еще один дармоед. Желающих на такую зарплату полно.
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