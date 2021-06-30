Виллаш-Боаш — о сборной России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»

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вчера, 17:18

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную России.

Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.