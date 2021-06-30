Виллаш-Боаш — о сборной России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную России.
Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым.
Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.
А чем Тедеско или Шварц хуже?если покопаться, то можно много интересных молодых тренеров найти
А чем Тедеско или Шварц хуже?если покопаться, то можно много интересных молодых тренеров найти
Вы можете ничего не делать , если у вас есть отношения с Дюковым.
Сборная зеркало нашей ( контр)революции .
Вы в отношениях , вы -олигарх,
Вы в отношениях, вы министр,
Вы в отношениях , вы тренер сборной...
Да здравствуют отношения и прочие сношения !
Вот наше перпетуум мобиле, вот на чём держится наш ( русский ) мир !
Не правда ли Вилаш-Боаш ?
Вы можете ничего не делать , если у вас есть отношения с Дюковым.
Сборная зеркало нашей ( контр)революции .
Вы в отношениях , вы -олигарх,
Вы в отношениях, вы министр,
Вы в отношениях , вы тренер сборной...
Да здравствуют отношения и прочие сношения !
Вот наше перпетуум мобиле, вот на чём держится наш ( русский ) мир !
Не правда ли Вилаш-Боаш ?
Он никому не нравился, когда тут работал, и даже нам, болельщикам Зенита.
Но время всё утрясло, как всегда, и теперь даже толком не понять - а чего не нравилось-то?
Футбол ставит не дурной, всё что говорил (тогда больше говорили, что ныл) - оказалось верным
Он никому не нравился, когда тут работал, и даже нам, болельщикам Зенита.
Но время всё утрясло, как всегда, и теперь даже толком не понять - а чего не нравилось-то?
Футбол ставит не дурной, всё что говорил (тогда больше говорили, что ныл) - оказалось верным
Всё сразу понятно((
Всё сразу понятно((