Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России

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27 июня 2021, 20:09

Главный тренер «Ростова» ответил на вопрос о том, может ли он возглавить сборную России.

«Хочу ли в сборную? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с „Ростовом“. Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит — он есть. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин в эфире Коммент.Шоу на Youtube.