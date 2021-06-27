Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, может ли он возглавить сборную России.
«Хочу ли в сборную? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с „Ростовом“. Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит — он есть. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин в эфире Коммент.Шоу на Youtube.
Нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов не стал подавать в отставку после провала на Евро-2020, однако его работу еще будут отдельно оценивать на заседании РФС.
В мборнрй собралимь воры, и в федерации воры, пока тупик, а Стас бкдет пожизненным тренером
В мборнрй собралимь воры, и в федерации воры, пока тупик, а Стас бкдет пожизненным тренером
Иностранцы были, наших видели тоже, но вот этого специалиста интересно посмотреть у руля сборной.
Иностранцы были, наших видели тоже, но вот этого специалиста интересно посмотреть у руля сборной.