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Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России

27 июня 2021, 20:09

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, может ли он возглавить сборную России.

«Хочу ли в сборную? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с „Ростовом“. Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит — он есть. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин в эфире Коммент.Шоу на Youtube.

Нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов не стал подавать в отставку после провала на Евро-2020, однако его работу еще будут отдельно оценивать на заседании РФС.

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Все комментарии
борька
борька
29 июня в 14:05
Карпин поднчл Фк Ростов,клуб в прибыли, через пару лет это будет супер клуб, если власть не разорит луб и Уарпина в тюрбму не отправит
В мборнрй собралимь воры, и в федерации воры, пока тупик, а Стас бкдет пожизненным тренером
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 июня в 18:52
Нет, ему не дадут работать. И он сам наврядли пойдет. Лучше его советником.
ballak144
ballak144 ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 июня в 11:23
вы меня не знаете к сожалению) готов без резюме работать)
Agamaga........
Agamaga........ ответ ballak144 (раскрыть)
28 июня в 09:46
Ок. Напиши резюме, мы вам перезвоним!)
mat73
mat73
28 июня в 08:39
А что с черкесом уже всё, капут, сливают его наверху?
mensk
mensk
28 июня в 08:30
Хорошо, хоть понимает, что далек от сборной.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
28 июня в 07:51
Отдайте сборную Слуцкому, пусть выстраивает команду, долго, нудно, но выстраивает
нечитайло
нечитайло
28 июня в 07:48
Правильно, не лезь в эту клоаку
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
28 июня в 07:39
Правильно...не "Сверчок" ...а "Шверчок"...
hohol2
hohol2
28 июня в 07:17
"Дайте Карпину поработать" (с)
mars6791
mars6791
28 июня в 07:02
Карпин понимает , что это расстрельная должность, да и другие тоже. Искать надо из свободных от работы тренеров, другие (при клубах которые) навряд ли пойдут.
Мага Шульман
Мага Шульман
28 июня в 06:50
Где-то облегченно вздохнул Дзюба.
Legend 6
Legend 6 ответ SAFqwer (раскрыть)
28 июня в 06:42
Ага, знаем Бердыева...наберет ноунеймов и дойдет до полуфинала...нет уж лучше по старинке, Жирковы, Зюбы и вылет с треском на групповом этапе.
112910415
112910415
28 июня в 06:04
Валера голову в петлю не сунет
ABir
ABir
28 июня в 06:01
Валера не рыжий
ballak144
ballak144 ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 июня в 05:45
да ну, мне кажется за 2,5 млн я бы не хуже справился, готов предложить свою кандидатуру
Аксинья
Аксинья
28 июня в 05:04
Карпин: "Какая сборная? - Меня и в Ростове неплохо кормят..."
Землянин
Землянин
28 июня в 00:46, ред.
Ну 5 и 7 мячей сборная ещё не пропускала, как Спартак в Европе, ещё и на сборной ему дать тренироваться, АЛЁ ❓❓❓
Бубнин
Бубнин
28 июня в 00:38
Пусть за такое путешествие и платят хорошо, но пропасть без вести в этом дремучем лесу не каждый захочет.
Agamaga........
Agamaga........
28 июня в 00:35
Лучший вариант для сборной России - это Курбан Бердыев!
Иностранцы были, наших видели тоже, но вот этого специалиста интересно посмотреть у руля сборной.
SAFqwer
SAFqwer
27 июня в 23:39
Ну во-первых его туда никто и не звал...А лучшим кандидатом, опять же всего лишь моё мнение, может стать Курбан Бердыев- мастер постановки автобуса+жёсткий азиатский мужик. Первым номером играть у этих дубоносов мастерства не хватит уже никогда и ни с кем.
G.O.A.T
G.O.A.T
27 июня в 23:23
Тут не надо обладать возможностями, надо тока Дзюбе честь отдать и ты тренер сборной.
zsb1961
zsb1961
27 июня в 23:12
Правильно оценил свои возможности!
pomor45
pomor45
27 июня в 23:11
Неужели хоть этот понял, что каждый сверчок должен знать свой шесток.
pomor45
pomor45 ответ zooveterinar (раскрыть)
27 июня в 23:10
Разве есть те, кому можно поручить перетрясти РФС? Там уже много лет одни коррупционеры трясут других при горячей поддержке футбольной общественности.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
27 июня в 23:06
И что? Их можно пронять этими прелестями? Ошибаешься. Им хоть в глаза с.. всё божья роса.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
27 июня в 23:05
Давай Бердыя, он яйца игроков руками давит, будет толк
Знатог
Знатог
27 июня в 22:52
А сборную Испании не предлагали?
Сп62
Сп62
27 июня в 22:45
Ответ дипломата при существующем тренере. Завтра, дай бог, тренера уберут и желающих будет достаточно.
протон1
протон1
27 июня в 22:39
ну официально такое не говориться. конечно сам хочет
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