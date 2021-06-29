Руководство РФС обсуждает тему смены тренера сборной России

Известный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможной отставке главного тренера сборной России .

Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС . Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС , который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.