ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиЕвро-2020

Руководство РФС обсуждает тему смены тренера сборной России

29 июня 2021, 10:48

Известный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение — кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет.

Одним из кандидатов на должность нового тренера сборной России является наставник «Зенита» Сергей Семак.

Все новости
Каррера: «Я глубоко привязался к России»
Вчера, 23:53 Комментарии7
Виллаш-Боаш — о сборной России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»
Вчера, 17:18 Комментарии10
СлухиСлуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России
Вчера, 16:22 Комментарии87
СлухиКомитет РФС поддержит Черчесова
Вчера, 04:31 Комментарии117
Венгер мог возглавить «Зенит», но клуб выбрал вариант с назначением Семака
28 июня Комментарии27
Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России
27 июня Комментарии56
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ Palex (раскрыть)
вчера в 11:48
например итальянца
зигзаг
зигзаг
вчера в 02:41, ред.
С толстошеем и всю команду гнать!!!!!!!!!! И оштрафовать за ленивость!!!!

Какое руководство, такой и футбол. В россии все несправедливо
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 01:03
Ты не поймешь главного - самородки УЖЕ на поле. Это поле на каждом втором(ИМХО) ШКОЛЬНОМ стадионе страны. Возможно каждом сотом, но хоть тысячном, как минимум на сборную хватит. Оттуда уже можно набирать не ограненных бриллиантов. Этим и занимаются страны решившие что футбол это важно. ЭТОТ момент решающий. Тринадцатилетний футболист(8-й класс) уже на 90% сформирован. Нельзя взять тысячи таких и ожидать прогнозируемого чуда. Нужно взять сто ЛУЧШИХ из них. И их улучшить в пределах оставшихся 10%.
Нельзя учить футболу от 0% до 100%. Эта дисциплина требует изначального таланта. Чем выше он изначально, тем лучше футболист на выходе. Всевозможные реформы предложенные тобой и другими, затрагивают все, кроме этого. Но они решают только оставшиеся 10%. Это хорошо, но мало)

И я так понимаю, что " футбольная академия" для тебя какое-то волшебное понятие, где некими грамотными способами, из дерева хорошего футболиста делают. Так вот в реальности, до академии ты ходишь в свою школу, а после едешь на тренировку. А в академии, ты ходишь в школу от академии, а после на тренировку. Я НЕ ЗАМЕТИЛ иной разницы. Я просто пришел хорошим защитником, был хорошим, и ушел оттуда хорошим. БЕСПЛАТНО, правда кормили/одевали/"зачет" из пальца высасывали. И это при том что я слепышара с -5,5. Все что мне требовалось все это время - супер скорость(я чемпион школы на 60м и 100м всех времен, стал им в 13 лет и 11 месяцев, а в школе учат до 17ти),быстрые ноги, и выносливость(футбольная, много коротких движений). Мне просто ничего не дали в плане роста. Как из 60кг, в 90кг. превратился бы так можно и выпускать к взрослым. Нет эффекта не от какого изменения, кроме одного - заставить искать таланты. На этом таланте даже продажная душа тренера вывезет х100, по сравнению со взяткой от папика мажора. Мой тренер кстати не копейки не взял, сейчас на рынке тележки возит, постираться гоняет к родственникам ибо машинки нет, респект ему и покоя душевного. А если изначально считать что каждый тренер продажная душа, то лучше наши шикарные бомбы рвануть там где они заложены.

И кол-во обучающихся, ну совсем не показатель. Ну прям совсем. Нас было всего 22 человека(1 класс на год рождения). Это не помешало на СНГ-турнире, выиграть не пропустив не одной банки.

Поэтому, я ранее в комментариях и писал - "я просто не понимаю чему учат профи". КТО их учит? Чему? Зачем? Либо ты день прожил футболом, напевая "Дыши футболом, живи футболом" и не можешь уснуть, потому что ноги, похожие на бетонные колонны, крутит(их блеать, с пыра пробить сложно). Либо тебя нечему учить, точнее незачем, ведь ты человек с мячом, а не футболист.

Возможно я сумбурно и непонятно изложил. Суть - футболист, как кодер, есть склонность, не учи, главное не загуби.

И повторю все - имхо, может твое "поколение 90-х" в моей истории решающее. Но я свой пусть считаю нормой, хотя даже в основу не входил.

И совсем отдельно. Надо было еще в первом сообщении написать. Проф. футболист это работник. И не кто иной. Работник плох - работник уволен. Все работники плохи - продукт плох. Продукт плох - его не покупают, и бизнес закрывается. Продукт плох, а бизнес на плаву - это сон, а не явь, ищи ответ не в плохих работниках.

Повторю, все что тобой предложено - нужно. Везде нужно. Сегодня, вчера, завтра. В футболе, хоккее, думе. Все, или часть. Пойми, если на местах украли 10%, но дело сделали, то это лучше чем не воровали, но не сделали.

Если есть желание продолжить диалог, предлагаю дружбу, взаимное уважение, и продолжить в личке.
shlifen
shlifen ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
29 июня в 22:11
Понимаете, весь секрет в том, что оба описанных вами пункта - это как вершина айсберга. Например "У нас футболеры под конец каждого матча измотаны ... Пока пахать не начнут, ни чего не изменится" - вы думаете в Дании/Испании/Англии/Италии/Германии/Бельгии нет ленивых футболистов?? Есть конечно, но благодаря серьёзной конкуренции, они просто не попадают на уровень топовых клубов или даже середняков. А если (каким-то случайным образом) там и оказываются - то надолго на таком уровне не задерживаются. Думаете там нет "дохлых" или "не выносливых" игроков?? Но опять же - конкуренция их выталкивает во вторые-третьи лиги.
"У нас футболеры не техничные. Не обвести не могут, не пас точный на ход дать, не принять пас одним касанием. Это тоже не изменить реформами." Если мы говорим о том КАКИЕ У НАС СЕЙЧАС футболисты - то это абсолютная правда. Да, реформы не научат Дзюбу быть менее "деревянным" как не научат Оздоева играть в комбинационный футбол. Но реформы решают две другие проблемы:

1. Во-первых благодаря реформам и нормальному финансированию детских школ, будет меньше коррупции в самом низу этой системы. Ведь когда зарплата детского футбольного тренера меньше чем футболист РПЛ тратит на обычный ужин в ресторане - то тренер будет в состав ставить только тех, за кого "занесут". Вот есть у вас в детской команде какой-нибудь деревянный Петров, и есть у вас техничный Сидоров. Но у Петрова папа вам в кабинет занесёт 15-ку рублей (когда у вас зарплата 20-25), и вот на просмотре Петров играет 90 минут, а Сидоров на лавочке будет сидеть. А потом из этих Петровых и выбирают в молодёжки клубов РПЛ, а потом и сами эти Петровы попадают в основу. И вот уже в сборной "все не техничные и пас отдать не могут" - но вы ведь и без меня знаете что система сейчас работает таким образом. Нормальное финансирование детского и юношеского футбола, приведут к тому что тренер будет ставить на поле лучших, и "проталкивать" будет лучших. Текущие игроки ЛУЧШЕ НЕ СТАНУТ, но появятся другие, которые этих, лентяев и "деревяшек" вытеснят. Хотите чтобы игроки стали лучше - нужна конкуренция и реформы, тогда БУДУЩИЕ игроки будут лучше. А с этих ничего и не выдавишь - "дети лимита" они такие.

2. Представьте что прорвался всё таки талант, выбрался, стал играть в основе РПЛ - но его партнёры по команде и его агент будут его постоянно "осаживать" - нафига ты жилы рвёшь? Можно ведь миллионы рубить и так, всё равно ты прорвался, а таких как ты немного будет новых прорываться. И вот игрок, постепенно теряет мотивацию работать, при этом зарплата его - наоборот растёт. Если бы он знал, что каждый год академия его клуба будет по 2-3 самородка выпускать - глядишь бы и на поле пахал. Если бы знал что его потолок зарплаты в РПЛ 600.000 евро (по 50.000 в месяц, мало что-ли в небогатой стране?) - то глядишь и в еврокубках бы "попу рвал" чтобы засветиться, и сам бы старался на Запад ехать - а там своя конкуренция, и тоже нужно "за место под солнцем" глотки грызть. И вот в таких условиях, постоянной жёсткой конкуренции и появляются звёзды. И у сборной был бы совсем другой ростэр игроков. А сейчас в РПЛ тепличные условия с миллионными окладами, но раз в год приходится играть с теми "кто жилы вынужден рвать постоянно" - ну а результаты мы с вами отлично видим в ЕК.

Наши футболисты всегда были не техничными? Поколение 90-х (воспитанное ещё при СССР) было вполне себе техничным, а в поколениях 70-80-х тоже техничных игроков хватало - но их во первых нужно искать (в том числе создавая условия чтобы эти ребята шли в футбольные школы), а во вторых воспитывать/готовить. Голландские или немецкие подростки не отличаются от наших - но с ними "возятся", а у нас все ищут причину этого не делать.

Когда мы смотрим на игроков нашей сборной мы должны понимать что это (вполне возможно) действительно лучшие игроки которые у нас есть - но это только потому что у них была недостаточная конкуренция, потому что в России суммарно во всех академиях и клубах футболом занимаются в два-три раза меньше детей, чем например в Германии (в которой людей в два с лишним раза меньше). Большой спорт во многом это "игра чисел". Если вы выбираете из 50-100.000 лучших (да ещё и процентов 5-10 из них будут продвигаться через взятки), а кто-то из 1-2 миллионов (где за взятку вы не всунете ребёнка в основной состав). То выборка итоговых 20-30 будет лучше у вторых. В особенности если вторыми будут заниматься, а с первыми будут работать тренера с зарплатой 300 долларов в месяц.

"Ответ нужно искать где-то в другой плоскости - лень, коррупция, сверхзарплаты, тренер-идиот и т.д".
Тренер идиот - А кто его назначил? А был ли у него шикарный подбор
футболистов? Опять же Черчесов наработал на отставку с избытком (и я надеюст что его уволят), но не удивляйтесь когда новый тренер точно также покажется болваном, а потом будет объявлен "крайним"...
Лень - а как её победить если ничего не менять в системе?
Коррупция - а хоть в какой-то сфере с ней идёт реальная борьба?
Сверхзарплаты - а кого-то из системы "РФС + РПЛ + игроки + агенты" это не устраивает??
Я ведь не только про академии написал, весь предпоследний абзац о другом - о глобальной реформе ВСЕГО футбола в России. А последний абзац о том что никто этим заниматься, к сожалению, не будет... В стране идёт "консервация побед" - РФС лучше закажет документалку про 2008, или как испанцев в 1/8 на ЧМ прошли. Будут вспоминать как Зенит или ЦСКА Кубок УЕФА брали, а не о том как они из групп со средненькими командами сейчас вылетают. Будут кормить ностальгией о "Спартаковских стеночках", но не вспоминать об успехах "народной команды". Реформ не будет, будет поиск "крайнего", а болельщиков опять попросят ждать чуда... =(((
Хиромант
Хиромант
29 июня в 22:03
Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной.

- Так и хочется сказать: мужики, ну вы же сами всё видели своими глазами! И сколько же вам ЕЩЁ времени надо, чтобы принять решение??? Год? Два? Пять?

- Или вы и правда ждёте, что скажет ВВП в прямом эфире и вы тогда, сразу же, отреагируете "в правильном направлении"?

- Да так и я могу "руководить"...
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ shlifen (раскрыть)
29 июня в 20:02
Бро, мухи отдельно, котлеты отдельно.

1. У нас футболеры под конец каждого матча измотаны(и в сборной, и в клубах). И это при том что матчей обычно меньше в сезоне. Пока пахать не начнут, ни чего не изменится, не от тренеров, не от академий, не от лимитов.
2. У нас футболеры не техничные. Не обвести не могут, не пас точный на ход дать, не принять пас одним касанием. Это тоже не изменить реформами.

Если я возьму шпагу, то фехтовальщиком от этого я не стану. Я стану человеком со шпагой.
Вот и игрок без верхних двух пунктов, не футболист, а человек с мячом.
Поэтому вопрос, что все эти люди сейчас в нашем футболе делают? Все же помнят как мы испанской команде, идущей на последнем месте, и уже гарантированно вылетевшей во вторую лигу, продули по делу? Так вот в той команде играли плохие футболисты. И такая разница, обученностью никак не оправдывается. Ответ нужно искать где-то в другой плоскости - лень, коррупция, сверхзарплаты, тренер-идиот и т.д. но точно не в плохом финансировании академий.
Это были мухи. А котлеты это собственно все что тобой предложено. И предложено оно все по делу. Так и должно быть, независимо от результатов нашей сборной. Да и вообще независимо от вида спорта. К более-менее успешному хоккею твои предложения, не хуже чем к футболу подходят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 июня в 19:50
Я помню реакцию Мутко на Бердыева, на его типа запросы. Этот прохиндей возможно будет упираться ставя шлагбаум. Он и назначал Черчесова главным, он же красиво слился после отставки Фабио, заставив переподписать контракт б/у президента РФ С, который не хотел этого и держал паузу, раздумывая.
Всё ещё нет ни одного интервью Бердыева. Возможно, это звенья одной цепи. Шоуменам нужно ведь шоу, развлекаловка, рейтинги, а Бекиевич не того формата, чтобы быть шутом. Такой склад характера.
Поэтому думаю, если Черчесова отправят в отставку на место него выберут покладистого, сговорчивого кандидата. Если оставят действующего, то проблемы не уйдут. За пять лет не обучил игроков защите и слепая вера в Стояка сделают невыход сборной страны на ЧМ нереальной.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ shlifen (раскрыть)
29 июня в 18:59
Отлично все написано.Но в нашей стране это невозможно,к сожалению,при нынешней власти.
шацк
шацк
29 июня в 18:38
Черчесов глупый и жадный человек, 9 из 10 уже бы сами ушли, но этот ждёт пинка под зад и компенсации. Почему это решение должен принимать президент, все равно этой бабе с усами неустойку платить, чинуши в РФС бояться вешать на себя это или они в доле? Разогнать всех 3 и набрать молодых, отечественных специалистов имеющих понятия о современном футболе, а не кормиться сказками старых советских пенсионеров! Чем они все гордятся, тем что саудитов и египтян дома на чм обыграли? Скоро радоваться будем победами над монголами или пингвинами...
SAFqwer
SAFqwer ответ MIvan (раскрыть)
29 июня в 18:27
Да и в каждой ЛЧ год за годом его имеют как котёнка...Какая сборная многодетному папе?
SAFqwer
SAFqwer
29 июня в 18:19
Хуля тут обсуждать, гнать надменного усача на х... Если его не уволят, не знаю даже кто будет поддерживать эту сборную и ходить на её матчи...
Kuvkil
Kuvkil
29 июня в 18:00
В 2018 Черышев вышел случайно из-за травмы дзагоева, и назабивал кучу голов, чем спас Стаса. Сейчас Миранчук, на которого не было никакой ставки, своим голом держит Стаса на плаву.Неужели кто то думает, что он придумает что то новое со сборной. Вон Швейцария уже научились грандов обыгрывать, развиваются. Де Бур ушел с поста, если не выполнил задачу.
Сп62
Сп62
29 июня в 17:36
Завтра, наверняка, вопрос о тренере сборной зададут Путину. По его ответу исполком РФС будет принимать решение. А наше мнение останется при нас.
112910415
112910415
29 июня в 17:25
тренера прогнать обязательно !
и хоть без коренных реформ улучшения будут чисто косметические, на душе станет легче !
Vova999999999
Vova999999999
29 июня в 17:19
А с чего вы взяли ребята, что они вообще мечтают играть за сборную? Им платят не хреново в своих клубах. И тут хоть Черчесов, хоть сам Господь Бог не заставит их пошевелиться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Кобася (раскрыть)
29 июня в 17:09
Я уже года два говорю о необходимости запрета госфинансирования профессиональных футбольных клубов. Помощь государства должна ограничиваться детским футболом ( содержание ДЮСШ, оплата детский тренеров. организация детский турниров и всё!!!!). Меня клевали всем сайтом, основной аргумент был " Ты , что хочешь , чтобы наш футбол стал любительским?" Господа, товарищи. Нигде в Европе проффутбол не финансируется из бюджета. В век рыночной экономики это нонсенс!! Опасения насчет гибели Зенита Локо, Динамо, Рубина , Ростова напрасны. После отрезания их от бюджета их тут же купят частные инвесторы из-за раскрученности бренда. Спартак, Краснодар и Сочи, имеющие частных инвесторов , как и ЦСКА частично на 30% финансируемый частным инвестором, выкрутятся. А региональные клубы тоже должны акционироваться по примеру Уфы и Урала. Тогда футболисты начнут зарабатывать деньги, а не подучать их от Газпрома, РЖД, ВТБ и т.д. Что касается непомерных зарплат, то этот вопрос легко решается с помощью налогов. Достаточно принять изменения в Налоговый кодекс и ввести 50-60% налог на сверхдоходы. Просто сейчас из этой госкормушки кормятся слишком много посторонних людей , т.к. по нашему менталитету у государства грех не урвать.
mat73
mat73
29 июня в 17:05
Пусть сборную Австрии тренерует
Кобася
Кобася ответ shlifen (раскрыть)
29 июня в 16:09
Полностью согласен. И даже пример есть Нидерланды (вылет сейчас не считается), все-таки как не крути, а класс игроков (регулярный!) значительно выше, чем в РПЛ. Так вот взяли от туда схему и внедряйте в России. Да, это не один и не два года, но за 6-8 лет, что-то да изменится. Все не бывает сразу. Но в любом случае, это быстрее, чем никогда (если делать вид, что дело только в тренере).

И самое главное - убрать гос.деньги из бюджета команд. Они должны зарабатывать, как это делают во всех футбольных странах - на воспитанниках. Мальчика взял, воспитал высокого класса футболиста до 18 лет и продал выгодно. И так пошли далее и далее.

А пока есть гос.обеспечение, никому даже задумываться не надо над заработком (кроме Галицкого), всем пофиг.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 июня в 15:41
Сильно сомневаюсь, что его уберут....Сам этот жид лысый точно не уйдет! Но надеюсь, что в этом году у сборной России все же будет новый главный тренер.
Храневец
Храневец
29 июня в 15:36
он единороросс -значит несменяемый
shlifen
shlifen
29 июня в 15:28, ред.
Любопытно было бы узнать, а тему смены всей системы развития футбола в РФ, РФС не обсуждает??
Давайте по порядку. На футбол выделяются КОСМИЧЕСКИЕ (в масштабах такой далеко не богатой страны) деньги. Результаты (и я сейчас даже не про турнирные) при этом оставляют желать лучшего. Если в стране, и у "верховного лидера" есть "запрос на победы" - то футбол за государственные деньги это, мягко скажем, не лучшее вложение. Ситуация не логичная - Олимпийские чемпионы и чемпионки, победители Чемпионатов Мира и Европы в лёгкой атлетике, фигурном катании, плавании, в гимнастике и пр. - все они получают за 5-7 лет успешной карьеры МЕНЬШЕ чем средненького уровня российские футболисты без достижений - за ГОД. И если в Европе в целом этот аргумент не работает: понятно ведь всем что еженедельная аудитория у европейского футбола выше, чем пиковая аудитория вообще, многих других видов спорта. То вот в России этот аргумент вполне себе "имеет право на жизнь". Популярность РПЛ не сильно большая даже внутри страны, а многие уже просто "махнули на российский футбол рукой", деньги же во многом выделяются при этом государственные. Так может, если нужны победы, вообще не финансировать футбол из Гос. средств?? - всё равно деньги эти до реально нуждающихся спортивных школ почти не доходят, а расходуются на чиновников и "левые схемы"... Просто представьте каких успехов могла бы добиться страна во многих других дисциплинах, если бы финансировала их так как футбол...
Что, в моём понимании, является мерилом действенности работы РФС?? Нет, даже не результаты на больших турнирах, и даже не "игра команды" - нет, главный результат ЭТО БОЛЬШОЙ РОСТЕР КАЧЕСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
Это и есть главная задача - сделать так чтобы в стране появлялось не по 1-2 таланта раз в 5-7 лет, а так чтобы их появлялось по 10-ку в год. А что имеем сейчас?? Представьте что вы соберёте команду из лучших игроков РПЛ - в ней почти все лучшие/яркие футболисты будут иностранцами: Хвича, Вендел, Дуглас Сантос, Влашич, Крыховяк, Ларссон, Марио Фернандес (спасибо что натурализовали - а то бы тоже бразильцем был) Классон... продолжить можете и сами.
А может быть "зарубежом" много ярких российских игроков?? Тоже нет, Головин и Миранчук. Остальные либо совсем в тени, либо их и вспоминать не хочется, либо их там просто нет... Призываю вас подумать, а кто ещё из "лучших российских игроков" не попал в итоговый список сборной?? Это я сейчас не Черчесова оправдываю, его "ушат с ..." будет ниже.
Давайте проведём мысленный эксперимент - сборную завтра возглавил Тен Хааг, или например Симоне Индзаги. Неужели в его распоряжении будет больше качественных россиян чем сейчас?? И это катастрофа всего российского футбола. Выделяя миллиарды долларов в последние 5-10 лет, система созданная РФС смогла воспитать АЖ 1 добротного среднего (по европейским меркам) игрока (Головин), и АЖ 1 просто среднего уровня европейского игрока (Миранчук). Чем занимались все эти люди?? Почему у Дании, даже после "вылета" Эриксена всё равно остаётся добротный состав наполненный игроками среднего и выше-среднего европейского уровня. Давайте ответим себе, СКОЛЬКО ИГРОКОВ с российским паспортом, способно пройти в стартовые 11 в следующих сборных: Дания, Чехия, Австрия, Швейцария, Хорватия?? В лучшем случае 2-3 человека. А почему?? Потому что выбор качественных исполнителей в этих сборных шире чем в сборной России. А теперь скажите, кто из этих 5 стран вложил хотя бы миллиард евро за прошедшие 5-7 лет в свой национальный футбол??

Нужно ли менять Черчесова? И да, и нет. За результаты сборной отвечает тренер, а в этом случае ещё и тренер который ведёт себя откровенно "по хамски" на пресс-конференциях. Черчесов на отставку без сомнения наработал. ОДНАКО, вспомним что у него действующий контракт на 2,5 лимона в год, и при увольнении всё равно придётся платить компенсацию. И тут всплывает снова вопрос - а кто подписал с Черчесовым такой контракт, что тренер последней сборной в своей группе, тем не менее 5-й самый высокооплачиваемый тренер на Евро?? Итого платить Черчесову придётся всё равно (хоть зарплату, хоть неустойку), однако если вместе с ним "не гнать взашей" тех кто ему такой контракт подсунул - история повторится... Поэтому либо увольнять и Черчесова, и всю верхушку РФС (а то у нас чиновники вечно "не причём"), либо не увольняйте никого и "просто забейте на футбол" вообще. Опять же, у всех вопрос, а кого брать?? Ну посмотрите на Каспера Хьюлманда (Дания) - он что топ тренер?? Или может Петкович (Швейцария) или Ярослав Шилгавы (Чехия) топ тренер?? И зарплаты у них в 4-7-10 раз ниже чем у Черчесова, а сборные вполне прилично играют. Как же так?? А потому что там выбор качественных игроков шире, а с качественными игроками и работать будет легче...

Футболисты. Врядли кто-то будет спорить, что российские игроки переоценены. Особенно в контексте зарплат. Все знают и причины этого – лимит, и желания различных нефтяных и прочих корпораций платить зарплату "выше рынка". Вот и получается что у среднего игрока сборной России зарплата в клубе выше чем зарплата у среднего игрока сборной Дании – это что нормально?? Эту проблему РФС не видит?? Почему эта проблема не обсуждается??
Хотите понятное решение (но оно не простое) - нанимайте в сборную молодого толкового тренера из Германии/Австрии, платите ему не больше (а лучше меньше) миллиона в год, и вообще на ближайшие лет 5-7 забудьте об игре и займитесь развитием футбола (хотя бы юношеского) в стране. Прекратите финансировать клубы из гос. бюджета (либо как минимум, и на первое время, введите жёсткий лимит на финансирование клубов – не больше 5-6 млн. евро на клуб из области/региона), и финансируйте только детские и юношеские академии в каждом регионе. Наведите наконец порядок, и начните контролировать, чтобы средства выделенные на футбол, шли по назначению. Отмените лимит на легионеров в том виде, в котором он есть сейчас. И введите лимит на кол-во ВОСПИТАННИКОВ клуба в ЗАЯВКЕ. Введите потолок зарплат футболистов, и 2-3 игроков на весь состав которые могут получать существенно больше (по примеру МЛС). Нужен лимит на Россиян на поле (а не на легионеров), скажем минимум 3-4 человека – в сочетании с потолком зарплат, и обязательными воспитанниками в заявке (скажем минимум 7 человек), это заставит тренеров развивать своих игроков, но при этом не "расслабит" игроков с российским паспортом. И вот лишь тогда, лет через 6-7, мы наконец увидим, как самые талантливые россияне (в поисках и высоких зарплат и карьерных перспектив) разъезжаются по европейским клубам, а сами команды РПЛ будут производить новых качественных игроков. И сами увидите как качественных игроков европейского или мирового уровня будет не 1-2, а 20-25, и выбирать будет из кого, и результаты сразу появяться.

Но ведь это всё сложно и долго, а главное "денег на такой затее не попилить" – так зачем это всё?? Давайте просто уволим Черчесова, назначим Семака/Бердыева/Слуцкого, ничего не будем менять в системе, а потом опять будем удивляться, почему страна тратящая миллиарды на футбол, катится всё ниже в рейтинге ФИФА/УЕФА… Увольте Черчесова И измените всю систему, начав с РФС. Либо уже просто прекратите тратить деньги на футбол – есть и более нужные для страны вещи, чем 4-е место в группе на Евро, или мульти-миллионеры футболисты которые и в состав середняков АПЛ/ Серии А/ Бундеслиги или Примеры попасть не в состоянии… =((
за
за ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 июня в 15:19
себе заберите. он после польской Легии спортился.

да и кстати, ЦСКА - ШЕСТОЙ!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
29 июня в 15:11
Пока вот эти боссы считают себя мега управленцами ,ничего от смены тренера не произойдёт. Детский футбол надо развивать а не вгрохивать бабки в объекты которые крапивой зарастут, поскольку у людей нет денег на это.
Верг
Верг
29 июня в 15:10
Только иностранец, Бердыев, при всем к нему уважении чисто клубный тренер, ему нужно время чтобы водить за ручку игроков, сборная времени не дает, это от одной до максимум трех недель на сборы и все. Нужен зарубежный тренер, уже отметившийся со сборными, ставящий атакующий футбол без навесов на деревяшку. Ну или на худой конец Зинедин Зидан, он без работы, если выпрут Дешама,подписывать Дешама.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ d_fincher (раскрыть)
29 июня в 14:58
Бердыев не просто так без работы сидит
Автобусы уже не актуальны
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ XL-965 (раскрыть)
29 июня в 14:48
Всех четверых в топку !
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 июня в 14:32
Тогда Бердыев. Все остальные уже пытались рулить Сборнаяй с известным результатом.
dok66
dok66
29 июня в 14:31
Нобель скорее всего прав , что отчет Черчесова перенесли на июль из-за выступления ВВП . А вот тут начинается масса раскладов :
1. Черчесов провалил Евро и должен уйти !
2. Черчесов сам уходить не хочет , тк его контракт составлен очень грамотно , и в случае его увольнения работодателем , те РФС , он получит очень большую сумму в качестве компенсации .
3. РФС (те Дюков , что подписывал контракт) понимает , что увольнение Черчесова и выплата многомиллиардной компенсации на ровном месте - это очень большая клякса на биографии , которая может и аукнуться .
4. Вот тут как раз и возникает мнение власти , те ВВП . Если просто пожурят , значит Черчесов останется . Если громыхнет - тут уж как бы себя спасти .
5. Что касается замены Черчесова . Тут полная тьма . Из действующих (Слуцкий Карпин , Семак и далее по списку) в сегодняшнюю сборную никто не пойдет . Бердыев - вообще не вариант , Семин - а ему это надо ! Можно поискать среди иностранцев , но это только после Евро .
Так что , ждем товарищи , просто ждем .
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 14:29
Ещё один орден и коленом под зад!
Caniggia
Caniggia ответ RamonCSKA (раскрыть)
29 июня в 14:24
Тоже о Шварце подумал! Полное доверие молодёжи и никаких автобусов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100