Варга: «Черчесов не ставил задачу искать ему новую команду»

Шандор Варга, агент главного тренера сборной России , ответил на вопросы о будущем своего клиента.

Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдёт, это сто процентов. Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях. Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесёт пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.

Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной — это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма. Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что, работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдём ему работу. В Англии? Пожалуйста. Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

Конечно, клубы готовы предложить ему больше 2.5 млн евро в год. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов.