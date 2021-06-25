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Варга: «Черчесов не ставил задачу искать ему новую команду»

сегодня, 01:12

Шандор Варга, агент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдёт, это сто процентов. Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях. Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесёт пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.

Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной — это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма. Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что, работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдём ему работу. В Англии? Пожалуйста. Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

Конечно, клубы готовы предложить ему больше 2.5 млн евро в год. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее, отвечая на вопрос о возможной отставке Черчесова, сказал, что «горячительных решений принимать нельзя».

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амурец
амурец
сегодня в 02:22
уже всех подключают что бы обелить эту уссатую бездарь, после его оглушительного провала
протон1
протон1
сегодня в 02:20
эти люди с очень развитой психологией красноречия и убеждений. иначе бы агент не был агентом. это следаки мало сказано. то ли от природы толи их обучают ремеслу. ну видно вот что вся страна недовольна усачем. один вот варга его друг знает лучше всех)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:15
Ну какой глубокий анализ вам еще нужен??? Загляните в таблицу ЛН, потом в таблицу Евро и вам все будет понятно. Сказал бы честно, что хлебное местечко терять не хочется .
протон1
протон1
сегодня в 02:05
по сути агент это опусташитель карманов и бюджета клуба. это их хищничество. их я понимаю.
протон1
протон1
сегодня в 02:03
варга ему чужды интересы россии. это враги народа и бизнесмены. им плевать что там со страной. главное напичкать карманы . а там уже
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:58
Сказочник Варга !!!)))
протон1
протон1
сегодня в 01:57
это очень принципиальный человек))) знаю его давно)))) вот это кстати после евро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:50
Варга: «Черчесов не ставил задачу искать ему новую команду. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.»

"Польза" - это 4-е место в группе с финнами ????
Mangur
Mangur
сегодня в 01:38
А надо бы ужк подыскать
Volera
Volera
сегодня в 01:18
Ну так пусть забирают это сокровище тренерского цеха, раз он нарасхват. Мы жаловались на результаты капелло, но мы хотя бы не были мальчиками для биться
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