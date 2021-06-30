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Комитет РФС поддержит Черчесова

вчера, 04:31

Технический комитет РФС 30 июня проведёт заседание, на котором признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но, несмотря на это, выскажется за то, чтобы главный тренер национальной команды Станислав Черчесов остался на своём посту, информирует источник.

Отмечается, что такое мнение сложилось у председателя комитета, вице-президента РФС Никиты Симоняна и двух других экс-игроков сборной СССР Михаила Гершковича и Александра Мирзояна, а также экс-наставника сборной России Бориса Игнатьева.

Агент Черчесова Шандор Варга недавно признался, что его клиент не ставил задачу искать ему новую команду.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 22:48
"Ворон - ворону глаз не выклюет!" (Не надо меня "банить", это не я сказал, просто процитировал русскую НАРОДНУЮ мудрость.) Что поделать, если она в тему...
Николай к
Николай к
вчера в 18:43
Приключения стасюни и дзубаблуда продолжаются.
Почему то я в этом и не сомневался.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:59
О как, выступление сборной признать неудачным а главный тренер...
Сп62
Сп62
вчера в 12:54
Вот она настоящая справедливость. Каждый получает по заслугам.
CАRLOS
CАRLOS ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 12:31
Так пригонят людей которые ничего не понимают, только аплодируют
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 12:11
Ребята,если останется у руля Черчесов,то давайте бойкотировать игры евшкй сборной,чтоб никто не ходил на стадион и не болел,может так дойдёт до чинуш наших что он нам не нужен
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Karlnfo (раскрыть)
вчера в 12:10
Так он и прикрывает Черчесова , это же кормушка для Мутка !
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 12:04
Ребята, звоните сегодня на линию Путину))) может кто дозвонится)) достучимся до главы нашей страны:D
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:02
А вы ещё надеетесь увидеть хорошую игру сборной ?
Грустно.
andromend
andromend
вчера в 12:00
Кто бы сомневался.У руля компашка сформировалась не хилая,прикрывшись 94 летней легендой творят беспредел. Мерзко все это,но про совесть речи здесь быть не может.Нет ее,от слова совсем.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 11:57
Не хочу быть грубым, но КОЛХОЗУ нужен колхозник.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:57
Надо просто вернуться к Советской системе управления футболом , зарплаты не выше средних в России, только за выдающиеся заслуги доплачивать, а уж сегодняшней сборной удерживат из контракта , а Черчесова вообще разорить и дом в Австрии продать на аукционе , а деньги вернуть в бюджет.
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 11:55
Таракан был не успешным тренером в польше или где он обитал.а в Сборной позорно вылетел чудила.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:55
УТКИН:
«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.

Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 11:51
Чабана усатого там зёма Мирзоян старший чабан рулит. А таракан лысый жирный кусок поймал потому и в отставку не подал после позора.на игры таракана вопще не ходить пусть тараканы ходят смотреть на усатого дядю.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ник tyu (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
А все потому, что у кого-то есть богатый спонсор, а у кого-то нет. Потолок зарплат как раз и выровняет финансовые возможности клубов по привлечению россиян. И условному Мухину не нужно будет переходить в условный ЦСКА из условного Локомотива потому что там ему больше уже не смогут предложить. А смогут в Европе. Мотивация перехода в другой клуб будет только в том чтобы играть в еврокубках чтобы засветиться в Европе.
Красноморец
Красноморец ответ Karlnfo (раскрыть)
вчера в 11:50
И не только на стадионе! Телетрансляции тоже!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:47
это какой-то позор.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:40
Ну чего вы хотели ожидать? всех кроме болельщиков Стасик устраивает, этих "функционеров" от кормушки только ссанымми тряпками гнать. Просто так свое место не покинут.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Кобася (раскрыть)
вчера в 11:37, ред.
Ну, у нас не Африка и есть возможности заработать молодому здоровому лбу помимо футбола чтобы не играть за еду
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 11:29, ред.
"офигенно"!
Предлагаю сейчас бойкотировать игры сборной!
Они над нами угарают, а мы должны на этот позор ходить смотреть.
Лапшу на уши вешают "в любом случае вы должны поддерживать свою сборную", а мы это хаваем. Они даже к нашему мнение болельщиков не прислушиваются!
Ребята, давайте уважать себя
berda2003
berda2003
вчера в 11:26
надо бойкотировать ВСЕ домашние игры т.н. сборной!!!!!
dimir
dimir
вчера в 11:22
За Сборнаяю под руководством Стаса перестаю болеть ,смотреть и т.д.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:18
Было бы интересно узнать, чем руководствуются эти чиновники, принимая такое решение ? Тогда и можно было бы подискутировать на эту тему. Не зная их аргументов, высказывать своё мнение не имеет смысла, так как оно стало известно сразу после окончания матча с Данией, и мнение это практически единогласно. Может, у них такие железные аргументы, что нам ничего не останется, как согласиться с ними ? Но мне почему-то кажется, что эти чиновники против перемен в футбольном хозяйстве России, потому что несостоятельность главного тренера сборной видна невооружённым взглядом, и только слепой их может не увидеть. Не думаю, что Н.П. Симонян и другие ослепли на один глаз.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:13
Порядочный человек бы сам в отставку ушёл после такого фиаско, но только не стас... его от кормушки только под конвоем
Mi6
Mi6
вчера в 11:06
Всё понятно с этой сборной
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:57
Одна шайка-лейка! Рука руку моет((
Кобася
Кобася ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:50
Так в том и проблема, что благодаря лимиту, футболисты с российским паспортом, не хотят играть за еду. А не будет лимита, будут также играть за еду, лишь бы проявить себя и уехать в европу. И не нужны будут 10 негритят, когда и свои под боком и готовы за кашу с молоком играть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Artem Grunis (раскрыть)
вчера в 10:46, ред.
Лимит в том или ином виде существует и в Европе. Если его убрать, то где должны играть российские молодые парни? В ФНЛ? Ведь чтобы попасть в Европу им сначала нужно проявить себя здесь на более-менее нормальном уровне. А в наших клубах будут "10 негритят"? В Африке полно выносливых загорелых ребят, готовых играть чуть ли не за еду. Поэтому я против отмены лимита. Его можно ослабить или как-то изменить, но не отменять полностью. А вот потолок зарплат (не для легионеров, а именно для россиян) - вещь, мне кажется, разумная и кстати в Европе тоже практикуется
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:41
Списанные спортом люди дали добро усатому чудику продолжить позориться.
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