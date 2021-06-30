Комитет РФС поддержит Черчесова

Технический комитет РФС 30 июня проведёт заседание, на котором признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но, несмотря на это, выскажется за то, чтобы главный тренер национальной команды Станислав Черчесов остался на своём посту, информирует источник.
Отмечается, что такое мнение сложилось у председателя комитета, вице-президента РФС Никиты Симоняна и двух других экс-игроков сборной СССР Михаила Гершковича и Александра Мирзояна, а также экс-наставника сборной России Бориса Игнатьева.
Агент Черчесова Шандор Варга недавно признался, что его клиент не ставил задачу искать ему новую команду.
Почему то я в этом и не сомневался.
Почему то я в этом и не сомневался.
Грустно.
Грустно.
«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он также подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.
Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.
«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он также подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.
Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.
Предлагаю сейчас бойкотировать игры сборной!
Они над нами угарают, а мы должны на этот позор ходить смотреть.
Лапшу на уши вешают "в любом случае вы должны поддерживать свою сборную", а мы это хаваем. Они даже к нашему мнение болельщиков не прислушиваются!
Ребята, давайте уважать себя
Предлагаю сейчас бойкотировать игры сборной!
Они над нами угарают, а мы должны на этот позор ходить смотреть.
Лапшу на уши вешают "в любом случае вы должны поддерживать свою сборную", а мы это хаваем. Они даже к нашему мнение болельщиков не прислушиваются!
Ребята, давайте уважать себя