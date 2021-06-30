Комитет РФС поддержит Черчесова

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вчера, 04:31

Технический комитет РФС 30 июня проведёт заседание, на котором признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но, несмотря на это, выскажется за то, чтобы главный тренер национальной команды остался на своём посту, информирует источник.

Отмечается, что такое мнение сложилось у председателя комитета, вице-президента РФС Никиты Симоняна и двух других экс-игроков сборной СССР Михаила Гершковича и Александра Мирзояна, а также экс-наставника сборной России .

Агент Черчесова Шандор Варга недавно признался, что его клиент не ставил задачу искать ему новую команду.