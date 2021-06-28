Венгер мог возглавить «Зенит», но клуб выбрал вариант с назначением Семака

Известный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер «Арсенала» мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Варга является другом Венгера.

Его несколько раз звали в «Реал» — и после ухода из «Арсенала», и в тяжелые сезоны в конце того периода. Но почему-то ему этот проект несимпатичен. ПСЖ тоже отказывал. Венгер очень эмоциональный и душевный человек, ему важно, чтобы проект его вдохновлял. В Японии, например, тоже был счастлив.

В Англии он, как мне сказал, не собирается идти в другую команду, кроме «Арсенала». Не хочет готовиться к матчам против клуба, где провел 21 год. Я не очень рад, что он не работает. Он мог бы намного больше приносит пользы, чем сейчас, когда сидит в ФИФА . Недавно виделся с ним, он очень скучает по ежедневной тренерской работе.

Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ . В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение. Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, но Томас Цорн отменил встречу.

Отпугнули запросы по зарплате? Венгер не такой человек. Я ему какое-то время назад принес контракт в Саудовской Аравии на 18 млн фунтов. А он мне: «Шандор, мне это неинтересно, ради денег я никуда не пойду». Более того, Арсен рассматривал очень скромную команду (даже не из топ-лиги), можно сказать, без зарплаты, просто потому, что ему был очень симпатичен проект. Но тогда не срослось.