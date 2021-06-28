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Венгер мог возглавить «Зенит», но клуб выбрал вариант с назначением Семака

28 июня 2021, 09:44

Известный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Варга является другом Венгера.

Его несколько раз звали в «Реал» — и после ухода из «Арсенала», и в тяжелые сезоны в конце того периода. Но почему-то ему этот проект несимпатичен. ПСЖ тоже отказывал. Венгер очень эмоциональный и душевный человек, ему важно, чтобы проект его вдохновлял. В Японии, например, тоже был счастлив.

В Англии он, как мне сказал, не собирается идти в другую команду, кроме «Арсенала». Не хочет готовиться к матчам против клуба, где провел 21 год. Я не очень рад, что он не работает. Он мог бы намного больше приносит пользы, чем сейчас, когда сидит в ФИФА. Недавно виделся с ним, он очень скучает по ежедневной тренерской работе.

Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ. В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение. Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, но Томас Цорн отменил встречу.

Отпугнули запросы по зарплате? Венгер не такой человек. Я ему какое-то время назад принес контракт в Саудовской Аравии на 18 млн фунтов. А он мне: «Шандор, мне это неинтересно, ради денег я никуда не пойду». Более того, Арсен рассматривал очень скромную команду (даже не из топ-лиги), можно сказать, без зарплаты, просто потому, что ему был очень симпатичен проект. Но тогда не срослось.

Ранее появились слухи о том, что Венгер может воссоединиться с Месутом Озилом в «Фенербахче».

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Все комментарии
Землянин
Землянин
29 июня в 01:50
Было б интересно, но это все слухи и заговоры
mensk
mensk
28 июня в 19:00
Семак-правильное, надежное решение.
stasil
stasil
28 июня в 17:00, ред.
Сколько же ... PR-ться за счёт Зенита. Статья о Венгере, а все обсуждают Зенит. У нас шикарный тренер !!! За ЛЧ в этом году надо сказать усатому, когда он осенью на своих товарняках, зарабатывая себе бонусы посадил всё русскую часть команды Зенит.
oFANATo
oFANATo
28 июня в 15:21
И сильно прогадали....Семак привел Зенит на 4-ое место с одним очком в ЛЧ.
Kosmos58
Kosmos58
28 июня в 14:49
Вот уберите из Зенита 2-3х дорогих легионеров и где будет Зенит?!. Да и так последнее место в группе ...
ildar_3871
ildar_3871 ответ Ravshan878 (раскрыть)
28 июня в 14:31
Привет ! Жарко ) Обещают дожди )
mangox33
mangox33
28 июня в 14:07
Так хоть бы в футбол научились играть
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
28 июня в 13:37
Ооо Ильдар.Как жизнь? Как там у вас в Казани?
dok66
dok66
28 июня в 13:28
А был ли ребенок ? Только сам Венгер может это прояснить . Но его почему-то никто не спрашивает .
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 июня в 12:38
Уважаю тебя, дружище. Приятно читать размышления умного человека. И грамотного.Эмоции всегда под контролем? Я вот так не могу, если без мата, то не пишу ничего-только читаю.
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
28 июня в 12:35
    nik9373
    nik9373
    28 июня в 12:30
    Зачем нам "тренеришки"...Пусть они там в своих "Европах" всё выигрывают, у нас особый путь.
    ermak6848
    ermak6848
    28 июня в 12:11
    Серёжа - дешевле по оплате труда и требований к своей персоне...
    Q-J-G
    Q-J-G
    28 июня в 10:51
    А.ВЕНГЕР- Перспектива еврокубки, не говоря уж о РПЛ.

    С.Семак - Позор еврокубки, РПЛ.
    YVG
    YVG
    28 июня в 10:42
    В Россию могут поехать только Тедески, Кареры и Оличи, которые неизменно блистают в еврокубках.
    ildar_3871
    ildar_3871
    28 июня в 10:27
    Тут самое смешное , клуб выбрал вариант . Нет у Зенита вариантов , и никогда не было !)
    ildar_3871
    ildar_3871
    28 июня в 10:26
    Просто Венгер не приехал )
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 июня в 10:24
    Интересно спросить у Венгера он об этом знает.
    протон1
    протон1
    28 июня в 10:18
    семак уже надоел всем. а креативного венгера можно было бы посмореть.
    stanichnik
    stanichnik
    28 июня в 10:16
    Шандор не договаривает. В этот самый период Арсен мог остаться в Москве и стать ГТ фк московского Динамо. Кирилл Новиков подал в отставку и Кульчий временно исполнял обязанности Главного тренера, а руководство ВТБ вело консультации с разными агентами свободных на тот момент футбольных специалистов в число которых входил и Варга. Но Костину внушили, что из списка состоящего из Бердыева, Черевченко, Венгера и ещё нескольких фамилий, предложенных возможных кандидатов на вакантную "расстрельную должность" самым оптимальным будет Шварц. Поэтому про симпатичный проект и команду не из топ-лиги и скромную зарплату это, как раз про Динамо.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    28 июня в 10:11
    Действительно! Зачем им Ушастый!Шляпа после очередного 4-го места лучше скажет: «Не позор, а большая неудача. Перехожу на боление внутри страны»))))
    112910415
    112910415
    28 июня в 10:06
    а было бы весело !
    Ironigor
    Ironigor
    28 июня в 10:03
    Ну конечно же, если стала задача выбора между Семаком и Венгером , то естественно и бесспорно выбор пал на Семака !!! Глупо бы было ожидать чего-то другого от Газпрома !!! И ставка сыграла , Газпром на первом месте, безоговорочный Чемпион Всея Руси 🏆🥇 !!!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    28 июня в 09:58, ред.
    Многих великих тренеров звали в РПЛ....
    Не все соглашались....
    В последнее время приезжали только Манчини и Олич....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    28 июня в 09:54
    И не прогадал. Семак с "Зенитом" безоговорчно доминирует в России, и быстро избавляется от ненужной и абсолютно лишней нагрузки в виде Лиге Чемпионов.
    liverpool-today
    liverpool-today
    28 июня в 09:51
    Естественно, любой бы выбрал Семака, куда там Арсену до нашей легенды
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    28 июня в 09:49
    Теперь в Реал зовут Семака!)
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