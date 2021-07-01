Силва: «Считаю, что Милитао станет одним из столпов „Реала“»

Защитник «Челси» высказал мнение о своём партнёре по сборной Бразилии, защитнике «Реала» .

Я считаю, что теперь, с уходом Серхио Рамоса, Милитао станет одним из столпов «Реала».

После матча в Лиге чемпионов я сказал ему, чтобы он продолжал показывать такую же игру, что он провёл отличный сезон и поэтому должен продолжать играть в том же духе, чтобы мы ещё долго вместе выступали за сборную Бразилии.