Силва: «Считаю, что Милитао станет одним из столпов „Реала“»

Защитник «Челси» Тиаго Силва высказал мнение о своём партнёре по сборной Бразилии, защитнике «Реала» Эдере Милитао.
Я считаю, что теперь, с уходом Серхио Рамоса, Милитао станет одним из столпов «Реала».
После матча в Лиге чемпионов я сказал ему, чтобы он продолжал показывать такую же игру, что он провёл отличный сезон и поэтому должен продолжать играть в том же духе, чтобы мы ещё долго вместе выступали за сборную Бразилии.
Покинувший этим летом «Реал» Серхио Рамос, по слухам, попал в шорт-лист «Баварии».
Будем следить.
Будем следить.