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Силва: «Считаю, что Милитао станет одним из столпов „Реала“»

01 июля 2021, 06:27

Защитник «Челси» Тиаго Силва высказал мнение о своём партнёре по сборной Бразилии, защитнике «Реала» Эдере Милитао.

Я считаю, что теперь, с уходом Серхио Рамоса, Милитао станет одним из столпов «Реала».

После матча в Лиге чемпионов я сказал ему, чтобы он продолжал показывать такую же игру, что он провёл отличный сезон и поэтому должен продолжать играть в том же духе, чтобы мы ещё долго вместе выступали за сборную Бразилии.

Покинувший этим летом «Реал» Серхио Рамос, по слухам, попал в шорт-лист «Баварии».

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 июля в 12:43
Милитао это косячник
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 10:13
Милитао косячник. Он выдал пару хороших матчей с Начо, но потом снова напомнил о себе прежнем.
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 09:55
Время покажет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 09:16
Чтож,возможно и станет!
mihaluch
mihaluch
01 июля в 08:03
Столпом обороны Реала быть неплохо.
ДСА
ДСА
01 июля в 07:57
Может и получится, а может и нет.
Vladimir808
Vladimir808
01 июля в 07:55
Удачи парню!!!
Будем следить.
beefs
beefs
01 июля в 07:35
может быть, посмотрим....
Остапчук 67
Остапчук 67
01 июля в 06:49
Все может быть
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 06:39
Пусть сначала станет столпом
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