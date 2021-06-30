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Нойер: «У Германии был отличный шанс пройти сильную команду»

вчера, 07:47
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Сегодня у нас был отличный шанс пройти сильную команду. Мы не воспользовались им и крайне разочарованы.

Нашим нападающим было сложно что-то сделать с длинными передачами, которые мы посылали вперёд. Наши диагональные паса тоже не работали, поэтому нам не удавалось доставить Англии проблемы, которые мы хотели доставить.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос по окончании встречи отметил, что матч был равным, пока немецкая команда не пропустила первый гол на 75-й минуте.

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Gahi
Gahi
вчера в 09:02, ред.
У каждой команды есть хороший шанс в каждой игре, главный вопрос как правильно этим шансом распорядиться чтобы не упустить свою удачу. Блестяще этим предоставленным шансом и старанием воспользовались Швейцария, Чехия, Дания и Украина которые и вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы. Что стало большой неожиданностью для многих, а может они ещё удивят умением держать синицу в руке и вместе с ней не упустить свой шанс в игре. А вот Германия в буквальном смысле упустила свой шанс когда на 35 минуте Вернер выйдя один на один с Пикфордом не смог послать мяч в ворота, и на 80 минуте при счёте 1-0 Мюллер выйдя по центру один на один не смог переиграть вратаря, послал мяч рядом со штангой ворот, тем самым упустив свой реальный шанс сравнять счёт. Но уже через 6 минут на 86 минуте Гарри Кейн использует свой шанс, забивает гол и устанавливает окончательный счёт 2-0 в пользу Англии. Вот так каждый распорядился своим шансом, оказывается не всё под колпаком было у Мюллера в этом матче. Удачи 
drug01
drug01
вчера в 08:26
Был но сплыл
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:49
В нужный момент не использовали
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