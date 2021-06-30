Нойер: «У Германии был отличный шанс пройти сильную команду»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Сегодня у нас был отличный шанс пройти сильную команду. Мы не воспользовались им и крайне разочарованы.
Нашим нападающим было сложно что-то сделать с длинными передачами, которые мы посылали вперёд. Наши диагональные паса тоже не работали, поэтому нам не удавалось доставить Англии проблемы, которые мы хотели доставить.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос по окончании встречи отметил, что матч был равным, пока немецкая команда не пропустила первый гол на 75-й минуте.