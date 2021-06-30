Нойер: «У Германии был отличный шанс пройти сильную команду»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Сегодня у нас был отличный шанс пройти сильную команду. Мы не воспользовались им и крайне разочарованы.

Нашим нападающим было сложно что-то сделать с длинными передачами, которые мы посылали вперёд. Наши диагональные паса тоже не работали, поэтому нам не удавалось доставить Англии проблемы, которые мы хотели доставить.