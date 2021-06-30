Глава Федерации футбола Франции: «Дешаму нужно всё обдумать, как и мне»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением о будущем главного тренера после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии.

Ему нужно все обдумать, как и мне. Мы увидимся где-нибудь за пределами федерации, проведем вместе день, чтобы понять его мотивацию и желания.

Мы не собираемся ставить все под сомнение после всего, что он сделал. Мы говорим о человеке, который привел нас к победе на ЧМ -2018.

Я подожду, поговорю с ним о прошедшем турнире, о футболе. Я хочу посмотреть, как он себя чувствует, мотивирован ли он. То же касается меня.