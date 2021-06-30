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Глава Федерации футбола Франции: «Дешаму нужно всё обдумать, как и мне»

вчера, 08:47

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением о будущем главного тренера Дидье Дешама после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии.

Ему нужно все обдумать, как и мне. Мы увидимся где-нибудь за пределами федерации, проведем вместе день, чтобы понять его мотивацию и желания.

Мы не собираемся ставить все под сомнение после всего, что он сделал. Мы говорим о человеке, который привел нас к победе на ЧМ-2018.

Я подожду, поговорю с ним о прошедшем турнире, о футболе. Я хочу посмотреть, как он себя чувствует, мотивирован ли он. То же касается меня.

Ранее появлялась информация, что Дешам не собирается покидать пост главного тренера сборной Франции.

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Nazi
Nazi
вчера в 12:13
При всем уважении к Дешаму как к игроку и как тренеру, но пора уходить. То что он натворил в игре с несчастными джаками это просто позор. На его месте любой гордый человек ушел бы сам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Надо чтото менять!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:02
У нас усатый не думает)))
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
ИГРОЧИШКА больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:50
Нечего думать, надо менять
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