Кулусевски: «Швеция создала достаточно для победы в основное время»

Вингер «Ювентуса» и сборной Швеции прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это не должно было закончиться вот так. «Футбол жесток», — сказал я вчера вечером, глядя на матч Франции. Сегодня пришло наше время это испытать. Футбол многое даёт, но ещё больше отнимает.

Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Я надеялся, что мы сможем довести игру до серии пенальти, но когда они забили на 120-й минуте — это было как нож в сердце.