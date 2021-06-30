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Кулусевски: «Швеция создала достаточно для победы в основное время»

вчера, 06:49
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Вингер «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулусевски прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это не должно было закончиться вот так. «Футбол жесток», — сказал я вчера вечером, глядя на матч Франции. Сегодня пришло наше время это испытать. Футбол многое даёт, но ещё больше отнимает.

Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Я надеялся, что мы сможем довести игру до серии пенальти, но когда они забили на 120-й минуте — это было как нож в сердце.

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после игры с Украиной выразил мнение, что шведы были сильнее соперника и заслуживали большего.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 09:32
Счёт на табло, а это уже нытье
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:58
Шведам можно посочувствовать, играли то хорошо, но нелепое удаление решило исход матча не в их пользу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:50
Действительно обидно получилось.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:49
А у меня сложилось впечатление, что во вчерашнем матче вообще никто ничего не хотел, полный пассив, особенно шведы, чего, честно признаться , я от них не ожидал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:31
Счёт на табло... Остальное все лирика
нечитайло
нечитайло
вчера в 07:22
Мяч круглый
beefs
beefs
вчера в 07:10
год пандемии удивляет все больше...
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