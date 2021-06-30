«Порой футбол может быть жестоким». Погба — о вылете сборной Франции с Евро

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на своей странице в инстаграме опубликовал заявление после вылета команды с Евро-2020. Французы уступили сборной Швецарии в 1/8 финала (3:3, 4:5 по пенальти).
Порой футбол может быть жестоким… Жестоким и в то же время прекрасным. Вчера игра принесла нам печаль, но радость нашим соперникам. В этом вся прелесть футбола. Конечно, мы все хотели, чтобы у нас был положительный результат.
Огромное спасибо всем нашим болельщикам по всему миру. Было прекрасно видеть вас, слышать и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и радость на протяжении всех наших игр. Мы будем держать голову выше и вернемся более сильными.
Наконец, я хочу поздравить Швейцарию.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается покидать пост главного тренера сборной Франции.
А когда сборная проигрывает, из-за недооценки соперника, и переоценки своих возможностей, это не жестокость, это результат по игре...
А когда сборная проигрывает, из-за недооценки соперника, и переоценки своих возможностей, это не жестокость, это результат по игре...
Филип Бедросович Погба.
Филип Бедросович Погба.
Играл только К.Бензема, остальные вышли на прогулку.
Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл...
Играл только К.Бензема, остальные вышли на прогулку.
Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл...