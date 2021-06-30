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«Порой футбол может быть жестоким». Погба — о вылете сборной Франции с Евро

вчера, 09:46
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на своей странице в инстаграме опубликовал заявление после вылета команды с Евро-2020. Французы уступили сборной Швецарии в 1/8 финала (3:3, 4:5 по пенальти).

Порой футбол может быть жестоким… Жестоким и в то же время прекрасным. Вчера игра принесла нам печаль, но радость нашим соперникам. В этом вся прелесть футбола. Конечно, мы все хотели, чтобы у нас был положительный результат.

Огромное спасибо всем нашим болельщикам по всему миру. Было прекрасно видеть вас, слышать и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и радость на протяжении всех наших игр. Мы будем держать голову выше и вернемся более сильными.

Наконец, я хочу поздравить Швейцарию.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается покидать пост главного тренера сборной Франции.

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Все комментарии
KING among JESTERS
KING among JESTERS
вчера в 11:47
А как эти две обезянки танцевали после забитого гола Погба)
Давайте думать
Давайте думать ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 10:17
Круасаном промеж багет)))
112910415
112910415
вчера в 10:09
характера у вас не оказалось, только и всего
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:00
Жестокий футбол, это когда игрока сборной Украины, "ломает" швед...

А когда сборная проигрывает, из-за недооценки соперника, и переоценки своих возможностей, это не жестокость, это результат по игре...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:54
..А я и не знал, что футбол может быть жестоким, а сердце таким одиноким... Я не знал, я не знал.. Но всё равно, я желаю Швейцарцам счастья, нам незачем больше встречаться, я всё сказал ,я всё сказал...
Филип Бедросович Погба.
Legend 6
Legend 6
вчера в 09:52
Рано расслабили французские булки
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:51
Проиграли по игре, ничего жестокого нет...
Играл только К.Бензема, остальные вышли на прогулку.
Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл...
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