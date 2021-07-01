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Симон: «Я 6-7 раз смотрел момент с автоголом и не могу найти объяснения»

01 июля 2021, 04:46
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон высказался о своей результативной ошибке в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (5:3).

Симон в своей штрафной неудачно принял пас назад от Педри, и мяч закатился в ворота испанской команды.

Это немного замучило меня. Честно, я 6 или 7 раз смотрел этот момент и не могу найти ему объяснение. Я просто плохо обработал мяч.

Люди спрашивали, светило ли мне в глаза солнце, но это не так. У меня было много свободного пространства для обработки мяча, но моя нога застыла в воздухе.

Представить не могу, сколько раз за свою жизнь я принимал мяч, и до этого момента он никогда не попадал в ворота.

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс после матча с Хорватией отметил, что Симон очень надёжно играл после автогола Педри.

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Все комментарии
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
01 июля в 13:03
Ставочников попробуй докажи .
ДСА
ДСА
01 июля в 11:10
У многих такое иногда случается.
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 10:11
Несчастный случай. Хорошо, что не фатальный.
Ozabot
Ozabot
01 июля в 08:07
Со всеми бывает нелепица, даже с крутыми профи. И про старуху бывает порнуха как говорится. Полезная ошибка. На таких учатся и крепчают.
Давайте думать
Давайте думать
01 июля в 07:54
Фух ...жив кипер, я боялся фаны порвут его. Морату загноили (семью) при счете 5-0, а тут валидольная ситуевина в основное время было)))
112910415
112910415
01 июля в 06:59
случайность на фоне сильного нервного напряжения
Аксинья
Аксинья
01 июля в 06:34
Лев Яшин в молодости пропустил гол от своего визави от ворот до ворот, но это не помешало ему стать лучшим вратарем всех времен))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 июля в 06:28
Бывает такое в футболе.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 05:32
Симон тупит не по детски
mihaluch
mihaluch
01 июля в 04:58
Просто потерял концентрацию.
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