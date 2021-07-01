Симон: «Я 6-7 раз смотрел момент с автоголом и не могу найти объяснения»

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании высказался о своей результативной ошибке в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (5:3).

Симон в своей штрафной неудачно принял пас назад от Педри, и мяч закатился в ворота испанской команды.

Это немного замучило меня. Честно, я 6 или 7 раз смотрел этот момент и не могу найти ему объяснение. Я просто плохо обработал мяч.

Люди спрашивали, светило ли мне в глаза солнце, но это не так. У меня было много свободного пространства для обработки мяча, но моя нога застыла в воздухе.

Представить не могу, сколько раз за свою жизнь я принимал мяч, и до этого момента он никогда не попадал в ворота.