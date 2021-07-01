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«Я рад видеть, как он страдает». Рами — о пенальти Мбаппе со Швейцарией

01 июля 2021, 09:58

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами порассуждал о будущем Килиана Мбаппе после незабитого пенальти в матче Евро-2020 со Швейцарией.

Отбитый пенальти — это довольно неплохо для него. Ему придется пройти через такие моменты, упасть, потерпеть неудачу, подвергнуться критике, чтобы стать зрелым и понять, что такое футбол.

В какой-то мере я рад видеть, как он страдает, потому что я знаю, что благодаря этому он выиграет «Золотой мяч».

Также недавно Пеле поддержал Мбаппе после незабитого пенальти.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
02 июля в 02:49
А если Килиана сразу пристрелить, он без всех этих земных мучений сразу перелетит в сборную Господа.
УЕСКА
УЕСКА
01 июля в 16:01
Сомневаюсь что он страдает. Он вон уже на отдых полетел а на футбол забил. Мбаппе деградирует с каждым годом. Скоро пойдет по стопам Балотелли.
Землянин
Землянин
01 июля в 14:16
Так зато пару передач отдал пяточками. А то что команда довела до пенальти, пропустив в 3 гола, да и ещё пеналь был назначен.
Дoбрыня
Дoбрыня
01 июля в 13:46
Это может случится с каждым...
Garrincha58
Garrincha58
01 июля в 11:53
Смолов точно не переживал и не собирается выигрывать ЗМ
Gahi
Gahi
01 июля в 11:34
Такие моменты в игре как незабитый пенальти всегда болезненно отражаются на игроке, и тем более когда это происходит на крупных турнирах, где цена ошибки будет стоить для команды прекращения борьбы за трофей 🏆. Сможет Мбаппе быстро выйти из этого состояния или этот момент будет долго преследовать его когда он будет подходить вновь к мячу во время пробития штрафных ударов. Это психологический момент, который нужно преодолеть как можно быстрей, чтобы не поддаваться сомнению в своих действиях с мячом  во время игры. Насколько способен  Килиан Мбаппе исправить ситуацию и выйти из неё, мы увидим по игре которую он будет показывать в дальнейшем. Удачи 
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 11:33
Кто бы говорил!
galem72
galem72
01 июля в 11:15
"...чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции..."

Так здорово читать такое про марокканца, который ни одного замеса на том турнире не провёл. Из разряда "мы пахали"...
))
ДАША Д
ДАША Д
01 июля в 11:09
Вся Швейцария рада.
swed27
swed27
01 июля в 10:37
Все правильно Через тернии к звездам
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 июля в 10:24, ред.
Когда Мбаппе окрепнет и заматереет - он начнет бить пенальти как настоящие мастера - сильно и по центру.
Василий 50
Василий 50
01 июля в 10:23
Все у него впереди
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
01 июля в 10:21
Свежие фотки страдающего Мбаппе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 10:10
Радуется чужой неприятности...
112910415
112910415
01 июля в 10:07
разумная мысль, даже блестящая !
но кто говорит-то ?!
Адиль Рами, футболист - призрак ...
mihaluch
mihaluch
01 июля в 10:05
Мбаппе не забил пенальти но что же бывает.
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