«Я рад видеть, как он страдает». Рами — о пенальти Мбаппе со Швейцарией

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции порассуждал о будущем после незабитого пенальти в матче Евро-2020 со Швейцарией.

Отбитый пенальти — это довольно неплохо для него. Ему придется пройти через такие моменты, упасть, потерпеть неудачу, подвергнуться критике, чтобы стать зрелым и понять, что такое футбол.

В какой-то мере я рад видеть, как он страдает, потому что я знаю, что благодаря этому он выиграет «Золотой мяч».