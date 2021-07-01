«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа», на игрока претендовал ЦСКА

1625161510

01 июля 2021, 20:45

Полузащитник «Бешикташа» может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, турецкий клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты. Игрок получает 3,5 млн евро в год. В подписании Льяича заинтересованы «Дженоа», «Торино» и «Спартак». «Бешикташ» готов отпустить полузащитника бесплатно.