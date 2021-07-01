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«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа», на игрока претендовал ЦСКА

01 июля 2021, 20:45

Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, турецкий клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты. Игрок получает 3,5 млн евро в год. В подписании Льяича заинтересованы «Дженоа», «Торино» и «Спартак». «Бешикташ» готов отпустить полузащитника бесплатно.

В прошлом сезоне хавбек провёл 24 матча во всех турнирах за «Бешикташ», записав на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач. Ранее стало известно об интересе к Льяичу со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
02 июля в 17:39
Выкуп Мозеса у Челси - ответ на все эти слухи вокруг покупки атакующего полузащитника в Спартаке.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
02 июля в 15:04
Ищут правого защитника и опорника - это не секрет.
Другое дело, что Руй Витория только знакомится с составом, определяет сильные и слабые стороны команды.
А Льяич совсем не в кассу, итак перебор на этой позиции.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
02 июля в 08:21
Доброго Здоровья, Максим!
Из наших ТОПов, пожалуй только Спартак пока проявляет меньшую активность по ротации состава, отсюда и рождаются всякие небылицы, чтобы хоть как-то привлечь внимание любителей футбола.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
02 июля в 07:45
Иван, приветствую!

Турки каждый год Льяича в Спартак сватают. Эти новости уже кроме улыбки, больше ничего не вызывают.
stanichnik
stanichnik
01 июля в 23:36
Зарплата Адему Льяичу в три с половиной миллиона евро в год, если он действительно достоин её и сполна отрабатывает, для Спартака не проблема. Другой вопрос, а нужен ли он красно-белым и главное вместо кого? Не такие уж великие достижения за прошедший год для игрока атаки в клубе, который занял первое место с восемьюдесятью девятью забитыми голами в активе. Сейчас в Спартаке полный комплект легионеров, разрешённый для клубов РПЛ и в планах расставаться с кем либо из них москвичи не собираются. Впрочем всё течёт и всё меняется, дождёмся официального подтверждения или опровержения этой новости от пресслужбы Спартака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 21:54
Для спартака сайдёт!
YVG
YVG
01 июля в 21:19
Для цска самое то, в помощь Заболотному.
Rheinfall
Rheinfall
01 июля в 20:54
Надеюсь в Спартаке Льяича не будет. Игрок норм особенно для РПЛ но характер поганый , поэтому кучу команд в Серии А сменил и до турков добрался а данной зп не достоин вовсе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
01 июля в 20:53
ЦСКА с такой зарплатой не возьмёт точно и интересоваться не будет. Такие деньги могут платить только зенит и Спартак
Gorasul
Gorasul
01 июля в 20:53
30 лет... На год?
beefs
beefs
01 июля в 20:46
туркам дорого, а Спартаку нипочем...
shlomo
shlomo
01 июля в 20:45
Претендовать это ничего не значит
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