«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа», на игрока претендовал ЦСКА

Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.
Как сообщается, турецкий клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты. Игрок получает 3,5 млн евро в год. В подписании Льяича заинтересованы «Дженоа», «Торино» и «Спартак». «Бешикташ» готов отпустить полузащитника бесплатно.
В прошлом сезоне хавбек провёл 24 матча во всех турнирах за «Бешикташ», записав на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач. Ранее стало известно об интересе к Льяичу со стороны ЦСКА.