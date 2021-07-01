В «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к форварду сборной Польши

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01 июля 2021, 20:05

Спортивный директор «Пяста» Богдан Вильк прокомментировал слухи о том, что нападающий может перейти в «Зенит». По данным источника, питерский клуб предложил «Пясту» 3 млн евро за трансфер 28-летнего форварда.

Дело не в том, что мы должны обязательно продать Якуба. Мы можем позволить себе оставить его в команде и готовы к тому, что он вернется к нам после отпуска. Думаю, он останется с нами в следующем сезоне. С ним мы однозначно будем сильнее, чем без него.

В прошлом сезоне Шверчок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Пяст», записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. На Евро-2020 Шверчок провёл 29 минут в матче против сборной Швеции.