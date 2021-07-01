В «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к форварду сборной Польши

Спортивный директор «Пяста» Богдан Вильк прокомментировал слухи о том, что нападающий Якуб Шверчок может перейти в «Зенит». По данным источника, питерский клуб предложил «Пясту» 3 млн евро за трансфер 28-летнего форварда.
Дело не в том, что мы должны обязательно продать Якуба. Мы можем позволить себе оставить его в команде и готовы к тому, что он вернется к нам после отпуска. Думаю, он останется с нами в следующем сезоне. С ним мы однозначно будем сильнее, чем без него.
В прошлом сезоне Шверчок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Пяст», записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. На Евро-2020 Шверчок провёл 29 минут в матче против сборной Швеции.
Усиление???
К ЛЧ...)))))
Кто нибудь знает команду в ЛЧ у которой есть нападающий за 3 млн евро ??
Усиление???
К ЛЧ...)))))
Кто нибудь знает команду в ЛЧ у которой есть нападающий за 3 млн евро ??
Даёшь этот клуб с рпл??
Даёшь этот клуб с рпл??
Пройденный этап.
Пройденный этап.
Видимо, кураж по южноамериканцам пошёл на убыль...
Поляки - это хорошо, но после ЧЕ и венгры будут нарасхват...
Видимо, кураж по южноамериканцам пошёл на убыль...
Поляки - это хорошо, но после ЧЕ и венгры будут нарасхват...