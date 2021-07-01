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В «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к форварду сборной Польши

01 июля 2021, 20:05

Спортивный директор «Пяста» Богдан Вильк прокомментировал слухи о том, что нападающий Якуб Шверчок может перейти в «Зенит». По данным источника, питерский клуб предложил «Пясту» 3 млн евро за трансфер 28-летнего форварда.

Дело не в том, что мы должны обязательно продать Якуба. Мы можем позволить себе оставить его в команде и готовы к тому, что он вернется к нам после отпуска. Думаю, он останется с нами в следующем сезоне. С ним мы однозначно будем сильнее, чем без него.

В прошлом сезоне Шверчок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Пяст», записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. На Евро-2020 Шверчок провёл 29 минут в матче против сборной Швеции.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Командир танка (раскрыть)
06 июля в 19:53
Все так думают да выходит наоброт , что без дядек 30+ ничего не выходит хорошего, так даже в том же аяксе и бенфике
Командир танка
Командир танка
02 июля в 13:08
я думаю если бы они 18 пацана взяли было бы куда больше пользы. Мне ккажется пришла пора разогнать нахер всех кому больше 22 и составить Зенит тупо из молодежи. Пару лет дать на отстройку и мы имеем шикарную команду.
SpartakPaha
SpartakPaha
02 июля в 08:30
Наверное Пястато играет
Boricku
Boricku
02 июля в 07:48
пора возрождать команду Зенит, а газовик пусть начнёт с пфл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 23:54
Я не понимаю пяститский Шверчок это что ???
Усиление???
К ЛЧ...)))))

Кто нибудь знает команду в ЛЧ у которой есть нападающий за 3 млн евро ??
txtayrax3q3y
txtayrax3q3y
01 июля в 22:37
Черчесов надо в Пясту отправить и ещё )
Даёшь этот клуб с рпл??
RomzesRZN
RomzesRZN
01 июля в 22:13
Даже странно, что в команде «лазурного» цвета пястой заинтересовались))
dok66
dok66
01 июля в 21:42
Неужели Семак решил разнообразить тактику , и зюба уже просто один из ... многих. 17 голов - это конечно хорошо , но это Польша . Однако кажется что не срастется
Трезвый повар
Трезвый повар
01 июля в 21:27
Удивлюсь если поляки согласятся продать игрока Зениту за 3 евроляма. В предыдущие годы Зенит сам создал ситуацию, что могут легко переплатить и эта репутация может сказаться на будущих трансферах
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
01 июля в 21:14
Дзюбу к Туркам решили отправить?!
Стасодзюб
Стасодзюб
01 июля в 20:55
Ща накупят с десяток и через месяц на курорт в сочи на отдых.
Пройденный этап.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
01 июля в 20:53
А что, венгры на Евро показали себя вполне прилично и спрос на них, в отличии от наших, конечно будет!
particular
particular
01 июля в 20:50, ред.
Дааа... Снизилась планка интересов и запросов у флагмана...
Видимо, кураж по южноамериканцам пошёл на убыль...
Поляки - это хорошо, но после ЧЕ и венгры будут нарасхват...
ДСА
ДСА
01 июля в 20:45
Очередной кот в мешке.
BDA8181
BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
01 июля в 20:30
Если будет Симак то думаю что так и будет. Если будет другой тренер то естественно концепция трансферов поминяется. Так что включите логику )) А....простите я же задел ваш божественный клуб )) простите в двойне )) Но логика должна быть ))
cska1948
cska1948 ответ BDA8181 (раскрыть)
01 июля в 20:25
Вы видимо считаете, что после Дзюбы в Зените ВСЕ напы должны быть ростом как и он? И считаете это умным?
старина
старина
01 июля в 20:24
    BDA8181
    BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
    01 июля в 20:18, ред.
    хоть пишите умное, а не глупое )) Он меньше Дзюбы на голову )) Но думаю утка )) не тот тип форварда которые испульзуют в Зените сейчас . Да и вообще )) В РПЛ все клубы берут то что дают ))) а то что бьют бегут ))в том числе и ваш любимый клуб )) Рейтинг упал ))ни кто из здравомыслющих людей сюда не поедут ))так что вашему клубу совет держите Гайча))пригодиться))Может продадите лямов за 40-50 Зениту )))
    ildar_3871
    ildar_3871
    01 июля в 20:13
    Зачем ему в Зенит ?
    cska1948
    cska1948
    01 июля в 20:07
    Зенит подыскивает замену Дзюбе.
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