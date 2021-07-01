ЦСКА начал переговоры по трансферу защитника «Интера»

Защитник «Интера» Дальберт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщается, миланский клуб планирует продать бразильца этим летом. Последние два сезона игрок провёл в арендах в «Фиорентине» и «Ренне», футболист не входит в планы «Интера».
Заинтересованным в подписании Дальберта клубом является ЦСКА. В ближайшее время представители «армейцев» проведут переговоры с 27-летним защитником. «Интер» хочет выручить с продажи своего игрока 6-7 млн евро.
В прошлом сезоне Дальберт сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Ранее ЦСКА проявлял интерес к нападающему «Ривер Плейта» Сантосу Борре.