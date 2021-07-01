ЦСКА начал переговоры по трансферу защитника «Интера»

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01 июля 2021, 23:23

Защитник «Интера» Дальберт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, миланский клуб планирует продать бразильца этим летом. Последние два сезона игрок провёл в арендах в «Фиорентине» и «Ренне», футболист не входит в планы «Интера».

Заинтересованным в подписании Дальберта клубом является ЦСКА . В ближайшее время представители «армейцев» проведут переговоры с 27-летним защитником. «Интер» хочет выручить с продажи своего игрока 6-7 млн евро.

В прошлом сезоне Дальберт сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.