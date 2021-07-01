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ЦСКА начал переговоры по трансферу защитника «Интера»

01 июля 2021, 23:23

Защитник «Интера» Дальберт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, миланский клуб планирует продать бразильца этим летом. Последние два сезона игрок провёл в арендах в «Фиорентине» и «Ренне», футболист не входит в планы «Интера».

Заинтересованным в подписании Дальберта клубом является ЦСКА. В ближайшее время представители «армейцев» проведут переговоры с 27-летним защитником. «Интер» хочет выручить с продажи своего игрока 6-7 млн евро.

В прошлом сезоне Дальберт сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее ЦСКА проявлял интерес к нападающему «Ривер Плейта» Сантосу Борре.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 июля в 21:18
На данном этапе не особо нужен
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
02 июля в 10:40
Старый для ЦСКА!)
boniel3
boniel3
02 июля в 10:17
Зачем эти пустые разговоры?Когда подпишите парня вот и можно обсуждать.
Сп62
Сп62 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
02 июля в 10:10
О таких интересах можно печатать десятки статей.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
02 июля в 09:35
Как откуда? Из тумбочки!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 июля в 09:20
Теперь журналисты везде приплетают интерес ЦСКА, хотя откуда им знать кто какие переговоры в ближайшее время собирается проводить? Тем более итальянскому изданию. Просто выдумывают новости на ровном месте. Гинер четко и понятно сказал, что никаких трансферов на вход ЦСКА летом делать не будет
Garrincha58
Garrincha58
02 июля в 09:17, ред.
такая у нас РПЛ собирать европейский хлам, а потом хотим что-нибудь добиться в ЛЕ
makkie
makkie
02 июля в 07:44
Откуда в цска деньги, если у них долги одни?
VAN ARM
VAN ARM
02 июля в 07:27
опять кот в мешке ))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 06:59
На этой позиции у нас есть Фукс которого надо на деле проверить.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 06:37
Какой-то левый защитник
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 01:49
Лимит сократят, куда девать будем ?
1bear
1bear
02 июля в 00:16
ну вот - опять собираем,что другим не нужно...
Ironigor
Ironigor
01 июля в 23:44
Кто ты человек или бот , а может просто фантазер ??!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 23:42, ред.
А не староват ли этот товарищ?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 июля в 23:40
Согласен. Надо сначала ненужных сбагрить.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 23:35
Армейцы поняли, что обляковых не научить играть в футб
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 июля в 23:26
Верится с трудом, т.к. в ЦСКА сейчас три лишних легионера. Надо их сначала куда то пристроить, да и защитников многовато.
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