Урунов отказался переходить в «Ференцварош». Игрока не устроила зарплата

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов мог перейти в «Ференцварош».
Как сообщается, венгерский клуб планировал взять футболиста в аренду с обязательным правом выкупа. Сделка сорвалась в последний момент, потому что Урунова не устроила зарплата, которую ему предложил «Ференцварош».
Ранее стало известно, что «Уфа» вышла из переговоров по трансферу Урунова.
А за рубеж не уйдут. Они там не нужны никому
А за рубеж не уйдут. Они там не нужны никому
Походу, Шамиль добивается разрыва контракта со Спартаком, чтобы бесплатно забрать Урунова в Уфу.
Спартаку принципиально не стоит вестись на подобное. А сам Остон уже забил на карьеру, похоже. Ему ЦУМы и Гуччи милее 🤦♂️
Походу, Шамиль добивается разрыва контракта со Спартаком, чтобы бесплатно забрать Урунова в Уфу.
Спартаку принципиально не стоит вестись на подобное. А сам Остон уже забил на карьеру, похоже. Ему ЦУМы и Гуччи милее 🤦♂️
пока что только Украинцы по не многу уходит от этого менталитета, может по этому они в 1/4
пока что только Украинцы по не многу уходит от этого менталитета, может по этому они в 1/4
И парню желаю чтоб никогда в руки березуцких
И парню желаю чтоб никогда в руки березуцких
А так Оборзевший узбек, который решил похоронить видимо карьеру как футболиста
А так Оборзевший узбек, который решил похоронить видимо карьеру как футболиста
Игоорь не даст соврать.
Игоорь не даст соврать.