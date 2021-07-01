Урунов отказался переходить в «Ференцварош». Игрока не устроила зарплата

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01 июля 2021, 21:19

Полузащитник «Спартака» мог перейти в «Ференцварош».

Как сообщается, венгерский клуб планировал взять футболиста в аренду с обязательным правом выкупа. Сделка сорвалась в последний момент, потому что Урунова не устроила зарплата, которую ему предложил «Ференцварош».

Ранее стало известно, что «Уфа» вышла из переговоров по трансферу Урунова.