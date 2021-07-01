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Урунов отказался переходить в «Ференцварош». Игрока не устроила зарплата

01 июля 2021, 21:19

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов мог перейти в «Ференцварош».

Как сообщается, венгерский клуб планировал взять футболиста в аренду с обязательным правом выкупа. Сделка сорвалась в последний момент, потому что Урунова не устроила зарплата, которую ему предложил «Ференцварош».

Ранее стало известно, что «Уфа» вышла из переговоров по трансферу Урунова.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
02 июля в 10:44
это Газизика не устроила зарплата
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Рязань 062 (раскрыть)
02 июля в 10:43
с 0 ошибся, 50 самый раз
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Сп62 (раскрыть)
02 июля в 10:42
спорт ничто, деньги все !!!
Сп62
Сп62
02 июля в 09:55
Ференцварош всё-таки Европа. А это для Остона был бы трамплин в карьере. Однако крепостное право себя проявляет и человек не хозяин своей судьбы.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
02 июля в 08:12
Ну вот он,лимит в действии!Развратили молодых футболистов,которые из себя еще ничего не представляют,огромными зарплатами,необоснованными.Вот и полетела карьера под откос.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 июля в 08:06
Негде развернуться агентам
112910415
112910415
02 июля в 07:33
все вопросы к товарищу Газизову !
Kosmos58
Kosmos58
02 июля в 07:17
Маладэць! Лучше сидеть на лавке в каком нибудь Зените, чем пахать за меньшую зарплату где то зарубежном!
Рязань 062
Рязань 062
02 июля в 07:15
Оборзели в конец эти мастера. Нужно вообще ужесточить лимит до 3 инос ранцев и российским футболерам сделать зарплату 500 тыс.рублей. и пусть бегают
А за рубеж не уйдут. Они там не нужны никому
makkie
makkie
02 июля в 07:10
Урунов - полностью зависимый от Газизова футболист. Вообще это парадокс. Чтобы гендиректор имел 75% прав на игрока. И чтобы всячески влиял на карьеру своего подопечного аки агент.

Походу, Шамиль добивается разрыва контракта со Спартаком, чтобы бесплатно забрать Урунова в Уфу.
Спартаку принципиально не стоит вестись на подобное. А сам Остон уже забил на карьеру, похоже. Ему ЦУМы и Гуччи милее 🤦‍♂️
mat73
mat73
02 июля в 07:07
Нихрена себе замашки у звезды мирового футбола! Такое себе могут только Ибагимович и Мбаппе с Месси и Роналду позволить
ABir
ABir
02 июля в 05:46
Интересно какую предложили?
Camellot
Camellot
02 июля в 05:45
Лемит на зарплату, в 2млн руб в год, и это будет одекватно
Аксинья
Аксинья
02 июля в 03:19
Не устроила зарплата...не устроила Газизова...
Пепс
Пепс
02 июля в 01:14
Чел знает себе цену)))))))) а я такого игрока и не видал в играх ... Урунов... Кто такой...
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
02 июля в 00:39
вся суть выходцев из СНГ...
пока что только Украинцы по не многу уходит от этого менталитета, может по этому они в 1/4
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 23:44
Вот наша избалованная молодежь.
Костик Смирнов
Костик Смирнов
01 июля в 23:02
Вот и работает же лимит😁😁😁
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 июля в 23:01
Маловар приветствую.Лично мне по барабану. Где ему играть.Даже сб Узб не вызывали.Не знаю причины, почему оставили за бортом не известно.Видимо с гл, тр, не варится.Что пишет champion asia узнаем скоро дружище.Пока.)
25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 22:51, ред.
Нам только остаётся уважать это условие по зарплате, рождённое лимитом
И парню желаю чтоб никогда в руки березуцких
Kostya P.
Kostya P.
01 июля в 22:43
Думаю это недальновидно со стороны 20- летнего паренька. Проявив себя в Ференцвароше , далее он сможет претендовать на более высокую зарплату в другом клубе. После просидки на скамейке Спартака ему врядли кто-то предложет даже столько, как сейчас Ференцварош.
RamonCSKA
RamonCSKA
01 июля в 22:21
Газизов теперь требует 400 лямов , чтобы они взяли урунова обратно)))
А так Оборзевший узбек, который решил похоронить видимо карьеру как футболиста
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
01 июля в 22:17
Согласно с вами.Тут то дело тёмный.Это закон футбола.То кто платить тот заказывает музыку.
Стасодзюб
Стасодзюб
01 июля в 22:08
Этот Ференцварош» катал коней по полной!
Игоорь не даст соврать.
Ravshan878
Ravshan878
01 июля в 22:07
Думаю Газик рулить по полной программе.Не ему решать где будет играть.Mafii to Rashen 😂.Уважаемый профессиональный эксперты из России 😂.)))
nikoladolgov
nikoladolgov
01 июля в 22:03
Так кого не устроила зарплата - Урунова или Газизова, который получает 90% с Урунова ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
01 июля в 21:55
Пропитался спартаковским духом, впитал в себя вирус стяжательства. Примеров в "народной команде" более чем. Хотя бы светлой памяти Саша Коко. Да еще и память банщика Дениски жива, тоже не бескорыстный гражданин был. А слова святого федуна по поводу Дзюбы до сих пор девиз "ручных дел" мастера.
Ironigor
Ironigor
01 июля в 21:55
На галеры его, в узбекское море !!!)))
Over 9000
Over 9000
01 июля в 21:49
ну он дурак. сгниет на лавке, а так бы в еврокубках играл
dok66
dok66
01 июля в 21:44
Зажрался ! Скоро подавится , и ведь никто не кинется реанимировать
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