«Болонья» подписала сына Пьера ван Хойдонка

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб оформил трансфер нападающего «НАК Бреда» Сиднея ван Хойдонка.
Сидней является сыном известного бывшего нидерландского футболиста Пьера ван Хойдонка.
✍️ | 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 3, 2021
Van Hooijdonk è un nuovo giocatore del Bologna ❤️💙
✨ 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗬𝗗𝗡𝗘𝗬 ✨
Ранее «Болонья» объявила о трансфере защитника СПАЛа Кевина Бонифаци.
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