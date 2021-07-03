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«Болонья» подписала сына Пьера ван Хойдонка

03 июля 2021, 12:48

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб оформил трансфер нападающего «НАК Бреда» Сиднея ван Хойдонка.

Сидней является сыном известного бывшего нидерландского футболиста Пьера ван Хойдонка.

Ранее «Болонья» объявила о трансфере защитника СПАЛа Кевина Бонифаци.

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Ванечка
Ванечка
03 июля в 14:25
Удачи игроку и клубу
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
03 июля в 14:14
Интересно, что Сидни прям совсем беляш, хотя папа шоколад) Но лицом похож)
A.S.A
A.S.A
03 июля в 13:27
Болонья просто в ударе! Третий трансфер за два дня!
А он случаем не сын Пьера ван Хойдонга?!
Голландский гигант голеадор феерил в Фейенорде в победном кубке УЕФА
Василий 50
Василий 50
03 июля в 12:53, ред.
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