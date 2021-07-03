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«Болонья» оформила трансфер защитника «Лилля» Сумаоро

03 июля 2021, 09:48

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб оформил полноценный трансфер защитника «Лилля» Адамы Сумаоро.

Ранее «Болонья» объявила о трансфере защитника СПАЛа Кевина Бонифаци.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 июля в 11:32
Для Болоньи это конечно же отличное усиление, как и подписанный вчера Бонифаций.
А вот Лилль искренне жаль...из-за финансовых проблем команду покинуло уже три лидера, три стержня это вратарь Меньян, основной центральный защитник Суаморо, и основной опорник Сумаре, и творец этоко чемпионского состава тренер Гальтье
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