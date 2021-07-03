«Болонья» оформила трансфер защитника «Лилля» Сумаоро

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб оформил полноценный трансфер защитника «Лилля» Адамы Сумаоро.
We're not done with our transfer business today...— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 2, 2021
🇫🇷✍️🤩#WeAreOne
Ранее «Болонья» объявила о трансфере защитника СПАЛа Кевина Бонифаци.
А вот Лилль искренне жаль...из-за финансовых проблем команду покинуло уже три лидера, три стержня это вратарь Меньян, основной центральный защитник Суаморо, и основной опорник Сумаре, и творец этоко чемпионского состава тренер Гальтье
А вот Лилль искренне жаль...из-за финансовых проблем команду покинуло уже три лидера, три стержня это вратарь Меньян, основной центральный защитник Суаморо, и основной опорник Сумаре, и творец этоко чемпионского состава тренер Гальтье