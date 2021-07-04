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«Севилья» подписала голкипера сборной Сербии Дмитровича

04 июля 2021, 21:07

«Севилья» на официальном сайте объявила о подписании голкипера сборной Сербии Марко Дмитровича.

29-летний футболист был приобретен на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 4 года.

С 2017 года Дмитрович выступал за «Эйбар». В минувшем сезоне Марко сыграл в 35 матчах чемпионата Испании и отметился голом с пенальти в ворота «Атлетико».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
05 июля в 03:16
Очень хорошее приобретение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 23:09
Даже гол забил,прикольно!
Igo0rek
Igo0rek ответ alexgurzan (раскрыть)
04 июля в 22:00
Ну то есть вы серьезно полагаете, что правила сайта, юридически выше Конституции? Если бы я захотел подать в суд, вы бы сейчас выплачивали мне компенсацию.

Это тоже самое, если прийти в магазин, где написано с напитками нельзя. Эти правила юридически могут касаться исключительно сотрудников магазина, но никак не покупателей.
alexgurzan
alexgurzan ответ Igo0rek (раскрыть)
04 июля в 21:48
Добрый вечер.
Правила:
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.1.
Igo0rek
Igo0rek
04 июля в 21:37, ред.
Модератор, это вообще адекватно удалить мой комментарий? Статья 26.1 Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. (Конституция РФ)
sv_1969
sv_1969
04 июля в 21:25
Должен помочь
beefs
beefs
04 июля в 21:22
Трансферная политика на следующий сезон в действии...
mihaluch
mihaluch
04 июля в 21:11
Серб неплохо отжигает в Испании.
ДСА
ДСА
04 июля в 21:11
Вполне добротный вратарь.
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