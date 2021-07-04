«Севилья» подписала голкипера сборной Сербии Дмитровича

«Севилья» на официальном сайте объявила о подписании голкипера сборной Сербии Марко Дмитровича.
29-летний футболист был приобретен на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 4 года.
С 2017 года Дмитрович выступал за «Эйбар». В минувшем сезоне Марко сыграл в 35 матчах чемпионата Испании и отметился голом с пенальти в ворота «Атлетико».
𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐭𝐮 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐨 𝐃𝐦𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜́. 😉 🏟— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 4, 2021
Добродошао Марко! 🇷🇸#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/6CkedcFCat
Это тоже самое, если прийти в магазин, где написано с напитками нельзя. Эти правила юридически могут касаться исключительно сотрудников магазина, но никак не покупателей.
Это тоже самое, если прийти в магазин, где написано с напитками нельзя. Эти правила юридически могут касаться исключительно сотрудников магазина, но никак не покупателей.
Правила:
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Пункт 5.1.
Правила:
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.1.