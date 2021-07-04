«Севилья» подписала голкипера сборной Сербии Дмитровича

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04 июля 2021, 21:07

«Севилья» на официальном сайте объявила о подписании голкипера сборной Сербии .

29-летний футболист был приобретен на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 4 года.

С 2017 года Дмитрович выступал за «Эйбар». В минувшем сезоне Марко сыграл в 35 матчах чемпионата Испании и отметился голом с пенальти в ворота «Атлетико».